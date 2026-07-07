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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडराम मंदिर चढ़ावा विवाद: 'भगवान राम ने अखिलेश यादव को सूचना दी', सपा विधायक जय किशन साहू का बड़ा दावा

राम मंदिर चढ़ावा विवाद: 'भगवान राम ने अखिलेश यादव को सूचना दी', सपा विधायक जय किशन साहू का बड़ा दावा

Ram Mandir Donation Row: जय किशन साहू ने कहा, "भगवान राम ने अखिलेश यादव को ज्ञान और सूचना दिया तब आज इस चंदा चोरी के मामले का खुलासा हुआ है." बड़े लोगों को बचाने का आरोप लगाया.

Written By : अनिल कुमार |  Updated at : 07 Jul 2026 08:55 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में समाजवादी पार्टी से विधायक जय किशन साहू ने अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा, "भगवान राम ने अखिलेश यादव को ज्ञान और सूचना दिया तब आज इस चंदा चोरी के मामले का खुलासा हुआ है. इतना ही नहीं राम भक्तों पर गोली चलवाने वाला और राम मंदिर के विपक्ष में रहने वाला नृपेन्द्र मिश्रा आज मंदिर कमेटी में है."

सपा विधायक जय किशन साहू ने ये बयान लोहिया भवन पर आयोजित बैठक में पत्रकारों के सवालों के जवाब में दिया. उन्होंने आगे कहा कि चंपत राय चंपत कर दिए लेकिन भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार उन पर कोई मुकदमा नहीं करेगी यह हम आपको बता दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि बड़ी मछली को छोड़ा जा रहा है और छोटी मछली को फंसा करके भाजपा को साफ छवि वाला पेश किया जा रहा है. यदि चंपत राय को जेल भेजा जाएगा तो उसे दायरे में देश के बड़े-बड़े लोग आ जाएंगे.

नितिन नबीन के अयोध्या न जाने पर सवाल 

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन लखनऊ आए, लेकिन राम मंदिर नहीं गए जिस पर अखिलेश यादव ने भी तंज कसा था. इस मामले पर सदर विधायक जय किशन साहू ने कहा कि किस मुंह से वह राम मंदिर जाएंगे. वह किस मुंह से भगवान राम का दर्शन करेंगे और अपना दर्शन देंगे. आस्था के नाम पर इस देश के लोगों ने भगवान राम को अपना आराध्य माना और कई हजार करोड़ रूपया मंदिर को समर्पित किया. मंदिर में वैसे तो अशोक सिंघल के समय से ही विवाद था और मंदिर कमेटी को जो 1400 करोड़ रुपया दान मिला था, उसे पैसे का कहीं पता नहीं चला और दान पेटिका से चोरी हुए पैसा इस देश के लोगों को बर्दाश्त नहीं.

यह भी पढ़ें: धामी सरकार ने खोला खजाना! सड़क, कुंभ-2027 और विकास योजनाओं के लिए 495 करोड़ मंजूर

नितिन नबीन को दिया जवाब 

उन्होंने नितिन नबीन के विपक्ष और सपा को इस मुद्दे पर न बोलने पर जवाब देते हुए कहा कि अखिलेश यादव यदि इस मुद्दे को नहीं उठाते तो मामला टांय-टांय फिस्स   हो गया होता.  भगवान राम ने अखिलेश यादव को ज्ञान दिया और सूचना दिया तब यह मुद्दा आया है, तब करोड़ों लोगों को इस लूट के मामले में पता चल पाया है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कांग्रेस और सपा पर गिरगिट की तरह रंग बदलने का आरोप लगाने के सवाल पर कहा कि राम मंदिर पर गोली चलाने वाला और राम मंदिर के विपक्ष में रहने वाला नृपेन्द्र मिश्रा आज उस कमेटी में है. उन पर मंदिर की जिम्मेदारियां है और उस वक्त कोर्ट के आदेश पर कांग्रेस ने भगवान राम की मूर्ति रखने का काम किया था.

यह भी पढ़ें: '...तो मेरा इंतजार कर लेते', चंपत राय के साथ धोखा हुआ? SIT को दिए बयान से मिले संकेत

Published at : 07 Jul 2026 08:55 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Jai Kishan Sahu Ghazipur News
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