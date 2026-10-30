अमित शाह के लखनऊ दौरे के बीच अखिलेश बोले- बीजेपी के लोग बेईमान हैं

उत्तर प्रदेश में विधान परिषद् चुनाव के परिणाम के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला किया है. सपा चीफ ने यह तीखा हमला तब किया जब गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह लखनऊ में थे. उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता बेईमान हैं.

कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि वाराणसी के मतदाताओं ने डबल इंजन की सरकार चलाने वालों को डबल जीरो दिया है. उन्होंने समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि गोरखपुर से संजयन त्रिपाठी जी जीतते, लेकिन लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शतरंज के घोड़े की चाल चल रहे थे. अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री की प्राथमिकता यह थी कि काशी डूब जाए, लेकिन उनका गोरखधंधा बंद नहीं होना चाहिए.

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'बाबा साहब के दिए संविधान के रास्ते पर चलकर काम करेगी सपा'

यूपी के पूर्व सीएम ने कहा कि इस चुनाव में व्यापारी, आधी आबादी, संजय त्रिपाठी, लाल बिहारी यादव, वैश्य समाज, कायस्थ समाज और मान सिंह समेत कई लोग एक साथ जुड़ गए. उन्होंने कहा कि आम जनता के बीच रातभर संघर्ष के बाद यह संदेश गया है कि बीजेपी के लोग बेईमान हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि अब उन्हें सोचना होगा कि एक्सप्रेसवे से जाएंगे या ट्रेन से.

अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें जो गिफ्ट मिला है, वह आकाश अग्रवाल के चुने जाने के बाद मिला है. उन्होंने कहा कि ये लोग बता गए हैं कि आपको कभी झुकने नहीं देंगे. समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए बाबा साहब के दिए संविधान के रास्ते पर चलकर काम करेगी. उन्होंने राम मंदिर का जिक्र करते हुए कहा कि आस्थावान जनता मंदिर से जुड़ी कथित चोरी को नहीं भूल सकती.