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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडहापुड़: कांवड़ यात्रा के दौरान खूनी झड़प! टक्कर के बाद चालक की पीट-पीटकर हत्या

हापुड़: कांवड़ यात्रा के दौरान खूनी झड़प! टक्कर के बाद चालक की पीट-पीटकर हत्या

Hapur News In Hindi: अजीम की टाटा मैजिक की टक्कर कांवड़ लेने आए लोगों को लेकर जा रहे एक ऑटो से हो गई थी. हादसे के बाद दोनों पक्षों में कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई.

Written By : उबैदुर्रहमान |  Updated at : 07 Aug 2026 06:25 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के ब्रजघाट में कांवड़ यात्रा के दौरान हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. टाटा मैजिक चालक अजीम की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. घटना 31 जुलाई की सुबह की बताई जा रही है. गंभीर रूप से घायल अजीम को इलाज के लिए दिल्ली के अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई.

मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है. उन्होंने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है. जबकि इस घटना ने कानून-व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. अभी इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.

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क्या है पूरा मामला ?

पुलिस के अनुसार, अजीम की टाटा मैजिक की टक्कर कांवड़ लेने आए लोगों को लेकर जा रहे एक ऑटो से हो गई थी. हादसे के बाद दोनों पक्षों में कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई. आरोप है कि ऑटो में सवार लोगों ने अजीम के साथ बेरहमी से मारपीट की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

मामले में पुलिस ने ऑटो चालक फरमान और मनीष, अंकित, लोकेश और शिवम के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है और मामले की जांच की जा रही है.

अजीम के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज 

इसी बीच मामले ने नया मोड़ भी ले लिया है. ऑटो चालक फरमान ने भी अजीम के खिलाफ अलग एफआईआर दर्ज कराई है. अपनी शिकायत में फरमान ने आरोप लगाया है कि अजीम ने वाहन से उसे कुचलने की कोशिश की। फरमान ने एफआईआर में यह भी लिखा है कि वह अपने गांव के कुछ लोगों को लेकर ब्रजघाट गंगा से कांवड़ लेने आया था.

फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों की शिकायतों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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About the author उबैदुर्रहमान

उबैदुर्रहमान, एबीपी न्यूज़ के वरिष्ठ और सक्रीय टीवी पत्रकार व ग्राउंड रिपोर्टर हैं. पिछले 20 वर्षों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल और उत्तराखण्ड की राजनितिक,  आपराधिक, वाइल्ड लाइफ, सामाजिक, सांस्कृतिक  और इन्वेस्टिगेटिव ख़बरों को कवर कर रहे हैं. ABP न्यूज़ से पहले ये कई बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. इन्होंने बैचलर ऑफ साइंस के बाद टीवी पत्रकारिता एवं प्रसारण में डिप्लोमा और जामिया उर्दू अलीगढ़ से अदीब-ए-कामिल किया है.
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Published at : 07 Aug 2026 06:19 PM (IST)
Tags :
Hapur News UP NEWS CRIME NEWS
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