केदारनाथ धाम में श्रद्धालु की मौत पर प्रशासन की मानवीय पहल, भ्रामक खबरों से बचने की अपील

श्री केदारनाथ धाम में एक श्रद्धालु के निधन की घटना को लेकर जिला प्रशासन ने स्पष्ट जानकारी देते हुए भ्रामक और अपुष्ट खबरों पर ध्यान न देने की अपील की है. प्रशासन ने पूरे मामले में अपनी संवेदनशील और मानवीय कार्यशैली को सामने रखते हुए बताया कि घटना के बाद तत्काल राहत और आवश्यक कार्रवाई की गई.

जिला सूचना कार्यालय रुद्रप्रयाग के अनुसार, श्री केदारनाथ धाम उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित है, जहां श्रद्धालुओं को कठिन पैदल मार्ग और प्रतिकूल मौसम का सामना करना पड़ता है. इन परिस्थितियों को देखते हुए प्रशासन द्वारा यात्रा मार्ग और धाम क्षेत्र में समुचित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके.

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सूचना मिलते ही तत्पर प्रशासन

बताया गया कि दिनांक 22 अप्रैल 2026 को सुबह करीब 6:30 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि केदारनाथ में व्हाइट हाउस के समीप एक 69 वर्षीय श्रद्धालु अचेत अवस्था में पड़ा है. सूचना मिलते ही प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल राहत कार्य शुरू किया. वाईएमएफ (युवा मंडल फोर्स) के जवानों ने बिना देरी किए उक्त व्यक्ति को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, केदारनाथ पहुंचाया.

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों ने जांच के बाद श्रद्धालु को मृत घोषित कर दिया. मृतक की पहचान गुजरात राज्य के निवासी के रूप में हुई है. घटना के बाद प्रशासन ने पूरी संवेदनशीलता और सम्मान के साथ आगे की प्रक्रिया को अंजाम दिया.

मरीज को तुरंत रुद्रप्रयाग भेजा गया

प्रशासन ने बताया कि वाईएमएफ के सहयोग से पार्थिव शरीर को केदारनाथ हेलीपैड तक पहुंचाया गया. उस समय मौसम के कारण हेली सेवा अस्थायी रूप से बाधित थी, लेकिन जैसे ही हेली सेवा सुचारु हुई, प्रशासन ने तुरंत शव को हेली के माध्यम से जामू हेलीपैड भेजा. वहां से शव को आगे की कानूनी और चिकित्सकीय प्रक्रिया के लिए वाहन द्वारा जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग भेजा गया.

जिला प्रशासन ने इस पूरी प्रक्रिया में त्वरित निर्णय क्षमता, समन्वय और मानवीय दृष्टिकोण का परिचय दिया है. साथ ही प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि कुछ माध्यमों द्वारा इस घटना को लेकर भ्रामक, अपुष्ट और तथ्यहीन सूचनाएं प्रसारित की जा रही हैं, जो पूरी तरह गलत हैं.

भ्रामक खबरों से बतने की अपील

प्रशासन ने आम जनता और श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों या अपुष्ट खबरों पर विश्वास न करें और केवल आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी को ही सही मानें.

जिला प्रशासन ने यह भी दोहराया कि वह केदारनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है. यात्रा मार्ग पर चिकित्सा, सुरक्षा और आपात सेवाओं की पर्याप्त व्यवस्था की गई है, ताकि किसी भी स्थिति में तुरंत सहायता उपलब्ध कराई जा सके.

इस घटना के बाद प्रशासन की सक्रियता और संवेदनशीलता एक बार फिर सामने आई है, जिसने यह सुनिश्चित किया कि कठिन परिस्थितियों में भी मानवीय गरिमा और त्वरित सहायता को प्राथमिकता दी जाए.

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