हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'ये योगी सरकार है यहां गुंडागर्दी...', उपद्रवियों को मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की चेतावनी

'ये योगी सरकार है यहां गुंडागर्दी...', उपद्रवियों को मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की चेतावनी

Kushinagar News: बरेली हिंसा पर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि यह योगी आदित्यनाथ की सरकार है, इस सरकार में गुंडागर्दी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी. उन्होंने उक्त बयान कुशीनगर में दिया है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 28 Sep 2025 06:13 PM (IST)
बरेली हिंसा पर यूपी सरकार के जल शक्ति विभाग के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बड़ा बयान दिया है. मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कुशीनगर में कहा है कि, "यह योगी आदित्यनाथ की सरकार है, इस सरकार में गुंडागर्दी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी." मंत्री ने कहा कि अपने धर्म का सम्मान करिए, उस पर कोई रोक नहीं है लेकिन सड़कों पर उदंडता नहीं होनी चाहिए. अगर आप सड़क पर उपद्रव करेंगे, तो कानून अपना काम करेगा और सबक सिखाएगा. 

मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, "योगी जी की सरकार में कानून का राज है, बेटियां सुरक्षित हैं तो आगे भी कानून का ही राज रहेगा. आज सभी वर्ग के व्यापारी खुशहाल है. हर तरफ सड़कों का जाल है. देश और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में चल रही है. देश और प्रदेश खुशहाल है. भारत देश आत्मनिर्भर हो रहा है. 

योगी के मंत्रियों ने सुना मन की बात की कार्यक्रम

आपको बता दें कि मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के साथ कार्यक्रम में यूपी सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने भी शिरकत की. इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 126वे एपिसोड को मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और दयाशंकर सिंह कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर सुना. इसके लिए मोतीचक में बकायदे LED टीवी लगाई गई थी. 

निजी कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री दोनों मंत्री

एक निजी कार्यक्रम में आज यूपी सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और दयाशंकर सिंह कुशीनगर पहुंचे. दोनों ने कप्तानगंज नगर स्थित गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष अतुल सिंह के एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान का उद्घाटन किया. कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं ने दोनों मंत्रियों का स्वागत किया. 

कांग्रेस के संकल्प पत्र मंत्री ने दी प्रतिक्रिया

बिहार चुनाव में कांग्रेस के पिछड़ा संकल्प पत्र पर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि आजादी के बाद कांग्रेस की सरकार देश में रही है लेकिन उसने पिछड़ा आयोग नहीं बनाया. पीएम मोदी ने पिछड़ा आयोग का गठन किया है. मेडिकल में पिछड़ों को आरक्षण देने का काम मोदी जी ने किया है. 

स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि आज सरकार गरीबों की बेटी बेटी की शादी मुफ्त कर रही है गरीबों को मकान दे रही है. 80 करोड़ लोगों को फ्री में हम भोजन दे रहे हैं. किसान सम्मान निधि मिल रही है. इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड हमारी सरकार ने दिया है और पांच लाख तक का इलाज मुफ्त मिल रहा है. इतना ही नहीं गरीबों के रहने के लिए पक्का मकान सरकार दे रही है. सरकार आज शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री दे रही है. 

मंत्री दयाशंकर सिंह ने अखिलेश यादव को दिया जवाब

परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने सपा मुखिया अखिलेश यादव के जीएसटी को लेकर उठाए गए सवाल पर कहा कि अखिलेश यादव झूठ बोलते हैं. आज मोटरसाईकिल से लेकर गाड़ियों तक के दाम कम हुए हैं. जीएसटी कम होने के बाद दूध और दही सस्ता हुआ है. घर का सारा सामान सस्ता हुआ है. लोग खुशहाल हैं. यह सरकार गांव, गरीब, महिलाओं के लिए है. आम जनता के हितों का ख्याल करते हुए यह सरकार चल रही है. 

प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 126वे एपिसोड को बकायदे कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया गया. कार्यकर्ताओं के साथ इन दोनों मंत्रियों ने बड़ी LED टीवी पर बैठकर सुना. कार्यक्रम में सांसद विजय कुमार दुबे, विधायक खड्डा विवेकानंद पाण्डेय, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य फूलबदन कुशवाहा, जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे.

Published at : 28 Sep 2025 06:13 PM (IST)
Tags :
Swatantra Dev Singh Kushinagar News UP NEWS
