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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी: फिर बढ़े रसोई गैस के दाम, अब लखनऊ में इतने दाम में मिलेगा घरेलू LPG सिलेंडर

यूपी: फिर बढ़े रसोई गैस के दाम, अब लखनऊ में इतने दाम में मिलेगा घरेलू LPG सिलेंडर

LPG Cylinder Price Hike: लखनऊ में घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत 950.50 रुपये से बढ़कर 979.50 रुपये हो गई. तीन महीने में दूसरी बार बढ़ोतरी हुई. 1 जून को कॉमर्शियल सिलेंडर भी 42 रुपये महंगा हुआ.

By : नितीश कुमार पाण्डेय | Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी | Updated at : 07 Jun 2026 11:20 AM (IST)
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लखनऊ वालों के लिए के लिए बुरी खबर सामने आई है. लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में एक बार फिर बढ़ोतरी कर दी गई है. अब 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत 979.50 रुपये हो गई है. पहले यह 950.50 रुपये में उपलब्ध था. इस बढ़ोतरी से आम लोगों की रसोई की लागत बढ़ जाएगी. 

तीन महीने में दूसरी बार बढ़े दाम

तीन महीने के अंदर घरेलू गैस सिलेंडर की यह दूसरी बढ़ोतरी है. तेल कंपनियों ने शुक्रवार से नई कीमतें लागू कर दी हैं. इससे पहले मार्च में भी घरेलू सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए थे. 

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1 जून को कॉमर्शियल सिलेंडर भी 42 रुपये महंगा

1 जून 2026 को वाणिज्यिक (कॉमर्शियल) LPG सिलेंडर की कीमत में 42 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी. अब घरेलू सिलेंडर की कीमत बढ़ने से दोनों श्रेणियों में महंगाई का असर दिख रहा है. 

आम उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा असर

लखनऊ के विभिन्न गैस एजेंसियों पर शुक्रवार सुबह से उपभोक्ता नई कीमत पर सिलेंडर खरीद रहे हैं. कई उपभोक्ताओं ने इस बढ़ोतरी पर नाराजगी जताई है. एक महिला ने कहा, “पहले ही महंगाई से परेशान हैं, अब गैस सिलेंडर भी महंगा हो गया। महीने के बजट पर असर पड़ेगा।”

क्यों बढ़ रहे हैं दाम?

तेल कंपनियों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और LPG की कीमतों में उतार-चढ़ाव के चलते समय-समय पर घरेलू कीमतों में संशोधन किया जाता है. हालांकि सरकार आम उपभोक्ताओं को सब्सिडी देती है, लेकिन नॉन-सब्सिडी वाले सिलेंडरों पर पूरा असर पड़ता है.

कितना होगा मासिक खर्च बढ़ोतरी?

औसतन एक परिवार महीने में दो सिलेंडर खरीदता है. ऐसे में नई बढ़ोतरी से प्रति माह 58 रुपये अतिरिक्त खर्च आएगा. सालाना आधार पर यह बढ़ोतरी करीब 700 रुपये तक हो सकती है. उपभोक्ताओं की प्रतिक्रियालखनऊ के इंदिरानगर, गोमती नगर, अलंबाग और चौक क्षेत्रों में उपभोक्ताओं ने इस बढ़ोतरी को महंगाई की मार बताया. विपक्षी दलों ने भी सरकार पर महंगाई नियंत्रित न करने का आरोप लगाया है.

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Published at : 07 Jun 2026 11:19 AM (IST)
Tags :
UP NEWS LPG Cylinder Price Hike LUCKNOW NEWS
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