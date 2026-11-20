उत्तर प्रदेश के शामली के कस्बा एलम में उस समय हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब देहरादून से एक युवती अपने परिजनों के साथ ढोल-नगाड़े और हाथों में वरमाला लेकर अपने प्रेमी के घर पहुंच गई. युवती ने प्रेमी के साथ शादी करने की जिद पकड़ ली और उसके घर के बाहर जमकर हंगामा किया. इस दौरान युवती और प्रेमी के परिजनों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई. हंगामे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवती को उसके परिजनों सहित चौकी ले आई. वहीं प्रेमी अंकुश के घर उसकी शादी की तैयारियां चल रही है, 21 नवंबर को दिल्ली में बारात जानी है.

देहरादून के सहारनपुर चौक निवासी सोनिया ने बताया कि वह साल 2016 से कस्बा एलम निवासी अंकुश के साथ रिलेशनशिप में है. युवती का आरोप है कि अंकुश ने उसके साथ शादी करने का वादा किया था. दोनों के बीच लंबे समय तक बातचीत और प्रेम संबंध रहे, लेकिन साल 2019 के बाद अंकुश ने अचानक उससे बातचीत करना बंद कर दिया. आरोप है कि उसने अपना मोबाइल नंबर भी बदल लिया, जिसके चलते सोनिया का उससे संपर्क टूट गया.

प्रेमी से संपर्क नहीं होने के कारण किया मुकदमा दर्ज

युवती सोनिया ने बताया कि प्रेमी से संपर्क नहीं होने के कारण वह काफी परेशान रही. इसके बाद उसने देहरादून के थाने में अंकुश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. सोनिया के अनुसार, मुकदमा दर्ज होने के बाद अंकुश उसके घर पहुंचा और उससे शादी करने का आश्वासन दिया. इससे उसे उम्मीद जगी कि दोनों की शादी हो जाएगी, लेकिन आरोप है कि इसके बाद अंकुश ने फिर से उससे किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं किया.

सोनिया ने बताया कि इसी बीच उसे जानकारी मिली कि अंकुश दो दिन बाद किसी दूसरी युवती से शादी करने जा रहा है. यह जानकारी मिलने के बाद वह अपने परिजनों के साथ देहरादून से सीधे कस्बा एलम पहुंच गई. सोनिया अपने साथ वरमाला लेकर आई थी. प्रेमी के घर पहुंचते ही उसने अंकुश से शादी करने की जिद पकड़ ली. ढोल-नगाड़ों के साथ प्रेमिका के पहुंचने की खबर फैलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. देखते ही देखते मामला हाई वोल्टेज ड्रामे में बदल गया.

इस दौरान सोनिया और अंकुश के परिजनों के बीच काफी देर तक तीखी नोकझोंक होती रही. युवती अपने प्रेमी से शादी करने की मांग पर अड़ी रही और किसी की बात सुनने को तैयार नहीं हुई. हंगामे की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए युवती और उसके परिजनों को चौकी पहुंचाया. पुलिस मामले की जानकारी जुटाने में लगी रही.

प्रेमिका बीएससी पास तो प्रेमी मर्चेंट नेवी में करता है नौकरी

सोनिया ने बताया कि वह बीएससी तक पढ़ाई कर चुकी है, जबकि अंकुश मर्चेंट नेवी में नौकरी करता है. युवती का कहना है कि दोनों के बीच वर्ष 2016 से प्रेम संबंध हैं और अंकुश ने उससे शादी करने का वादा किया था. उसने बताया कि दो दिन बाद अंकुश की बारात दिल्ली मेट्रो से संबंधित जगह पर जानी है. इसी बात की जानकारी मिलने के बाद वह अपने परिजनों के साथ प्रेमी के घर पहुंची और शादी की मांग करने लगी. फिलहाल प्रेमिका का प्रेमी का के घर हंगामा जारी है.