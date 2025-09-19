हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमुसलमानों का जिक्र कर मौलाना तौकीर रजा ने दी बड़ी धमकी! कहा- जिस दिन सड़कों पर आ गए, सरकार...

मुसलमानों का जिक्र कर मौलाना तौकीर रजा ने दी बड़ी धमकी! कहा- जिस दिन सड़कों पर आ गए, सरकार...

UP News: मौलाना तौकीर रज़ा ने बरेली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरा और धमकी भरे लहजे में टिप्पणी की.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: राहुल सांकृत्यायन | Updated at : 19 Sep 2025 09:46 PM (IST)

दरगाह आला हजरत से जुड़े और इंडियन मुस्लिम काउंसिल (IMC) के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रज़ा ने बरेली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि शाहजहांपुर में पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी और मुसलमानों पर हुए हमलों के बाद भी सरकार व न्यायपालिका ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया. मौलाना ने साफ कहा कि अगर एक हफ्ते के भीतर नफरत फैलाने वालों पर कार्रवाई नहीं हुई तो मुस्लिम समाज सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगा.

तौकीर रज़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि वे पूरे देश के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि सिर्फ सनातन धर्म के प्रधानमंत्री बने हुए हैं. उन्होंने कहा - 'हमने कभी बीजेपी का नमक नहीं खाया, हम अपने देश का नमक खाते हैं और हमेशा वफादार रहेंगे. लेकिन हमें हमारे धर्म पर अमल करने की आज़ादी चाहिए. पैगंबर साहब और कुरान का अपमान अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.'

नेपाल-श्रीलंका का दिया उदाहरण

उन्होंने चेतावनी दी कि भारत को श्रीलंका और नेपाल जैसी स्थिति में नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन यहां जनता में आक्रोश कहीं ज्यादा है. 'अगर हालात ऐसे ही रहे तो जिस दिन मुसलमान और जनता सड़कों पर आ गए, सरकार संभाल नहीं पाएगी.

धर्मांतरण और ‘दोहरा कानून’

आगरा और बरेली के धर्मांतरण मामलों पर उन्होंने कहा कि सरकार और पुलिस मुसलमानों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करती है, लेकिन हिंदू संगठनों पर कोई केस दर्ज नहीं होता. इसे उन्होंने दोहरा कानून और दोहरा न्याय करार दिया.

संतों के बयानों पर पलटवार

जगद्गुरु रामभद्राचार्य के ‘मिनी पाकिस्तान’ और मुस्लिम महिलाओं को लेकर बयान का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि संतों को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती. उन्होंने कहा कि इस्लाम में महिलाओं को बराबर का सम्मान दिया गया है और पैगंबर साहब ने बेटियों की इज्ज़त करने वालों को जन्नत का हकदार बताया है.

अल्टीमेटम और चेतावनी

प्रेस कॉन्फ्रेंस में तौकीर रजा ने जिला प्रशासन और केंद्र सरकार को एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया. उन्होंने कहा कि अगर नफरत फैलाने वाले संगठनों और नेताओं पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे सड़कों पर उतरकर विरोध करेंगे. 'हम दंगा-फसाद नहीं चाहते, लेकिन हालात नहीं सुधरे तो नतीजे गंभीर होंगे और इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी.

Input By : भीम मनोहर
Published at : 19 Sep 2025 09:44 PM (IST)
Tags :
Muslim UP NEWS Maulana Tauqeer Raza Bareilly News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
राहुल गांधी ने जिन विधानसभाओं का जिक्र कर लगाए आरोप, उन्हीं के आंकड़ों से चुनाव आयोग किया पलटवार
राहुल गांधी ने जिन विधानसभाओं का जिक्र कर लगाए आरोप, उन्हीं के आंकड़ों से चुनाव आयोग किया पलटवार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दाढ़ी नोच लूंगा, पीछे हट...' यूपी में बीजेपी विधायक ने रेलवे इंजीनियर को दी धमकी
'दाढ़ी नोच लूंगा, पीछे हट...' यूपी में बीजेपी विधायक ने रेलवे इंजीनियर को दी धमकी
क्रिकेट
ICC को आंख दिखा रहा पाकिस्तान, 'बेशर्मी' की सारी हदें पार, जानें क्या है मामला
ICC को आंख दिखा रहा पाकिस्तान, 'बेशर्मी' की सारी हदें पार, जानें क्या है मामला
साउथ सिनेमा
AA26xA6 OTT Deal: कमाना कोई अल्लू अर्जुन और एटली से सीखे, फिल्म अभी बन रही और कमा लिए 300 करोड़
कमाना कोई अल्लू अर्जुन और एटली से सीखे, AA26xA6 अभी बन रही और कमा लिए 300 करोड़
Advertisement

वीडियोज

Gold के बाद अब Silver का जलवा! ₹1.5 लाख/kg तक जा सकता है भाव – जानिए क्यों सब Silver खरीद रहे है|
Iphone 17 Launch: Apple का नए आइफोन 17 भारत में हुआ लॉन्च पहले दिन लगी खरीदने वालों की भीड़
Vote Chori Row: Rahul Gandhi के 'युवा' वाले दांव पर BJP का 'गृह युद्ध' वाला वार!
Deepika Padukone Exit: 'Kalki 2898 AD' से बाहर हुईं Deepika, फीस और Entourage बनी वजह!
DUSU Election Results: ABVP की बड़ी जीत, 3 पदों पर लहराया परचम, NSUI को लगा तगड़ा झटका
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल गांधी ने जिन विधानसभाओं का जिक्र कर लगाए आरोप, उन्हीं के आंकड़ों से चुनाव आयोग किया पलटवार
राहुल गांधी ने जिन विधानसभाओं का जिक्र कर लगाए आरोप, उन्हीं के आंकड़ों से चुनाव आयोग किया पलटवार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दाढ़ी नोच लूंगा, पीछे हट...' यूपी में बीजेपी विधायक ने रेलवे इंजीनियर को दी धमकी
'दाढ़ी नोच लूंगा, पीछे हट...' यूपी में बीजेपी विधायक ने रेलवे इंजीनियर को दी धमकी
क्रिकेट
ICC को आंख दिखा रहा पाकिस्तान, 'बेशर्मी' की सारी हदें पार, जानें क्या है मामला
ICC को आंख दिखा रहा पाकिस्तान, 'बेशर्मी' की सारी हदें पार, जानें क्या है मामला
साउथ सिनेमा
AA26xA6 OTT Deal: कमाना कोई अल्लू अर्जुन और एटली से सीखे, फिल्म अभी बन रही और कमा लिए 300 करोड़
कमाना कोई अल्लू अर्जुन और एटली से सीखे, AA26xA6 अभी बन रही और कमा लिए 300 करोड़
विश्व
'F****g Me', इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू पर बुरी तरह भड़के डोनाल्ड ट्रंप, सरेआम सुना दी गाली
'F****g Me', इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू पर बुरी तरह भड़के डोनाल्ड ट्रंप, सरेआम सुना दी गाली
बिहार
VIDEO: बेटे अनंत के साथ गयाजी पहुंचे प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी, पितरों का किया पिंडदान 
बेटे अनंत के साथ गयाजी पहुंचे प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी, पितरों का किया पिंडदान 
हेल्थ
Natural Remedies For Chronic Pain: दवाइयों के बिना भी मिलेगा दर्द से आराम, डॉक्टर ने बताए 7 नेचुरल नुस्खे
दवाइयों के बिना भी मिलेगा दर्द से आराम, डॉक्टर ने बताए 7 नेचुरल नुस्खे
जनरल नॉलेज
India VS US Salary System: भारत में वेतन आयोग तो अमेरिका में कैसे बढ़ती है सरकारी कर्मचारियों की सैलरी? जानें यहां का नियम
भारत में वेतन आयोग तो अमेरिका में कैसे बढ़ती है सरकारी कर्मचारियों की सैलरी? जानें यहां का नियम
ENT LIVE
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण 'कल्कि 2898 एडी' सीक्वल से बाहर, मेकर्स ने कहा फिल्म 'प्रतिबद्धता की हकदार'
दीपिका पादुकोण 'कल्कि 2898 एडी' सीक्वल से बाहर, मेकर्स ने कहा फिल्म 'प्रतिबद्धता की हकदार'
ENT LIVE
Nishanachi Review: अनुराग कश्यप का डायरेक्शन , ऐश्वर्या ठाकरे की शानदार एक्टिंग और पार्ट 2 की चर्चा
Nishanachi Review: अनुराग कश्यप का डायरेक्शन , ऐश्वर्या ठाकरे की शानदार एक्टिंग और पार्ट 2 की चर्चा
ENT LIVE
The Bads of Bollywood Review आर्यन खान के शो ने समीर वानखेड़े को भी नहीं बख्शा
The Bads of Bollywood Review आर्यन खान के शो ने समीर वानखेड़े को भी नहीं बख्शा
ENT LIVE
Bigg Boss 19 में शेहबाज बदेशा की याद कैसे दिलाई गई
Bigg Boss 19 में शेहबाज बदेशा की याद कैसे दिलाई गई
Embed widget