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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडआगरा एक्सप्रेसवे पर LDA बसाएगा वशिष्ठ नगर, 1035 एकड़ में नया औद्योगिक हब

आगरा एक्सप्रेसवे पर LDA बसाएगा वशिष्ठ नगर, 1035 एकड़ में नया औद्योगिक हब

Lucknow News In Hindi: लखनऊ विकास प्राधिकरण मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत आगरा एक्सप्रेसवे के किनारे 1035 एकड़ में वशिष्ठ नगर योजना विकसित करने जा रहा है.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 07 Aug 2026 11:13 AM (IST)
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लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) आगरा एक्सप्रेसवे के किनारे 1035 एकड़ में वशिष्ठ नगर योजना विकसित करने जा रहा है. योजना को मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत तैयार किया गया है और इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है.

एलडीए के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि वशिष्ठ नगर को आधुनिक औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित किया जाएगा. इसका उद्देश्य इन्वेस्टर को लाना, बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करना और स्टेट कैपिटल रीजन को विकसित करने के लिए फंड जुटाना होगा.

दो योजनाओं को जोड़ने से व्यापारियों को सीधा फायदा

योजना को आगरा एक्सप्रेसवे, मोहन रोड, लिंक एक्सप्रेसवे और वरुण विहार योजना से जोड़ा जाएगा, जिससे व्यापारियों को सीधा फायदा मिलेगा. इसके अलावा यहां इंटरनेशल बस टर्मिनल भी बनाने की योजना तैयार की जा रही है.

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि वशिष्ठ नगर योजना के लिए ग्राम रेवरी, भलिया, गहलवारा, आदमपुर इंदवारा, बहरू और जलियामऊ की करीब 1035 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है. शासन से मंजूरी मिलने के बाद किसानों की सहमति से भूमि अधिग्रहण शुरू किया जाएगा. जिसमें 1328 करोड़ रुपये खर्च होगा. 

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परियोजना स्टेट कैपिटल रीजन के विजन को गति देने का करेगी काम

एलडीए के मुताबिक यह परियोजना का उद्देश्य स्टेट कैपिटल रीजन के विजन को गति देने का काम करेगी. वहीं यह निवेश आकर्षित करेगा और राजधानी को राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय सप्लाई चेन से जोड़ेगा. इसके साथ ही भविष्य को ध्यान में रखते हुए आधुनिक शहरी और औद्योगिक विकास का मॉडल तैयार किया जाएगा. 

यह योजना मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत लाई गई है. ऐसे में इस योजना में भी जमीन वरुण विहार की तरह किसानों से उनकी सहमती के साथ खरीदी जाएगी, ताकी एलडीए को जमीन अधिग्रहण की कार्रवाही ना करनी पड़े.

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 07 Aug 2026 11:13 AM (IST)
Tags :
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