सुल्तानपुर में फर्जी हस्ताक्षर से 26 वोट काटने की कोशिश, BLO पर FIR

उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में फॉर्म-7 में फर्जी हस्ताक्षर के जरिए 26 मतदाताओं के नाम काटने की शिकायत समाजवादी पार्टी द्वारा की गयी थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए आयोग ने अब संबंधित BLO को चुनाव कार्य से हटाकर मुकदमा दर्ज करवाया है.

गोसाईगंज थाने में इसको लेकर 336 (3),340 (2) और 318 (4) के तहत FIR दर्ज करवाई गयी है. सपा ने इस मामले में साजिश का आरोप लगाया था. इसमें कई और कर्मियों पर भी कार्रवाई की तलवार लटक गयी है.

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क्या है पूरा मामला ?

यहां बता दें कि 15 अक्टूबर 2026 को समाजवादी पार्टी द्वारा एक प्रेसवार्ता की गयी, जिसमें आरोप लगाया गया कि नंदलाल नामक व्यक्ति के फर्जी हस्ताक्षर से फॉर्म-7 भरकर 26 लोगों के नाम कटवाने की सिफारिश की गयी. जबकि नन्दलाल अंगूठा लगाते हैं ऐसा दावा किया गया.

शिकायत मिलते ही चुनाव आयोग हरकत में आया और सुल्तानपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट तलब की गयी. जिसमें सामने आया कि मामला सुल्तानपुर सदर विधानसभा-189 के बूथ संख्या 96 का है. यहां नंदलाल के फर्जी हस्ताक्षर से फॉर्म-7 मिले. लेकिमं इसमें न मतदाता पहचान पत्र था और न मोबाइल नंबर. बावजूद इसके BLO ने फॉर्म स्वीकार कर लिए. इस पर उसे चुनाव कार्य से अलग कर दिया है.

आयोग ने कराई एफआईआर

इस मामले में संबंधित बीएलओ सुपरवाइजर द्वारा थाना गोसाईगंज में 24 अक्टूबर को 336(3), 340(2) तथा 318(4) के अंतर्गत प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज करा दी गई है. इसके साथ ही जांच की जा रही है कि आखिर फॉर्म-7 किसने दिए थे.

दरअसल पिछले कई दिनों में यूपी के अलग-अलग जिलों में वोटर लिस्ट कई गड़बड़ियां सामने आयीं हैं. जिसने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं. इसमें पीलीभीत में एक ही एपिक कार्ड पर 13 हजार से ज्यादा एंट्रियाँ मिलीं. इसके अलावा बस्ती, आजमगढ़, गोरखपुर में कई विधानसभाओं पर डुप्लीकेट वोटरों की भरमार मिली. सपा और कांग्रेस ने इसे चुनाव में धांधली की योजना का आरोप लगाया है.

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