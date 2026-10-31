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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडझांसी में वकीलों का हंगामा, दारोगा को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा; वीडियो वायरल

झांसी में वकीलों का हंगामा, दारोगा को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा; वीडियो वायरल

उत्तर प्रदेश के झांसी में कलेक्ट्रेट परिसर के पास वकीलों और पुलिस के बीच टकराव का वीडियो भी सामने आया है. पुलिस की कार्यप्रणाली से नाराज अधिवक्ताओं ने जेल चौकी प्रभारी मोहित के साथ मारपीट कर दी.

Written By : पुष्पेन्द्र सिंह यादव, झांसी |  Updated at : 31 Oct 2026 10:01 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के झांसी में कलेक्ट्रेट परिसर के पास वकीलों और पुलिस के बीच झड़प का मामला सामने आया है. इस घटना का वीडियो भी सामने आया है. पुलिस की कार्यप्रणाली से नाराज अधिवक्ता जब अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, तो विरोध प्रदर्शन के दौरान मामला हिंसक हो गया. आक्रोशित अधिवक्ताओं ने जेल चौकी प्रभारी मोहित और एक सिपाही के साथ मारपीट कर दी.

झांसी बार संघ अध्यक्ष प्रमोद शिवहरे के नेतृत्व में सैंकड़ो अधिवक्ता  कोतवाली, सीपरी बाजार और नवाबाद थाना प्रभारियों को हटाने की मांग  कर रहे हैं. इसी मांग को लेकर ये सभी कलेक्ट्रेट प्रदर्शन करने पहुंचे थे. 

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पुलिस ने मामला किया दर्ज

इस हंगामे से जुड़े वायरल वीडियो में कुछ अधिवक्ता दरोगा को दौड़ाकर पीटते और लात मारते नजर आ रहे हैं. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. पुलिस ने मामले में चार अधिवक्ताओं के खिलाफ मारपीट और लूट समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.

दरअसल, अधिवक्ताओं ने थाना नवाबाद, कोतवाली और सीपरी बाजार के थाना प्रभारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. अधिवक्ताओं का आरोप है कि पुलिस की कार्यप्रणाली ठीक नहीं है. इतना ही नहीं, नवाबाद थाना क्षेत्र में कथित जिस्मफरोशी के धंधे और पुलिस की मिलीभगत को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं. इन्हीं शिकायतों को लेकर अधिवक्ता ज्ञापन देने पहुंचे थे.

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क्या है वायरल वीडियो में?

इसी दौरान पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच विवाद बढ़ गया और देखते ही देखते मामला मारपीट तक पहुंच गया. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में अधिवक्ताओं द्वारा जेल चौकी प्रभारी मोहित के साथ मारपीट किए जाने का दृश्य सामने आया है.वहीं, पुलिस का आरोप है कि मारपीट के दौरान एक सिपाही का मोबाइल फोन भी छीन लिया गया, जो अभी तक वापस नहीं किया गया है. इसी मोबाइल फोन को लेकर दर्ज मुकदमे में लूट की धाराएं भी शामिल की गई हैं.

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About the author पुष्पेन्द्र सिंह यादव, झांसी

प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 17 वर्षों से अधिक का अनुभव रखते हैं. अपने लंबे पत्रकारिता कार्यकाल में उन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ निभाईं. वर्तमान में वे ABP न्यूज़ से जुड़े रहे हैं और झांसी से सक्रिय पत्रकारिता करते रहे हैं. बुंदेलखंड क्षेत्र की जमीनी समस्याओं, जनहित के मुद्दों और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ी पत्रकारिता उनकी विशेष पहचान रही है. उन्होंने अपने करियर में राजनीति, अपराध, विकास और भ्रष्टाचार से संबंधित अनेक प्रभावशाली और तथ्यपरक खबरें सामने लाईं, जिनका समाज और प्रशासन पर प्रत्यक्ष असर पड़ा.
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Published at : 31 Oct 2026 10:01 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Jhansi News
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