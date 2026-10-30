ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनभोजपुरी सिनेमा'निर्जला नहीं, कॉफी पी..' रवि किशन ने पत्नी के लिए रखा करवा चौथ का व्रत

'निर्जला नहीं, कॉफी पी..' रवि किशन ने पत्नी के लिए रखा करवा चौथ का व्रत

एक्टर और बीजेपी सांसद रवि किशन ने अपनी पत्नी प्रीति शुक्ला के लिए करवा चौथ का व्रत रखा. उन्होंने करवा चौथ की कई झलकियां सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 30 Oct 2026 10:43 AM (IST)
Preferred Sources

एक्टर और सांसद रवि किशन ने इस बार पत्नी प्रीति शुक्ला के लिए करवाचौथ का व्रत रखा. उन्होंने लखनऊ में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के सरकारी आवास पर इस त्योहार को धूमधाम से  मनाया.

 इस खास मौके पर दोनों जोड़ों ने साथ में पूजा की और करवाचौथ का जश्न मनाया. रवि किशन ने सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें भी शेयर की हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

भोजपुरी सिनेमा
आम्रपाली दुबे की ‘रोजा’ का ट्रेलर रिलीज, दिल छू लेने वाली है कहानी
आम्रपाली दुबे की ‘रोजा’ का ट्रेलर रिलीज, दिल छू लेने वाली है कहानी
भोजपुरी सिनेमा
पवन सिंह ने अक्षरा सिंह को कहा, 'बाबू', स्मृति सिन्हा बोलीं- 'भोजपुरी में भी रावण हैं...'
पवन सिंह ने अक्षरा सिंह को कहा, 'बाबू', स्मृति सिन्हा बोलीं- 'भोजपुरी में भी रावण हैं...'
भोजपुरी सिनेमा
'बाबू'-'बच्चा' बोलकर पब्लिक में मांगी माफी, अक्षरा सिंह संग दोबारा काम करेंगे पवन सिंह, किया कंफर्म
'बाबू'-'बच्चा' बोलकर पब्लिक में मांगी माफी, अक्षरा सिंह संग दोबारा काम करेंगे पवन सिंह, किया कंफर्म
भोजपुरी सिनेमा
पवन सिंह ने एक्स गर्लफ्रेंड अक्षरा सिंह को कहा 'मेरा बाबू', फिर मांगी माफी, पत्नी ज्योति बोलीं- वाह रे राजपूताना स्वाभिमान
'वाह रे राजपूताना स्वाभिमान', पवन सिंह ने अक्षरा से मांगी माफी तो पत्नी ज्योति का आया रिएक्शन

रवि किशन ने सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें
रवि किशन ने करवाचौथ सेलिब्रेशन की कई तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं. जिसनें देखा जा सकता है की दोनों साथ में पूजा करते नजर आ रहे हैं. एक फोटो में पत्नी प्रीति अपने पति रवि किशन को टीका लगा  रही हैं. वहीं दूसरी फोटो में वो छलनी से चांद देखती नजर आ रही हैं. इसके बाद रवि किशन ने उन्हें पानी पिलाकर व्रत खुलवाया.

निर्जला नहीं, कॉफी पी..' रवि किशन ने पत्नी के लिए रखा करवा चौथ का व्रत

इस मौके पर प्रीति पिंक कलर के ट्रेडिशनल सूट में नजर आईं. वहीं रवि किशन ऑफ व्हाइट कुर्ता और पायजामा पहने दिखे. करवाचौथ के इस खास सेलिब्रेशन में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और उनकी पत्नी नम्रता पाठक भी शामिल हुए. दोनों ने रवि किशन और प्रीति के साथ मिलकर विधि-विधान से पूजा की.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ravi Kishan (@ravikishann)

इस पोस्ट को शेयर करते हुए रवि किशन ने कैप्शन में लिखा, आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय उपमुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी के आवास पर आयोजित करवाचौथ पूजन में सम्मिलित होकर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की एवं ईश्वर से सभी के सुख, सौभाग्य, समृद्धि और खुशहाल जीवन की मंगलकामना की.'

उन्होंने आगे लिखा, 'करवाचौथ भारतीय संस्कृति और परंपराओं से जुड़ा एक अत्यंत पावन पर्व है, जो प्रेम, विश्वास, समर्पण और दांपत्य जीवन की अटूट डोर को और मजबूत बनाता है.'

रवि किशन ने भी रखा पत्नी के लिए व्रत
रवि किशन ने पत्नी प्रीति शुक्ला के लिए दिनभर व्रत रखा. IANS से बात करके हुए रवि किशन ने कहा, 'मैंने प्यास किया कि मैं आज कुछ खाऊं ना. निर्जला नहीं, हमने पानी पिया और कॉफी पी है, लेकिन भोजन नहीं किया.'

और पढ़ें

About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
Read More
Published at : 30 Oct 2026 10:15 AM (IST)
Tags :
RAVI KISHAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

भोजपुरी सिनेमा
आम्रपाली दुबे की ‘रोजा’ का ट्रेलर रिलीज, दिल छू लेने वाली है कहानी
आम्रपाली दुबे की ‘रोजा’ का ट्रेलर रिलीज, दिल छू लेने वाली है कहानी
भोजपुरी सिनेमा
पवन सिंह ने अक्षरा सिंह को कहा, 'बाबू', स्मृति सिन्हा बोलीं- 'भोजपुरी में भी रावण हैं...'
पवन सिंह ने अक्षरा सिंह को कहा, 'बाबू', स्मृति सिन्हा बोलीं- 'भोजपुरी में भी रावण हैं...'
भोजपुरी सिनेमा
'बाबू'-'बच्चा' बोलकर पब्लिक में मांगी माफी, अक्षरा सिंह संग दोबारा काम करेंगे पवन सिंह, किया कंफर्म
'बाबू'-'बच्चा' बोलकर पब्लिक में मांगी माफी, अक्षरा सिंह संग दोबारा काम करेंगे पवन सिंह, किया कंफर्म
भोजपुरी सिनेमा
पवन सिंह ने एक्स गर्लफ्रेंड अक्षरा सिंह को कहा 'मेरा बाबू', फिर मांगी माफी, पत्नी ज्योति बोलीं- वाह रे राजपूताना स्वाभिमान
'वाह रे राजपूताना स्वाभिमान', पवन सिंह ने अक्षरा से मांगी माफी तो पत्नी ज्योति का आया रिएक्शन
Advertisement

वीडियोज

रिश्तों का धोखा, साजिश और खौफ! 4 शहरों में जुर्म की 4 सनसनीखेज कहानियां...
MLC रिजल्ट, चौतरफा खटपट!
किसके वोट चोरी, किसकी सीनाजोरी?
Azam Khan बाहर आएंगे... किसका गेम बिगाड़ेंगे?
Gyanesh Kumar पर 'जन-महाभियोग' विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान युद्ध की सीक्रेट जानकारी लीक करने का आरोप, ट्रंप ने US जनरल को नौकरी से निकाला
ईरान युद्ध की सीक्रेट जानकारी लीक करने का आरोप, ट्रंप ने US जनरल को नौकरी से निकाला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में आज भी बहुत भारी बारिश का अलर्ट, मेरठ-सहारनपुर में गिरेंगे ओले
यूपी में आज भी बहुत भारी बारिश का अलर्ट, मेरठ-सहारनपुर में गिरेंगे ओले
क्रिकेट
दुनिया में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने राशिद खान, बदल दिया टी20 का इतिहास
दुनिया में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने राशिद खान, बदल दिया टी20 का इतिहास
बॉलीवुड
'एक्स-मेन' के प्रोफेसर X नहीं रहे: 86 साल की उम्र में हॉलीवुड एक्टर पैट्रिक स्टीवर्ट का निधन
'एक्स-मेन' के प्रोफेसर X नहीं रहे: 86 साल की उम्र में हॉलीवुड एक्टर पैट्रिक स्टीवर्ट का निधन
विश्व
महात्मा गांधी के पोते की जमीन पर अवैध कब्जे की कोशिश, US कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
महात्मा गांधी के पोते की जमीन पर अवैध कब्जे की कोशिश, US कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
इंडिया
'IDBI बैंक कर्मचारियों के साथ खड़ा हूं', राहुल गांधी ने क्यों लिखा ये पोस्ट? समझें पूरा मामला
'IDBI बैंक कर्मचारियों के साथ खड़ा हूं', राहुल गांधी ने क्यों लिखा ये पोस्ट? समझें पूरा मामला
शिक्षा
10 साल की उम्र में गंवाए दोनों हाथ, फिर भी हार नहीं मानी और बने तहसीलदार
10 साल की उम्र में गंवाए दोनों हाथ, फिर भी हार नहीं मानी और बने तहसीलदार
टेक्नोलॉजी
आपके नंबर से कोई और चला रहा WhatsApp? ऐसे बाहर करें अनजान यूजर
आपके नंबर से कोई और चला रहा WhatsApp? ऐसे बाहर करें अनजान यूजर
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget