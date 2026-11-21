समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की दाढ़ी को लेकर की गई टिप्पणी पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने दाढ़ी पर टिप्पणी को अनुचित बताते हुए कहा कि किसी व्यक्ति को दाढ़ी रखने या न रखने के आधार पर निशाना नहीं बनाना चाहिए. इमरान मसूद ने साफ कहा कि दाढ़ी रखना या न रखना किसी का निजी फैसला है. वह खुद दाढ़ी नहीं रखते, लेकिन दाढ़ी का अपना सम्मान है.

सहारनपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान इमरान मसूद ने कहा, "मैं इसे अनुचित मानता हूं कि दाढ़ी के ऊपर टिप्पणी नहीं होनी चाहिए. आप रखें या न रखें. मैं नहीं रखता हूं लेकिन दाढ़ी एहतराम के लिए है."

उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब आजम खान की दाढ़ी को लेकर की गई टिप्पणी पर राजनीतिक चर्चा हो रही है. इमरान मसूद ने इस मुद्दे पर किसी तरह की बयानबाजी को सही नहीं माना और इसे सम्मान से जुड़ा विषय बताया.

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खिलाड़ियों के चयन में धर्म या पहचान नहीं, प्रदर्शन होना चाहिए- इमरान

क्रिकेट में खिलाड़ियों के चयन को लेकर भी इमरान मसूद ने अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि टीम में चयन का आधार केवल प्रदर्शन होना चाहिए. किसी खिलाड़ी की पहचान, धर्म या उसके क्षेत्र को चयन के बीच नहीं लाना चाहिए.

इमरान मसूद ने कहा, "हां, मोहम्मद शमी भी हैं, सरफराज भी हैं. बहुत सारे नाम हैं. चयन प्रदर्शन के आधार पर होना चाहिए. अगर किसी खिलाड़ी का प्रदर्शन अच्छा है तो उसमें यह नहीं देखा जाना चाहिए कि वह कहां से है और कहां से नहीं है."

किरेन रिजिजू के बयान पर बोले इमरान मसूद

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के भारत में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होने वाले बयान पर भी इमरान मसूद ने तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने सहारनपुर में मस्जिद तोड़े जाने का मुद्दा उठाते हुए कहा, "अच्छा, ऐसा है? हमारी मस्जिद तोड़ दोगे और फिर कहोगे कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता. कैसी बात कर रहे हैं आप?"

योगी की मां के निधन पर जताया दुख

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां के निधन पर इमरान मसूद ने दुख जताया. उन्होंने मां के जाने को जीवन का सबसे बड़ा दुख बताते हुए कहा, "बहुत दुखद है. देखिए, मां का जाना और मां का साया सिर से उठना बहुत बड़ी नेमत होती है. योगी जी बहुत खुशकिस्मत हैं कि लंबे समय तक उनकी मां का साया उनके ऊपर रहा. हम बदकिस्मत हैं कि हमारे सिर से मां का साया बहुत जल्दी उठ गया."

आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के सहारनपुर आने पर भी इमरान मसूद ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "अरे, मेरे जनपद में आ रहे हैं. आ रहे हैं तो आए हैं." मस्जिद का निरीक्षण करने और वहां कार्यक्रम करने की बात पर उन्होंने कहा, "यह उनका काम है, मेरा थोड़ी है."

उन्होंने आगे कहा, "मैं कुछ नहीं कहूंगा. मेरी अपनी पॉलिसी है, मेरी अपनी पार्टी है और मेरी अपनी नीति है. लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है. मैं अपनी बात करूंगा और वे अपनी बात कर रहे हैं."

यूपी में गठबंधन पर शुरू होगी बातचीत

उत्तर प्रदेश में विपक्षी गठबंधन और कांग्रेस की भूमिका को लेकर इमरान मसूद ने बताया कि बातचीत परसों से शुरू होगी. अखिलेश यादव की दूसरे छोटे दलों और नेताओं से मुलाकातों को लेकर उन्होंने कहा, "नहीं, हम तो सब अपना कुनबा ही बढ़ाना चाह रहे हैं. परसों वे बैठेंगे. परसों से बातचीत शुरू हो जाएगी."

सीटों के बंटवारे और कांग्रेस की ओर से 181 सीटें मांगे जाने की चर्चाओं पर इमरान मसूद ने कहा, "अब आपको 181 सीटों की जानकारी कहां से मिल गई? अभी आप बताइए. मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है. जब हम बैठेंगे, तब देखेंगे."

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परिसीमन पर सरकार को घेरा

परिसीमन के मुद्दे पर इमरान मसूद ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करना चाहती है. उनके मुताबिक, इस मुद्दे पर विपक्ष की लड़ाई जारी है. इमरान मसूद ने कहा, "देखिए, सरकार पूरी व्यवस्था को खत्म करना चाहती है. लोकतंत्र को बुलडोजर से रौंदना चाहती है. इसी के खिलाफ देश में हमारी लड़ाई चल रही है."

परिसीमन पर बातचीत और समर्थन की संभावना को लेकर उन्होंने कहा, "पहले हमारी बातों पर चर्चा तो कीजिए. आप बात ही नहीं करते. आप तो संख्याबल के आधार पर सबको रौंदना चाहते हैं."