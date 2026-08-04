DJ के लिए टीन शेड तोड़कर हाईवे पर पहुंचे कांवड़िए, प्रसाशन परेशान

हरिद्वार में एक बार फिर कावड़िए नियमों की अनदेखी करते नजर आए. पारंपरिक कांवड़ मार्ग छोड़ कावड़िए हाई वे पर आ गए है, जबकि एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने कहा कि पैदल कावड़िए सिर्फ प्रशासन द्वारा बनाए गए पारंपरिक कांवड़ मार्ग पर ही चलेंगे. लेकिन प्रशासन की बातों को अनदेखी कर कांवड़िए टीन शेड तोड़कर हाई वे पर आते दिखे.

एबीपी न्यूज ने जब कांवड़ियों से पूछा की वो पारंपरिक कांवड़ मार्ग छोड़कर जान जोखिम में डालने के लिए हाई वे पर क्यों आए? तो उनका कहना था कि यहां डीजे है वहां न डीजे है न दुकानें है इस लिए वे आ गए. उनका कहना है कि इस रास्ते पर थोड़ा खतरा है, मगर इधर ही अच्छा लगता है.

'कांवड़िए मानने को तैयार नहीं, जैसे आदत हो नियम तोड़ने की'- SSP

हांलाकि हरिद्वार एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर का कहना है की पैदल कांवड़िए हाई वे पर न जाए, इसके लिए उन्होंने खास इंतजाम किए हैं. उन्होंने मार्ग पर बास बल्ली के साथ टिन शेड लगाई है, ताकि कोई वाहन न आ सके और कांवड़िए सुरक्षित अपनी यात्रा तय कर सके. लेकिन एसएसपी का कहना है कि कांवड़िए मानने को तैयार नहीं है, जैसे उनकी आदत बन चुकी है नियमों को तोड़ने की.

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'हमारी व्यवस्था में कमी लगती है तो आप खुद आकर देख लिजिए'

यही वजह है कि जितने कांवड़िए पारंपरिक कांवड़ मार्ग पर चलते नजर नहीं आ रहे, उससे कहीं ज्यादा कांवड़िये हाई वे पर चलते नजर आ रहे हैं. तेज रफ्तार से हाई वे पर आ रही गाड़िया कांवड़ियों के लिए खतरे की घंटी है, लेकिन फिर भी कांवड़िए मानने को तैयार नहीं. पुलिस का मानना है कि अगर आपको हमारी व्यवस्था में कमी लगती है तो आप खुद आकर देख लिजिए और फिर खुद तय कीजिए गलत कौन है?

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