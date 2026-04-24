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उत्तराखंड के काशीपुर में सरकारी अस्पताल से ऑक्सीजन सिलेंडर चोरी, घटना से मचा हड़कंप

Kashipur Theft News In Hindi: अस्पताल से लगभग 100 ऑक्सीजन सिलेंडर चोरी हुए है, लेकिन अस्पताल के सीएमएस ने चोरी की पुष्टि की है. अस्पताल के इर्द-गिर्द दिन भर घूम रहे नशेड़ियों पर शक जताया जा रहा है.

By : मुमत्याज अहमद, उधमसिंह नगर | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 24 Apr 2026 09:24 AM (IST)
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ऊधम सिंह नगर जनपद से काशीपुर से सरकारी अस्पताल से ऑक्सीजन सिलेंडर चोरी करने का हैरान करने वाला मामला सामने आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा गया हैं. हालांकि इस मामले में पुलिस को तहरीर दे दी गई है. ये मामला जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर के एलडी भट्ट राजकीय चिकित्सालय का है, जहां सरकारी अस्पताल के स्टोर मे रखे सिलेंडर चोरी हो गए हैं.

सूत्रों की अगर मानें तो अस्पताल से लगभग 100 ऑक्सीजन सिलेंडर चोरी हुए है, लेकिन अस्पताल के सीएमएस ने चोरी की बात तो स्वीकार की है. हैरानी की बात तो यह है कि महज 3 से 4 सिलेंडर की जिसकी सुचना पुलिस को दे दी गई है. 

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अस्पताल में चोरों का आतंक

ऊधम सिंह नगर जनपद काशीपुर के एलडी भट्ट उप जिला राजकीय चिकित्सालय में चोरों का आतंक काफ़ी जोरों पर है. चोरी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. पूर्व में भी इस अस्पताल में बाइकों व एयर कंडीशन भी चोरों द्वारा उड़ाए गए थे और अब तो इस अस्पताल से ऑक्सीजन सिलेंडर चोरी हो गए.

सिलेंडर चोरी होने कि ख़बर आग की तरह जब शहर में फैली तो स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया. चोरियों का का मुख्य कारण यह है कि अस्पताल के इर्द-गिर्द दिन भर नशेड़ियों का जमावड़ा कभी भी देखा जा सकता है. बता दें कि पिछले कोरोना काल के दौरान शहर भर के विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी न हो इसको देखते हुए राजकीय चिकित्सालय को ऑक्सीजन सिलेंडर भेंट किए थे.

मगर यहां पर ऑक्सीजन प्लांट लगा नही था, अब क्योंकि राजकीय चिकित्सालय में ऑक्सीजन प्लांट लग चुका है, इसके बाद अस्पताल के एक गोदाम में ऑक्सीजन सिलेंडर को सुरक्षित स्थान पर रखकर ताला लगा दिया गया. मगर चोरों ने अस्पताल प्रशासन की पोल खोल दी और सूत्रों की मानें तो यहां से लगभग 100 सिलेंडर गायब हो चुके हैं.

सरकारी अस्पताल के सीएमएस ने दी यह जानकारी

राजकीय चिकित्सालय के सीएमएस संदीप कुमार दीक्षित बताया कि उनको आए मात्र 6 से 7 महीने ही हुए हैं. उनके संज्ञान में अभी तक यह नहीं आया कि यहां पर कितने सिलेंडर मौजूद थे. हालांकि उनको यह पता लग गया है की ऑक्सीजन सिलेंडर की चोरी यहां से जरूर हुई है, जिसके लिए उन्होंने अज्ञात चोरों के विरुद्ध ऑक्सीजन सिलेंडर चोरी का मुकदमा दर्ज करा दिया गया है. 

सुरक्षा की दृष्टि से यहां पर एक पीआरडी जवान को लगाया गया है और सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं. साथ ही विभाग द्वारा बारीकी से जांच की जा रही है. जांच के बाद ही सिलेंडर की मात्रा का पता लग पाएगा.

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Published at : 24 Apr 2026 09:24 AM (IST)
Tags :
Uttarakhand Police Kashipur News Udhamsingh Nagar News UTTARAKHAND NEWS
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