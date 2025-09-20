केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह का राहुल गांधी पर तीखा हमला, कहा- 'जनता तोड़ देगी उनका भ्रम'

केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने राहुल गांधी के युवाओं के आह्वान के जबाब में कहा कि जनता उनका भ्रम तोड़ देगी. कीर्तिवर्धन सिंह शुक्रवार को यूपी के गोंडा में वृक्ष उत्पादक मेले का उद्घाटन करने पहुंचे थे. उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा.

उन्होंने परिसर में लगाई गई कृषि उत्पादों और पौधों की प्रदर्शनी का निरीक्षण किया और किसानों को पारंपरिक खेती के साथ-साथ वृक्षारोपण को बढ़ावा देने का आह्वान किया.

राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री का तीखा हमला

मेले के दौरान केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका भ्रम जल्द ही जनता तोड़ देगी. उन्होंने राहुल गांधी के उस बयान पर पलटवार किया, जिसमें उन्होंने नौजवानों को सड़कों पर उतरने की बात कही थी. सिंह ने कहा कि राहुल गांधी भारत की तुलना नेपाल और बांग्लादेश से कर रहे हैं जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन हुए. लेकिन भारत में बिना किसी हिंसा के, महात्मा गांधी के अहिंसक रास्ते पर चलकर जनता ने भ्रष्टाचारी सरकारों को पोलिंग बूथ के जरिए बदल दिया है.

उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में जीवन स्तर लगातार बेहतर हो रहा है, और राहुल गांधी का कोई भी षड्यंत्र कामयाब नहीं होगा.

भारत-सऊदी अरब संबंध और वैश्विक मुद्दे

पाकिस्तान और सऊदी अरब की संधि पर बोलते हुए केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत और सऊदी अरब के बीच पुराना और घनिष्ठ रिश्ता है. किसी भी स्थिति में भारत सऊदी अरब के साथ सीधी बातचीत के जरिए समाधान निकालेगा. अमेरिका-भारत टैरिफ विवाद पर उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक वार्ताएं जारी हैं और जल्द ही इस मुद्दे का समाधान हो जाएगा. उन्होंने आतंकवाद और तस्करी को वैश्विक चुनौती बताते हुए कहा कि भारत सभी देशों के साथ मिलकर इन मुद्दों से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है.

वृक्षारोपण और किसानों की समस्याओं पर जोर

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसान जब अपने खेतों में कीमती पौधों का रोपण करते हैं, तो उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. इन समस्याओं से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के साथ बैठक कर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने कृषि और वन विभाग के वैज्ञानिकों के साथ चर्चा कर पारंपरिक खेती और वृक्षारोपण को एकीकृत करने पर बल दिया.