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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडSIR पर सुप्रीम सुनवाई से पहले चंद्रशेखर का बड़ा दावा, कहा- मैंने ही सबसे पहले बताया था

SIR पर सुप्रीम सुनवाई से पहले चंद्रशेखर का बड़ा दावा, कहा- मैंने ही सबसे पहले बताया था

नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने एसआईआर पर विभिन्न याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले बड़ा दावा किया है. साथ ही उन्होंने एसआईआर की प्रक्रिया बंद करने की मांग भी की है.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 27 Oct 2026 12:23 PM (IST)
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भारत निर्वाचन आयोग द्वारा देश भर में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में विभिन्न याचिकाओं पर 27 अक्टूबर 2026, मंगलवार को सुनवाई होनी है.

इससे पहले उत्तर प्रदेश स्थित नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा दावा किया है.

आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि, SIR प्रक्रिया को पूरी तरह से रोक दिया जाना चाहिए, और डिजिटल वोटर लिस्ट पर भी रोक लगनी चाहिए.

आसपा (कां) नेता ने कहा कि मुजफ्फरनगर के मीरापुर का डेटा सबसे पहले मैंने ही सामने रखा था, जिसमें दिखा था कि कुछ लोगों के नाम पर 24 या यहाँ तक कि 40 वोट तक दर्ज थे। अगर MLC चुनावों में ही वोटर लिस्ट में इतनी हेराफेरी और इतनी गड़बड़ियाँ हैं, तो आप मुख्य चुनाव कैसे करवाएंगे?."

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन एबीपी लाइव में डिप्टी न्यूज़ एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. उन्हें राजनीति, शासन-प्रशासन, अपराध और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में एक दशक से अधिक का अनुभव है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क से की और इसके बाद न्यूज़18 हिंदी, वनइंडिया हिंदी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया.   राहुल ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों की कवरेज की है. पत्रकारिता के साथ-साथ उन्हें हिंदी साहित्य और वैचारिक लेखन में भी विशेष रुचि है.
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Published at : 27 Oct 2026 12:18 PM (IST)
Tags :
Chandra Shekhar Azad UP NEWS Nagina News Up Politics UP SIR
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