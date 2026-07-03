कौशांबी LPG टैंकर हादसे में 5 हुई मरने वालों की संख्या, खौफनाक CCTV फुटेज वायरल

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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडKaushambi News: एलपीजी टैंकर हादसे में 5 हुई मरने वालों की संख्या, खौफनाक CCTV फुटेज वायरल

Kaushambi News: एलपीजी टैंकर हादसे में 5 हुई मरने वालों की संख्या, खौफनाक CCTV फुटेज वायरल

Kaushambi News In Hindi: कौशांबी एलपीजी टैंकर अग्निकांड में मरने वालों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया गया है. 2 घायलों का इलाज किया जा रहा है.

Written By : अभिसार भारतीय |  Updated at : 03 Jul 2026 09:11 PM (IST)
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यूपी के कौशांबी जिले में 26 जून को हुए भयानक एलपीजी गैस टैंकर अग्निकांड में मृतकों की संख्या बढ़कर अब पांच हो गई है. प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू (SRN) अस्पताल में इलाज के दौरान चार और लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दो कर्मचारी अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है. पुलिस की ओर से मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने लाया गया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है. फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से दो टैंकर आते हैं और एक तेज रफ्तार टैंकर को डिवाइडर से टकराते हुए देखा जाता है. टक्कर के तुरंत बाद गैस लीकेज हो जाती है और चारों तरफ गैस फैल जाती है, जिसके बाद टैंकर में भीषण आग लग जाती है. धमाका इतना जोरदार था कि आग की लपटों को एक किलोमीटर दूर तक देखा जा सकता था, जिससे पूरे इलाके में खलबली मच गई थी.

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कैसे हुआ था यह दर्दनाक हादसा?

कोखराज थाना क्षेत्र के सिहोरी टोल प्लाजा से होकर 26 जून की सुबह करीब 6:39 बजे कानपुर से वाराणसी की ओर एलपीजी गैस से भरा टैंकर जा रहा था. बताया गया है कि टोल प्लाजा के पास पहुंचते ही टैंकर अनियंत्रित हो गया और डिवाइडर से टकरा गया. टक्कर के बाद टैंकर में भीषण आग लग गई और कुछ ही मिनटों में पूरे इलाके को आग के गोले में तब्दील होते हुए देखा गया. इस दर्दनाक हादसे में मिर्जापुर निवासी टैंकर चालक धर्मेंद्र दुबे (40) केबिन से बाहर नहीं निकल सके और मौके पर ही उनकी जलकर मौत हो गई.

अस्पताल में इन्होंने तोड़ा दम

इस हादसे में टोल प्लाजा के छह कर्मचारियों को गंभीर रूप से झुलसा हुआ पाया गया था, जिन्हें प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इलाज के दौरान दूसरे ही दिन टोल कर्मचारी आलोक सिंह की मौत हो गई थी. इसके बाद रायबरेली निवासी हीरामणि सिंह, ललितपुर निवासी कृष्णपाल मौर्य और सड़क यूजर अनिल कुमार की भी इलाज के दौरान मौत हो गई. वर्तमान में अतुल कुमार मिश्रा और एक अन्य कर्मचारी का एसआरएन के बर्न वार्ड में इलाज किया जा रहा है.

पुलिस की ओर से की जा रही है कार्रवाई

कोखराज थाना इंचार्ज चंद्र भूषण मौर्य की ओर से बताया गया है कि इलाज के दौरान मौतों का आंकड़ा बढ़कर पांच हो गया है, जबकि दो घायलों का इलाज जारी है. पुलिस की तरफ से अन्य सभी आवश्यक और कानूनी कार्रवाइयों को तेजी से पूरा किया जा रहा है.

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Published at : 03 Jul 2026 09:09 PM (IST)
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