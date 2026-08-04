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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में भारी बारिश का अलर्ट, नोएडा से लखनऊ तक छाए काले बादल

यूपी में भारी बारिश का अलर्ट, नोएडा से लखनऊ तक छाए काले बादल

UP Weather: उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय हो गया है. आज मौसम विभाग ने प्रदेश के लगभग सभी जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की चेतावनी दी है. अगले तीन दिन ऐसा मौसम रहने का अनुमान है.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 04 Aug 2026 07:08 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है. सोमवार को प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश हुई, जिससे लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली तो वहीं कई जगहों पर जलभराव की स्थिति बन गई. मौसम विभाग ने आज 4 अगस्त को भी प्रदेश के लगभग सभी 80 जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश होने का अनुमान जताया है. जबकि आगरा समेत 37 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है. 

मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में मानसूनी ट्रफ एक्टिव होने की वजह से मौसम में तेजी से बदलाव आया है. जिसकी वजह से पश्चिमी और पूर्वी दोनों संभागों में आज लगभग सभी स्थानों पर गरज-चमक के साथ तेज बारिश होने के अनुमान हैं. इस दौरान कहीं-कहीं मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी दी गई है. दोनों संभागों में बहुत भारी बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है.   

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यूपी में फिर से सक्रिय हुआ मानसून

यूपी में आज सुबह से ही कई जिलों में सुबह से बादल छाएं है. नोएडा-गाजियाबाद व आसपास के जिलों में कई जगहों पर बारिश भी देखने को मिली है. आज दिनभर प्रदेश में ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान हैं. मौसमी विभाग के मुताबिक 7 अगस्त तक यूपी के अलग-अलग हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा. बारिश की वजह से अगले तीन दिनों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में 4-6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आएगी. 

वाराणसी से आगरा तक 37 जिलों में भारी बारिश

यूपी में आज आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, हाथरस, एटा, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कासगंज, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, कानपुर, उन्नाव, रायबरेली, लखीमपुर खीरी, फ़तेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, जालौन, वाराणसी, संत रविदास नगर, मीरजापुर, सोनभद्र, चंदौली, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कौशांबी, देवरिया, बलिया, गोरखपुर और संत कबीर नगर में आज भारी बारिश.

इन जिलों में वज्रपात और मेघ गर्जन की चेतावनी

नोएडा, ग़ाज़ियाबाद, अलीगढ़, बागपत, मेरठ, मुज़फ़्फ़रनगर, शामली, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, हापुड़, रामपुर, सँभल, बुलंदशहर, अलीगढ़, लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, बस्ती, जालौन, हमीरपुर, महोबा और झांसी में लगभग सभी जगहों पर आकाशीय बिजली की चमक के साथ लगभग सभी जगहों पर तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. 

अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकरनगर, आजमगढ़, मऊ और गाज़ीपुर में भी आज अनेक जगहों पर बारिश होने के आसार है. 

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About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 04 Aug 2026 07:08 AM (IST)
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