कानपुर में 'नककटा' का आतंक! झगड़े में लोगों की नाक काट रहा एक शख्स, DM भी रह गए हैरान

उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद के थाना ककवन क्षेत्र के गांव गुमानी पुरवा में सनसनीखेज मामला सामने आया है.यहां ग्रामीणों ने शिकायत की है कि गांव का रहने वाला अलवर नामक व्यक्ति लोगों की नाक काट लेता है. गांव वाले नाक काटने वाले से तंग आकर डीएम दरबार पहुंचे, जहां शिकायत सुन डीएम भी हैरान रह गए. डीएम ने स्थानीय पुलिस को जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं. वहीं अब ये मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का मामला बना हुआ है.

थाना ककवन अंतर्गत गांव गुमानी पुरवा के कुछ गांव वाले डीएम के जनता दरबार में पहुंचे. वहां पर उन्होंने बताया कि उसके गांव का एक व्यक्ति अलवर है जिसके दांत चूहे की तरह पैने हैं. वह व्यक्ति लोगों से झगड़ा करता रहता है और जैसे ही कोई विरोध करता है तो झपटा मारकर उसकी नाक काट लेता है. गांव वालों का आरोप है कि उसके दांत चूहे से भी ज्यादा पैने है. उसके काटने की वजह से कई लोगों की नाक चेहरे से अलग भी हो चुकी है. गांव वालों ने बताया कि अगर किसी तरह से कोई अपनी नाक बचा लेता है तो अलवर उसका अंगूठा चबा लेता है.

डीएम और लोग भी हैरान

गांव वालों की शिकायत सुनकर डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह के साथ जनता दरबार में मौजूद लोग भी भौचक्के रह गए. गांव वाले अपने साथ ऐसे पीड़ितों को भी लेकर आए थे जिनकी नाक यह “नककटा” काट चुका है. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम ने मामले को संबंधित डीसीपी पश्चिम के पास भेज दिया है. इस मामले की जांच करके कार्यवाही की बात कही गई है.

गांव में छाया आतंक

गांव से आए अवधेश ने बताया कि अलवर की वजह से पूरे गांव वाले परेशान है. उसने लोगों की नाक काटकर सबको परेशान कर रखा है. उसका आतंक इस कदर है कि उसके घर का पता कोई अलवर के नाम से नहीं बल्कि “नककटा” के नाम से पूछता है. अवधेश के अनुसार अभी तक वो आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की नाक काट चुका है जिसकी वजह से गांव में दहशत फैली हुई है.