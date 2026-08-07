हापुड़: कांवड़ यात्रा के दौरान खूनी झड़प! टक्कर के बाद चालक की पीट-पीटकर हत्या

उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के ब्रजघाट में कांवड़ यात्रा के दौरान हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. टाटा मैजिक चालक अजीम की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. घटना 31 जुलाई की सुबह की बताई जा रही है. गंभीर रूप से घायल अजीम को इलाज के लिए दिल्ली के अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई.

मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है. उन्होंने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है. जबकि इस घटना ने कानून-व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. अभी इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.

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क्या है पूरा मामला ?

पुलिस के अनुसार, अजीम की टाटा मैजिक की टक्कर कांवड़ लेने आए लोगों को लेकर जा रहे एक ऑटो से हो गई थी. हादसे के बाद दोनों पक्षों में कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई. आरोप है कि ऑटो में सवार लोगों ने अजीम के साथ बेरहमी से मारपीट की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

मामले में पुलिस ने ऑटो चालक फरमान और मनीष, अंकित, लोकेश और शिवम के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है और मामले की जांच की जा रही है.

अजीम के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज

इसी बीच मामले ने नया मोड़ भी ले लिया है. ऑटो चालक फरमान ने भी अजीम के खिलाफ अलग एफआईआर दर्ज कराई है. अपनी शिकायत में फरमान ने आरोप लगाया है कि अजीम ने वाहन से उसे कुचलने की कोशिश की। फरमान ने एफआईआर में यह भी लिखा है कि वह अपने गांव के कुछ लोगों को लेकर ब्रजघाट गंगा से कांवड़ लेने आया था.

फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों की शिकायतों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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