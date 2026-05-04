टंकी हादसे से भावुक हुए CM योगी! रील बनाने के शौक को लेकर बच्चों के नाम लिखा पत्र, की यह अपील

उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में पानी की टंकी पर हुए हादसे की घटना को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेहद गंभीरता से लिया है. यहां पाँच बच्चें रील बनाने के लिए टंकी पर चढ़े थे, तभी सीढ़ियां टूटने की वजह से तीन बच्चे गिर पड़े जिनमें से एक की मौत हो गई और दो बुरी तरह घायल हो गए. जबकि दो बच्चों को एयरफोर्स के द्वारा बचाया गया.

इस घटना के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ बच्चों में बढ़ने रील के शौक और उसके लिए अपनी जान को भी जोखिम डालने पर चिंता जताई है, सीएम योगी ने इस घटना को लेकर बच्चों को रील और रीयल लाइफ में अंतर समझाते हुए भावुक पाती लिखी है और माता-पिता को भी सोशल मीडिया को लेकर सावधान रहने की अपील की.

सीएम योगी ने लिखी बच्चों के नाम पाती

सीएम योगी ने बच्चों के नाम लिखी चिट्ठी को अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर शेयर करते हुए लिखा- 'आज अनेक युवा लाइक, व्यूज और फॉलोअर्स के मोहजाल में पड़कर घरों के अंदर और सड़क पर स्टंट, तेज रफ्तार बाइक एवं कार पर करतब दिखाने, रेलवे ट्रैक पर और ट्रेन के दरवाजों से लटककर वीडियो बनाने, ऊंची इमारतों, पहाड़ों, नदियों, पुलों, एक्सप्रेसवे और यहां तक कि पानी की टंकियों पर खतरनाक ढंग से सेल्फी लेने जैसे जोखिम उठा रहे हैं.

यह न केवल उनके लिए घातक है, बल्कि उनके अपनों के सपनों को भी क्षणभर में तोड़ सकता है. आए दिन होने वाली दुर्घटनाएं इसकी साक्षी हैं. लाइक और व्यूज के लिए जीवन दांव पर न लगाएं। 'रील' और 'रियल' में अंतर करना सीखिए.'

सीएम योगी ने अभिभावकों से भी सावधान रहने की अपील की और कहा- 'प्रिय अभिभावकों, मैं कुछ बातें आपसे भी कहना चाहता हूं. सोशल मीडिया का उपयोग ज्ञान और सकारात्मक अभिव्यक्ति के लिए होना चाहिए. यह आपका भी दायित्व है कि आपके बच्चे समय का सदुपयोग करें. अपने बच्चों को रचनात्मक कार्यों के लिए प्रेरित करें.'

दीदी थीं, दीदी हैं और दीदी रहेंगी भी...', बंगाल चुनाव के रिजल्ट से पहले अखिलेश यादव ने दिया संदेश

युवाओं को डिजिटल स्क्रीन को लेकर सलाह

मुख्यमंत्री ने कहा कि अक्सर हम आंतरिक नकारात्मकता, अकेलेपन या दिखावे की मानसिकता के कारण डिजिटल दुनिया में कुछ अलग करने का प्रयास करते हैं. ऑनलाइन गेमिंग और अत्यधिक स्क्रीन टाइम ने भी इस प्रवृत्ति को बढ़ाया है. जिसका प्रभाव सामाजिक व्यवहार और व्यक्तित्व विकास पर पड़ता है. ऐसे किशोर और युवा साथियों से मैं कहना चाहूंगा कि आप पर परिवार, समाज, प्रदेश और देश का दायित्व है. आप उनके प्रति योगदान देकर वास्तविक नायक बन सकते हैं.

'बीजेपी से 6 बार सांसद रहा, फिलहाल मैं...', सपा में जाने की अटकलों पर बृजभूषण सिंह का बड़ा बयान



