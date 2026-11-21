समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म खान जेल से बाहर आने के बाद लगातार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. ख़ासतौर से एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को लेकर उनके जो बयान सामने आए हैं उससे प्रदेश की सियासत गर्म हो गई है. ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या आजम खान चुनाव से पहले प्रदेश में समीकरणों को बदल पाएंगे और सपा को इससे कितना फायदा हो सकता है?

सपा नेता आजम खान अपने खास अंदाज़ में दिए जाने वाले तीखे बयानों को लेकर जाने जाते हैं. पत्रकारों ने जब सपा नेता यूपी में असदुद्दीन ओवैसी की सक्रियता को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने बिना नाम लिए हैदराबादी बिरयानी का जिक्र कर उन पर सीधा निशाना साध दिया.

ओवैसी की काट बनेंगे आजम खान

आजम ने कहा कि हमारे यहां हैदराबादी बिरयानी को पसंद नहीं किया जाता है. यहां पुलाव पसंद किया जाता है और मटन बिरयानी पसंद की जाती है वहीं लोग खाते हैं. आजम खान ने ये बयान इसलिए और अहम हो जाता है क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की यूपी में सक्रियता बढ़ी और वो किसी तरह प्रदेश में सियासी ज़मीन बनाने में जुटे हैं.

सपा नेता आजम खान का ये बयान ओवैसी की सियासी राह में रोड़े के तौर पर देखा जा रहा है. आजम खान की वापसी से सपा के प्रति मुस्लिम वोटरों की सहानुभूति मिलेगी. वहीं सपा उन्हें ओवैसी की काट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकती है. जिससे आगामी चुनाव में मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण होगा और उसका फायदा सपा को हो सकता है.

बता दें कि आजम खान पश्चिमी यूपी में मुस्लिमों के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं. सिर्फ रामपुर ही नहीं आसपास के कई जिलों में उनका खासा प्रभाव हैं. मुस्लिम समुदाय पर उनकी ज़बरदस्त पकड़ है. ऐसे मं आजम खान के आने से सपा को सीधा फायदा होने का अनुमान है.

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