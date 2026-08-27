अलीगंज अग्निकांड में भवन मालिक निकला करोड़ों का मालिक, कुर्की की तैयारी

लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड के बाद फरार चल रहे भवन मालिक सुरेंद्र शुक्ला की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. पुलिस ने सुरेंद्र की 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्तियों को चिह्नित कर सूचीबद्ध कर लिया है. पुलिस के मुताबिक, अकेले सीतापुर में उसकी करीब 20 करोड़ रुपये की संपत्ति है. इसके अलावा लखनऊ और प्रयागराज में भी कई संपत्तियां सामने आई हैं.

पुलिस अब सुरेंद्र की संपत्तियों पर कुर्की की कार्रवाई की तैयारी कर रही है. इसके लिए सीआरपीसी की धारा 82 और 83 के तहत कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जा रही है. पुलिस ने इससे जुड़े दस्तावेज और साक्ष्य जुटा लिए हैं. जल्द ही कुर्की की अनुमति के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की जाएगी.

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चार टीमें भवन मालिक सुरेंद्र की लगातार कर रहीं तलाश

22 जून को हुए अग्निकांड के बाद से सुरेंद्र शुक्ला फरार है. उसकी गिरफ्तारी पर पुलिस ने एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया है. अब पुलिस उसे भगोड़ा घोषित करने की तैयारी में भी जुटी है. अलीगंज इंस्पेक्टर और मामले के विवेचक ध्रुव कुमार के मुताबिक, पुलिस की चार टीमें सुरेंद्र की तलाश में सीतापुर, प्रयागराज और दूसरे राज्यों में दबिश दे रही हैं. सुरेंद्र ने हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत की अर्जी दाखिल की है, जिस पर 7 सितंबर को सुनवाई होनी है.

अलीगंज अग्निकांड में गई थी 15 लोगों की जान

आपको बता दें कि अलीगंज में 22 जून की दोपहर करीब 2:15 बजे इस इमारत में भीषण आग लगी थी. शुरुआती जांच में आग की वजह एसी में शॉर्ट सर्किट बताई गई थी. आग इतनी तेजी से फैली कि दूसरी और तीसरी मंजिल पर मौजूद लोग अंदर फंस गए. जान बचाने के लिए कुछ लोगों ने इमारत से छलांग लगा दी थी. इस हादसे में 15 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 9 लोग घायल हुए थे. हादसे के बाद से ही भवन मालिक सुरेंद्र शुक्ला पुलिस के निशाने पर है.

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