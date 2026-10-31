झांसी में वकीलों का हंगामा, दारोगा को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा; वीडियो वायरल

उत्तर प्रदेश के झांसी में कलेक्ट्रेट परिसर के पास वकीलों और पुलिस के बीच झड़प का मामला सामने आया है. इस घटना का वीडियो भी सामने आया है. पुलिस की कार्यप्रणाली से नाराज अधिवक्ता जब अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, तो विरोध प्रदर्शन के दौरान मामला हिंसक हो गया. आक्रोशित अधिवक्ताओं ने जेल चौकी प्रभारी मोहित और एक सिपाही के साथ मारपीट कर दी.

झांसी बार संघ अध्यक्ष प्रमोद शिवहरे के नेतृत्व में सैंकड़ो अधिवक्ता कोतवाली, सीपरी बाजार और नवाबाद थाना प्रभारियों को हटाने की मांग कर रहे हैं. इसी मांग को लेकर ये सभी कलेक्ट्रेट प्रदर्शन करने पहुंचे थे.

Watch | झांसी में पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच टकराव, दरोगा और सिपाही से मारपीट. पुलिस की कार्यप्रणाली से नाराज अधिवक्ता अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे थे. इसी दौरान विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया. आरोप है कि आक्रोशित अधिवक्ताओं ने जेल चौकी प्रभारी मोहित और एक सिपाही के साथ मारपीट की. वायरल वीडियो में कुछ अधिवक्ता दरोगा को दौड़ाकर पीटते और लात मारते नजर आ रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. पुलिस ने मामले में चार अधिवक्ताओं के खिलाफ मारपीट और लूट समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. #Jhansi #PoliceLawyersClash #ViralVideo #UPNews #Police #LawyersProtest #ABPNews — ABP News (@ABPNews) October 31, 2026

पुलिस ने मामला किया दर्ज

इस हंगामे से जुड़े वायरल वीडियो में कुछ अधिवक्ता दरोगा को दौड़ाकर पीटते और लात मारते नजर आ रहे हैं. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. पुलिस ने मामले में चार अधिवक्ताओं के खिलाफ मारपीट और लूट समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.

दरअसल, अधिवक्ताओं ने थाना नवाबाद, कोतवाली और सीपरी बाजार के थाना प्रभारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. अधिवक्ताओं का आरोप है कि पुलिस की कार्यप्रणाली ठीक नहीं है. इतना ही नहीं, नवाबाद थाना क्षेत्र में कथित जिस्मफरोशी के धंधे और पुलिस की मिलीभगत को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं. इन्हीं शिकायतों को लेकर अधिवक्ता ज्ञापन देने पहुंचे थे.

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क्या है वायरल वीडियो में?

इसी दौरान पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच विवाद बढ़ गया और देखते ही देखते मामला मारपीट तक पहुंच गया. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में अधिवक्ताओं द्वारा जेल चौकी प्रभारी मोहित के साथ मारपीट किए जाने का दृश्य सामने आया है.वहीं, पुलिस का आरोप है कि मारपीट के दौरान एक सिपाही का मोबाइल फोन भी छीन लिया गया, जो अभी तक वापस नहीं किया गया है. इसी मोबाइल फोन को लेकर दर्ज मुकदमे में लूट की धाराएं भी शामिल की गई हैं.