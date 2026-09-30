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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडखुर्जा में बीजेपी को ठाकुर-जाट-ब्राह्मण का साथ, 2027 में विपक्ष के समीकरण पर नजर

खुर्जा में बीजेपी को ठाकुर-जाट-ब्राह्मण का साथ, 2027 में विपक्ष के समीकरण पर नजर

खुर्जा विधानसभा सीट एससी समाज के लिए आरक्षित है. मुस्लिम, ठाकुर, जाट और ब्राह्मण मतदाता अच्छी खासी संख्या में हैं.

Written By : विशाल पाण्डेय |  Updated at : 30 Sep 2026 08:15 AM (IST)
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खुर्जा सीट की विधानसभा संख्या 70 है. खुर्जा विधानसभा सीट बुलंदशहर जिले और गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट का हिस्सा है. खुर्जा विधानसभा सीट एससी समाज के लिए आरक्षित है. विधानसभा चुनाव में इस सीट पर एससी समाज का ही व्यक्ति हर दल से चुनाव लड़ता है. खुर्जा अपने सिरेमिक पॉटरी उद्योग के लिए जाना जाता है. 

खुर्जा विधानसभा सीट पर सपा और आरएलडी अब तक चुनाव नहीं जीत पाए हैं. बीजेपी, बसपा और कांग्रेस खुर्जा में विधानसभा सीट पर चुनाव जीत चुकी हैं. 1985 के बाद सीधे 2012 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस खुर्जा विधानसभा चुनाव जीत पाई. हालांकि कांग्रेस के पास खुर्जा में ना तो अब नेता बचे हैं और ना ही कोई वोट बैंक. 1993 में पहली बार बीजेपी खुर्जा से विधानसभा का चुनाव जीती. खुर्जा में बीजेपी अब तक 1993, 1996, 2017 और 2022 में विधानसभा चुनाव जीती है. वहीं 2002 और 2007 में खुर्जा विधानसभा सीट से बसपा उम्मीदवार जीते हैं. फिलहाल बीजेपी की मीनाक्षी सिंह खुर्जा से विधायक हैं.

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2026 में एसआईआर के बाद खुर्जा विधानसभा सीट पर 3,45,660 मतदाता बचे हैं. 2024 लोकसभा चुनाव में खुर्जा विधानसभा सीट पर 3,95,375 मतदाता थे. एसआईआर के बाद खुर्जा विधानसभा सीट पर 49,715 मतदाता कम हुए हैं. 

2022 विधानसभा चुनाव में खुर्जा विधानसभा सीट से बीजेपी की मीनाक्षी सिंह विधायक बनीं. सपा ने बंशी पहाड़िया को चुनाव लड़ाया. बसपा ने विनोद और कांग्रेस ने टुक्की को टिकट दिया. 

2022 विधानसभा चुनाव में खुर्जा विधानसभा सीट के चुनावी नतीजे-

1. बीजेपी- 1,37,461
2. सपा- 70,377
3. बसपा- 45,325
4. कांग्रेस- 2,643

2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने खुर्जा विधानसभा सीट को एक लंबे मार्जिन से जीता. बीजेपी की मीनाक्षी सिंह ने सपा के बंशी पहाड़िया को लगभग 67 हजार वोटों से चुनाव हरा दिया. बीजेपी को 52.99 प्रतिशत और सपा को 27.13 प्रतिशत वोट मिले. दोनों दलों के बीच लगभग 25 फीसदी वोटों का अंतर रहा. बसपा को लगभग 45 हजार वोट हासिल हुए.

2022 विधानसभा चुनाव में खुर्जा विधानसभा सीट पर बीजेपी को मुस्लिम और एससी वोट छोड़कर सारा का सारा वोट मिल गया. हालांकि एससी में भी बीजेपी ने कुछ वोट हासिल किए. बीजेपी को ठाकुर, जाट, बनिया, पंडित और सैनी वोट एकतरफा मिले. यही कारण है कि बीजेपी ने इतने लंबे अंतर से खुर्जा विधानसभा सीट जीत ली.

2022 विधानसभा चुनाव में खुर्जा विधानसभा सीट सपा को मुस्लिम वोट पूर मिले. एससी समाज का लगभग 20 हजार वोट सपा के साथ गए. इसके अलावा बल्क में कोई दूसरा वोट नहीं मिला. बसपा को एससी समाज का लगभग 70 फीसदी वोट हासिल हुआ. 

खुर्जा विधानसभा सीट गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट का हिस्सा है. 2024 में बीजेपी ने डॉ महेश शर्मा और सपा ने महेन्द्र नागर को चुनाव लड़ाया था. बसपा ने राजेन्द्र सोलंकी को टिकट दिया था.

2024 लोकसभा चुनाव में खुर्जा विधानसभा सीट के चुनावी नतीजे-

1. बीजेपी- 1,15,530
2. बसपा- 76,532
3. सपा- 37,080

2024 लोकसभा चुनाव में खुर्जा विधानसभा सीट पर कई समीकरण बदले. 2024 लोकसभा चुनाव में खुर्जा विधानसभा सीट पर बीजेपी को लगभग 15-17 हजार ठाकुर वोट नहीं मिले. इसके अलावा बीजेपी को एससी और मुस्लिम छोड़कर सारा वोट मिला. बीजेपी ने इसके बावजूद भी लंबे अंतर से चुनाव जीता.

2024 लोकसभा चुनाव में खुर्जा विधानसभा सीट पर बसपा को एससी वोट पूरा मिला. इसके साथ ही 15-20 हजार ठाकुर वोट भी बसपा को मिला. बसपा को 7-8 हजार मुस्लिम वोट भी खुर्जा में मिले. 

2024 लोकसभा चुनाव में खुर्जा विधानसभा सीट पर सपा प्रत्याशी को सिर्फ मुस्लिम वोट ही मिले हैं. 

2027 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पलड़ा खुर्जा सीट पर भारी दिख रहा है लेकिन विपक्षी दलों के समीकरण तय करेंगे कि खुर्जा विधानसभा सीट की लड़ाई कैसी रहने वाली है.

खुर्जा विधानसभा सीट के जातीय समीकरण (अनुमानित)-

1. एससी- 85 हजार
2. मुस्लिम- 70 हजार
3. ठाकुर- 63 हजा़र
4. जाट- 35 हजार
5. ब्राह्मण- 28 हजार
6. बनिया- 18 हजार
7. सैनी- 17 हजार
8. कश्यप- 10 हजार
9. लोधी- 4 हजार
10. नाई- 4 हजार
11. जोगी- 3 हजार
12. पाल- 2 हजार

खुर्जा विधानसभा सीट एससी समाज के लिए आरक्षित है. मुस्लिम, ठाकुर, जाट और ब्राह्मण मतदाता अच्छी खासी संख्या में हैं. जाट समेत लगभग 75 हजार ओबीसी मतदाता खुर्जा विधानसभा सीट पर हैं. सामान्य वर्ग के मतदाताओं की संख्या लगभग 1 लाख के पार है.  खुर्जा एससी समाज के लिए आरक्षित जरूर है लेकिन हार जीत ठाकुर और जाट मतदाता तय करते हैं. 

About the author विशाल पाण्डेय

साल 2013 से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. संसद भवन, भारतीय राजनीति, विदेश नीति और ग्राउंड रिपोर्ट पर फोकस. उत्तर प्रदेश की सियासत पर पैनी नज़र रखते हैं. इजराइल-ईरान युद्ध, इजराइल-हमास युद्ध, चीन-ताइवान तनाव, तुर्किए भूकंप ग्राउंड ज़ीरो से कवर चुके हैं. इजराइल वॉर डायरी पुस्तक के लेखक भी हैं. यूपी विधानसभा चुनाव 2027 पर यूपी चुनाव का विशाल विश्लेषण नाम से एक विशेष कार्यक्रम भी होस्ट करते हैं.
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Published at : 30 Sep 2026 08:15 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Up Politics UP Election 2027 Vishal Vishleshan
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