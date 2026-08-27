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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडविरोध नहीं, मौसम के चलते टली थी अखिलेश की सहारनपुर रैली? फिर तय हुआ कार्यक्रम

विरोध नहीं, मौसम के चलते टली थी अखिलेश की सहारनपुर रैली? फिर तय हुआ कार्यक्रम

समाजवादी पार्टी ने 6 सितंबर को अखिलेश यादव की प्रस्तावित रैली को रद्द करने के बाद सपा मुखिया के सहारनपुर दौरे का नया शेड्यूल जारी कर दिया है. अखिलेश यादव 2 सितंबर को सहारनपुर जाएंगे.

Written By : विवेक राय |  Updated at : 27 Aug 2026 09:51 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल में तल्खी के बीच समाजवादी पार्टी ने सहारनपुर में 6 सितंबर को प्रस्तावित रैली स्थगित कर दिया था, जिसके बाद कयासों को दौर शुरू हो गया. रालोद ने दावा किया कि ऐसा जयंत चौधरी पर उनकी चवन्नी वाली टिप्पणी के बाद जाटों की नाराजगी के चलते किया गया. लेकिन, कुछ ही घंटों में सपा मुखिया के सहारनपुर दौरे का नया शेड्यूल जारी कर दिया गया. 

समाजवादी पार्टी ने दोपहर में 6 सितंबर की रैली के रद्द होने की घोषणा की और शाम होते-होते अखिलेश यादव के सहारनपुर दौरे का नया शेड्यूल भी जारी कर दिया. सपा मुखिया अब दो सितंबर को सहारनपुर जाएंगे और राष्ट्रीय महासचिव चौधरी रुद्रसैन के आवास पर पहुंचेंगे. कार्यक्रम के मुताबिक़ अखिलेश यादव दोपहर 12.45 बजे से 1.45 बजे तक यहां रहेंगे. 

सहारनपुर में अखिलेश यादव का कार्यक्रम तय

अखिलेश यादव के इस दौरे को लेकर प्रदेश में एक बार फिर से सियासी माहौल गर्म हो गया है. सियासी जानकारों में सपा की रैली रद्द होने के कारणों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. कई लोग इसे पार्टी की अंदरुनी कलह से भी जोड़कर देख रहे हैं. वहीं राष्ट्रीय लोकदल ने इस रैली के रद्द होने के पीछे अखिलेश यादव के 'चवन्नी से रुपया' बनाने वाले बयान को जिम्मेदार बताया. 

रालोद नेता ने किया बड़ा दावा

रालोद प्रवक्ता और जयंत चौधरी के करीबी नेता रोहित चौधरी ने दावा किया कि अखिलेश यादव की चौधरी परिवार पर की गई टिप्पणी से जाट समाज में नाराजगी थी. कड़े विरोध को देखते हुए सपा ने सहारनपुर आने से मना कर दिया था. उन्होंने कहा कि चौधरी परिवार पर की गई टिप्पणी के बाद 36 बिरादरी ने रैली के विरोध का निर्णय लिया है. चौधरी परिवार हमारा सम्मान है. उस पर टिप्पणी करोगे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पैर रखने नहीं देंगे. 

दरअसल बुधवार को समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया कि अखिलेश यादव की सहारनपुर में 6 सितंबर को प्रस्तावित रैली को ख़राब मौसम और बारिश की संभावना के चलते टाल दिया गया है. सपा नेता चौधरी रुद्रसैन ने कहा कि आगे रैली की नई तिथि को राष्ट्रीय अध्यक्ष से बातचीत के बाद जारी किया जाएगा. सपा अक्टूबर के आख़िर या नवंबर महीने के पहले सप्ताह में रैली आयोजित कर सकती है. 

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Published at : 27 Aug 2026 09:51 AM (IST)
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