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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी विधानसभा सत्र के दूसरे दिन भी सपा का प्रदर्शन, चंदा चोरी पर की नारेबाजी

यूपी विधानसभा सत्र के दूसरे दिन भी सपा का प्रदर्शन, चंदा चोरी पर की नारेबाजी

Samajwadi Party Protest: यूपी विधानसभा सत्र के दूसरे दिन भी समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर के मुद्दे को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया. सपा नेता शिवपाल यादव ने सराकर पर गंभीर आरोप लगाए.

Written By : नितीश कुमार पाण्डेय |  Updated at : 04 Aug 2026 01:23 PM (IST)
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यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जोरदार प्रदर्शन किया. सपा विधायक राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर अपने हाथों में बड़े-बड़े पोस्टर और तख्तियां लेकर पहुंचे और दान चोरी कोस लेकर जमकर नारेबाजी की. इस पूरे प्रदर्शन का नेतृत्व सपा विधायक और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने किया. 

राम मंदिर दान चोरी मामले को समाजवादी पार्टी किसी भी कीमत पर छोड़ने के मूँड़ में नहीं है और हर स्तर पर इस लेकर भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार को घेरने में जुटी है. इसी क्रम में आज मंगलवार को भी सपा के तमाम विधायक पूरी तैयारी के साथ हाथों में पोस्टर लेकर पहुंचे थे. उन्होंने परिसर में जमकर नारेबाजी की. 

शिवपाल यादव ने लगाए चंदा चोरी के आरोप

इस दौरान सपा नेता शिवपाल यादव ने सरकार पर चंदा चोरी का आरोप लगाया और कहा कि ऐसी सरकार है चंदा चोरी करती हो, बजट चोरी करती है, ये चंदा चोर, चढ़वा चोरों की सरकार है. ये अनुपूरक बजट दिखावे के लिए लाते हैं. ये नाकामी छिपाने के लिए बजट लाते हैं.
 
सपा नेता शिवपाल यादव ने कांवड़ यात्रा के बीच कांवड़ियों के हंगामें और उन पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा के सवाल पर कहा कि ये सरकार केवल दिखावा करती है सबको परेशान करती है. सरकार से कोई उम्मीद नहीं है. जो सरकार चंदा चोरी करती हो, बजट चोरी करती हो उससे कोई उम्मीद नहीं है. 

कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा को लेकर कही ये बात

वहीं प्रदर्शन के दौरान सपा नेता ओमप्रकाश सिंह ने पुष्पवर्षा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये सरकार यही कर सकती है. इनका विकास से कोई मतलब नहीं है. सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने कहा कि पुष्प वर्षा जो धार्मिक है, अनुशासन में हैं उन पर पुष्प वर्षा हुई चाहिए. जो प्रेम बढ़ाते हो उन पर पुष्पवर्षा होनी है. लेकिन, जो तोड़ फोड़ करते हो वो अपराधी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए. 

राम मंदिर दान चोरी का मामला, आज अयोध्या पहुंचेगी नई SIT टीम

Published at : 04 Aug 2026 01:23 PM (IST)
Tags :
UP NEWS MONSOON SESSION UP ASSEMBLY SESSION
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