अखिलेश यादव का परिसीमन बिल पर बदला मन? देंगे BJP को समर्थन! रखीं ये 3 शर्तें

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने परिसीमन बिल को लेकर एक एक्स पोस्ट किया है, जिसमें तीन मांगें रखी हैं. अखिलेश यादव के इस पोस्ट से अटकलें लगाई जा रही हैं कि अगर उनकी मांगें पूरी हो जाती हैं तो वह इस बिल का समर्थन भी कर सकते हैं. माना जा रहा है कि सरकार ये बिल मानसून सत्र में पेश कर सकती है.

दरअसल, अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "मांग है कि... परिसीमन बिल के माध्यम से उच्च सदन में भी सीटें बढ़ाई जाएं. ⁠महिला आरक्षण बिल के माध्यम से PDA में शामिल पिछड़े समाजों की महिलाओं और अल्पसंख्यक मुस्लिम महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए. ⁠महिला आरक्षण 2027 के यूपी के विधानसभा चुनाव में ही लागू कर दिया जाए."

यह भी पढ़ें: CM योगी के प्रतापगढ़ में दिए बयान पर सपा का पलटवार, 'राम मंदिर में चोरी नहीं रोक पाए, यह बात...'

अब राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर बीजेपी सरकार उनकी ये तीन मांगें पूरी कर देती है तो विपक्ष भी इस बिल पर सहमति जताएगा और परिसीमन की राह आसान हो जाएगी. दरअसल, केंद्र सरकार आगामी मानसून सत्र में महिला आरक्षण बिल के साथ लोकसभा सीटों के पुनःनिर्धारण के लिए परिसीमन बिल को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है. अगर यह बिल पास होता है तो लोकसभा की कुल सीटें 543 से बढ़कर 850 हो सकती हैं. हालांकि, ये बिल पास कराने के लिए केंद्र सरकार के पास दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत नहीं है. इसलिए सरकार विपक्षी दलों के समर्थन की भी उम्मीद कर रही है. सरकार को यह उम्मीद रखनी होगी कि विपक्षी दल मतदान के दौरान सदन से वॉकआउट करे या फिर वोटिंग में हिस्सा न ले.

यह भी पढ़ें: स्वतंत्र देव सिंह और एके शर्मा पर भड़के बृजभूषण शरण सिंह, पूछा- इन मौतों का जिम्मेदार कौन?