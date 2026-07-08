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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकौशांबी में भीषण सड़क हादसा, पिकअप का पंचर टायर निकालते वक्त ट्रक ने मारी टक्कर, 4 की मौत

कौशांबी में भीषण सड़क हादसा, पिकअप का पंचर टायर निकालते वक्त ट्रक ने मारी टक्कर, 4 की मौत

Kaushambi Accident: यूपी के कौशांबी में एक बड़ा हादसा हो गया, जब सड़क किनारे खड़े पिकअप का पंचर टायर निकालते समय एक ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी. इस हादसे में 4 की मौत हो गई.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 08 Jul 2026 07:57 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के कौशांबी में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां हाईवे किनारे खड़े पिकअप के पंचर टायर को खोल रहे चार लोगों को एक अज्ञात ट्रक ने टक्कर मार दी और उन्हें कुचलते हुए फ़रार हो गया. इस हादसे में चारों की मौत हो गई. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है. 

ये हादसा सैनी कोतवाली के नेशनल हाईवे स्थित त्रिलोकपुर के पास हुआ हादसा. बताया जा रहा है कि मंगलवार रात को संदीपन घाट थाना क्षेत्र के रहने वाले अनवर और एहसान पिकअप में लोहे का चारपाई लादकर उन्नाव जा रहे थे, इसी दौरान उनके पिकअप का टायर पंचर हो गया, जिसे ठीक कराने के लिए वो टायर पंचर बनाने वाले साबिर और अकबर की दुकान पर पहुंचे थे. 

पंचर टायर निकालते वक्त हादसा

हाइवे किनारे पिकअप के पंचर टायर को खोलने के दौरान पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने इन सभी को टक्कर मार दी और फरार हो गया. जिसके बाद आसपास के इलाके में कोहराम मच गया. स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों की मदद से उनकी सभी को घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा. लेकिन, इनमें से तीन की रास्ते में ही मौत हो गई जबकि चौथे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. 

पुलिस ने चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. परिजनों को हादसे की सूचना दे दी गई है. पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई हैं. 

इटावा में बस ने ट्रक को मारी टक्कर

वहीं दूसरी तरफ इटावा में भी एक बड़ा हादसा हो गया, जहां बनारस से दिल्ली जा रही डबलडेकर बस ने हाईवे पर खड़े ट्रक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी.  इस हादसे में बस में सवार 35 से 40 यात्री घायल हो गए. जबकि बस कंडक्टर की दुर्घटना में मौत हो गई. ये टक्कर इतनी तेज थी कि ड्राइवर बस में ही बुरी तरह फँस गया. 

ये हादसा आज सुबह क़रीब चार बजे हुए जब नेशनल हाईवे पर खड़े खराब ट्रक को बस ने पीछे से टक्कर मार दी. घायलों में एक प्रेग्नेंट महिला और छोटे-छोटे बच्चे भी शामिल हैं. ये बस बनारस से दिल्ली जा रही थी. ये हादसा इटावा के आईटीआई चौराहे के पास कानपुर-आगरा नेशनल हाईवे के पास थाना फ्रेंड्स कॉलोनी में हुआ. 

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Published at : 08 Jul 2026 07:57 AM (IST)
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Kaushambi News UP NEWS Etawah News
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