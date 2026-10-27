SIR पर सुप्रीम सुनवाई से पहले चंद्रशेखर का बड़ा दावा, कहा- मैंने ही सबसे पहले बताया था

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा देश भर में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में विभिन्न याचिकाओं पर 27 अक्टूबर 2026, मंगलवार को सुनवाई होनी है.

इससे पहले उत्तर प्रदेश स्थित नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा दावा किया है.

आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि, SIR प्रक्रिया को पूरी तरह से रोक दिया जाना चाहिए, और डिजिटल वोटर लिस्ट पर भी रोक लगनी चाहिए.

आसपा (कां) नेता ने कहा कि मुजफ्फरनगर के मीरापुर का डेटा सबसे पहले मैंने ही सामने रखा था, जिसमें दिखा था कि कुछ लोगों के नाम पर 24 या यहाँ तक कि 40 वोट तक दर्ज थे। अगर MLC चुनावों में ही वोटर लिस्ट में इतनी हेराफेरी और इतनी गड़बड़ियाँ हैं, तो आप मुख्य चुनाव कैसे करवाएंगे?."