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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमहोबा में गहराया जल संकट, पानी की समस्या को लेकर सड़कों पर उतरे लोग, ट्यूबेल ऑपरेटर पर भी आरोप

महोबा में गहराया जल संकट, पानी की समस्या को लेकर सड़कों पर उतरे लोग, ट्यूबेल ऑपरेटर पर भी आरोप

Mahoba Water Crisis: शहर की कांशीराम कॉलोनी में पेयजल के लिए हाहाकार मचा है. ट्यूबवेल और हैंडपंप खराब होने से नाराज दर्जनों महिलाओं और पुरुषों ने तहसील में प्रदर्शन किया.

By : इमरान खान, महोबा | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 03 May 2026 07:46 AM (IST)
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महोबा में भीषण गर्मी की शुरुआत के साथ ही जल संकट गहराने लगा है. शहर की कांशीराम कॉलोनी में पेयजल के लिए हाहाकार मचा है. ट्यूबवेल और हैंडपंप खराब होने से नाराज दर्जनों महिलाओं और पुरुषों ने तहसील में प्रदर्शन किया. कॉलोनी वासियों का आरोप है कि उन्हें बूंद-बूंद पानी के लिए 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है, जिससे प्रशासन की व्यवस्थाओं की पोल खुल गई है.

महोबा के लवकुश नगर रोड स्थित बिच्छू पहाड़िया की कांशीराम कॉलोनी इन दिनों बूंद-बूंद पानी को तरस रही है. पारा चढ़ते ही यहां की प्यास बुझाने वाले संसाधन जवाब दे गए हैं. शनिवार को समाधान दिवस के मौके पर ज्योति, सरोज, सोनम और रजिया समेत तीन दर्जन से अधिक कॉलोनी वासी अपनी आपबीती लेकर तहसील पहुंचे.

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2 KM दूर से पानी लाने को मजबूर लोग

कॉलोनी वासियों का आरोप है कि यहां लगे दोनों ट्यूबवेल और हैंडपंप लंबे समय से खराब पड़े हैं. हालात इतने बदतर हैं कि तकरीबन दो हजार की आबादी वाले इस इलाके में लोगों को अपनी दिनचर्या और जरूरी कामकाज छोड़कर 2 किलोमीटर दूर से पानी ढोना पड़ रहा है. सबसे बुरा हाल महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों का है. स्थानीय निवासी मुबीना ने ट्यूबवेल ऑपरेटर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि चंदा मांगने के बावजूद मशीनरी को जानबूझकर खराब रखा जाता है. 

विरोध प्रदर्शन के बाद खुली जिम्मेदारों की नींद

लोगों की शिकायत है कि कई बार विभागीय अधिकारियों को सूचित किया गया और टैंकरों से सप्लाई की मांग की गई, लेकिन जिम्मेदारों ने अब तक चुप्पी साध रखी थी. शनिवार को तहसील में हुए प्रदर्शन के बाद प्रशासन हरकत में आया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम सदर शिवध्यान पाण्डेय ने जल निगम, जल संस्थान और नगर पालिका को तत्काल समस्या के समाधान के निर्देश दिए हैं. उन्होंने आश्वासन दिया है कि मोटर को जल्द दुरुस्त कराकर जलापूर्ति बहाल की जाएगी. 

बहरहाल, सवाल यह है कि क्या प्रशासन की यह सक्रियता सिर्फ कागजी होगी या कॉलोनी वासियों को सच में इस पानी की समस्या से निजात मिलेगा? यह भी वक्त बताएगा. मगर, हर साल गर्मी पानी की किल्लत होना कहीं न कहीं सरकारी इंतजाम पर भी सवाल खड़े करता है.

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Published at : 03 May 2026 07:45 AM (IST)
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