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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडखरगे के बयान पर BJP को मिला सपा का साथ, अखिलेश के चाचा बोले- हम कतई सहमत नहीं

खरगे के बयान पर BJP को मिला सपा का साथ, अखिलेश के चाचा बोले- हम कतई सहमत नहीं

सपा नेता रामगोपाल यादव ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा पीएम मोदी के पिता पर टिपण्णी पर असहमति दर्ज करवाई है. उन्होंने कहा भाषा पर संयम जरुरी है.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 27 Oct 2026 12:34 PM (IST)
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कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता पर की गई टिप्पणी को लेकर अब समाजवादी पार्टी के सांसद और सपा चीफ अखिलेश यादव के चाचा रामगोपाल यादव ने आपत्ति जताई है. उन्होंने इस तरह की भाषा को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करने वाली बताया.

सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा, "प्रधानमंत्री के पिताजी के लिए जो कहा है उससे हम कतई सहमत नहीं हैं. राजनीति में भाषा का संयम रखना, नेताओं को अपनी भाषा पर संयम रखना बहुत आवश्यक है, वरना स्थिति बिगड़ती ही चली जाएगी और बड़े नेता अगर ऐसा करेंगे तो छोटे नेताओं को तो पूछना क्या, पता नहीं वो किस किस तरह की भाषा का प्रयोग करने लगेंगे."

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MLC चुनाव में सपा की बढ़त का दावा 

MLC चुनाव के परिणाम पर बोलते हुए सपा नेता राम गोपाल यादव ने कहा, "देखिए हर चुनाव के बाद काउंटिंग होती है और हर पार्टी अपनी विजय की कामना करती है और उम्मीद भी रखती है. अब वो तो जनता जनार्दन, मतदाताओं के हाथ में है. हमें उम्मीद है लोगों ने बहुत अच्छा वोट समाजवादी पार्टी को दिया है, शिक्षक और स्नातक दोनों क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी को बढ़त मिलेगी, जीतेगी ऐसा मुझे आभास है और मुझे उम्मीद भी है."

ओवैसी को लेकर जताया शक 

सपा सासंद रामगोपाल यादव ने यूपी में असुददीन ओवैसी की पार्टी के चुनाव लड़ने पर उन्होंने इसके पीछे की राजनीति जानने की बात कही. उन्होंने कहा, "जहां तक ओवैसी के उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की बात है, वो किसके इशारे पर बोल रहे हैं? ये जिम्मेदारी प्रेस की होती है, प्रेस को जनता को सही सत्य सामने रखना चाहिए. आप नहीं जानते क्यों कह रहे हैं वो, कौन कहलवा रहा है उनसे? मुझसे मत कहलवाइए."

बता दें कि ओवैसी यूपी में लगातार मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर रैली कर सपा पर निशाना साध रहे हैं. उन्होंने अखिलेश यादव और सपा पर मुस्लिमों को धोखा देने का आरोप लगाया है. यही नहीं उन्होंने मुजफरनगर दंगों में सपा की भूमिका पर भी सवाल उठाए.

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About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश, पत्रकारिता में 20 वर्षों का अनुभव. पत्रकारिता के क्षेत्र में रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग, डिजिटल कंटेंट, हाइपरलोकल जर्नलिज्म और न्यूज़ प्रोडक्शन में लंबे समय तक काम किया है. अनुभव राजनीति, प्रशासन, सामाजिक मुद्दों, अपराध और जनसरोकार से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग में रहा है. प्रिंट, डिजिटल, टीवी और वीडियो कंटेंट के लिए काम किया है और बदलते मीडिया परिदृश्य के साथ डिजिटल पत्रकारिता की नई तकनीकों को अपनाया है.
वर्तमान में डिजिटल न्यूज़ और कंटेंट के क्षेत्र में सक्रिय. तथ्य आधारित, निष्पक्ष और प्रभावशाली पत्रकारिता में विश्वास रखता हूं और जमीनी मुद्दों को सरल, स्पष्ट और विश्वसनीय तरीके से दर्शकों तक पहुंचाने को प्राथमिकता. ईटीवी, पी7, राजस्थान पत्रिका (डिजिटल), वन इंडिया (हिंदी ), पॉकेट एफएम (क्रिएटिव राइटर), वर्तमान में एबीपी न्यूज़ (हिंदी ) में कंसल्टेंट कार्यरत. इसके साथ ही हाथरस, आगरा, मऊ, मुरादाबाद में फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव.
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Published at : 27 Oct 2026 12:34 PM (IST)
Tags :
Ramgopal Yadav UP NEWS : Mallikarjun Kharge
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