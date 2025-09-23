अखिलेश यादव से बात हुई? आजम खान ने इस सवाल का दिया दिलचस्प जवाब

समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक-सांसद आजम खान, सीतापुर जेल से 23 महीने बाद, 23 सिंतबर 2025, मंगलवार को रिहा हुए. सीतापुर से वह सीधे रामपुर की ओर रवाना हो गए. इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए.

यह पूछे जाने पर कि क्या सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से उनकी बात हुई? आजम ने कहा कि जेल से किसी से बात नहीं हो पाती है. पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के 'सरकार बनने पर आज़म खान के खिलाफ मुकदमे वापस ले लेंगे' वाले बयान पर उन्होंने कहा, 'मैं क्या कह सकता हूं.'

आजम के साथ हुई बदले की राजनीति?

बसपा ज्वाइन करने के सवाल पर आजम ने कहा ये तो जो लोग रहें है वही जानें. जेल में तो मुझे किसी को फ़ोन करने की बात करने की अनुमति नहीं होती थी. इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता.

आजम खान ही नहीं उनकी पत्नी और बेटे को भी खानी पड़ी जेल की हवा, जानें- किसने कितनी काटी सजा?

सीतापुर जेल से रिहा होने के बाद, बदले की राजनीति के एक सवाल पर सपा नेता आज़म खान ने कहा, "बदले की राजनीति तभी शुरू होती है जब मैंने किसी को नुकसान पहुँचाया हो. मैंने अपने दुश्मनों के साथ भी अच्छा व्यवहार किया है. कोई यह दावा नहीं कर सकता कि मैंने किसी के साथ अन्याय किया है."

अखिलेश ने जताई खुशी

सपा नेता एवं उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री आजम खान विभिन्न आपराधिक मामलों में लगभग दो साल बाद जमानत मिलने के पश्चात मंगलवार को सीतापुर जिला कारागार से रिहा हुए. सीतापुर जिला कारागार के अधीक्षक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि सपा नेता आजम खान की रिहाई हो गई है.

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज़म खान की रिहाई पर प्रसन्नता जताई.