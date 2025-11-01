आजम खान से सपा सांसद इकरा हसन ने रामपुर में की मुलाकात, बिहार चुनाव पर किया बड़ा दावा

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान से मिलने रामपुर उनके आवास पर समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन पहुंचीं. सपा सांसद इकरा हसन ने आजम खान से मुलाकात को पारिवारिक मुलाकात बताया. उन्होंने कहा हमने उनकी तबीयत को जाना और पारिवारिक बातचीत की, उन्होंने कहा यह कोई सियासी मुलाकात नहीं थी. हालांकि मीडिया के सवालों पर उन्होंने आगे जवाब देते हुए बिहार चुनाव में इंडिया गठबंधन की दावेदारी को मजबूत बताया और बिहार में सरकार बदलने की बात कही.

बिहार चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर कैराना सांसद इकरा हसन ने कहा कि पार्टी ने ड्यूटी लगाई है हम जाएंगे वहां. उन्होंने कहा उम्मीद है वहां मजबूती से इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगी और जीतेगी भी. उन्होंने कहा अब समाजवादी पार्टी के नेता वहां जाना शुरू करेंगे, छठ पूजा की वजह से जाना नहीं हुआ था.

बिहार में गठबंधन की सरकार को लेकर पूछे गए सवाल पर सपा सांसद इकरा हसन ने कहा देखिए पिछली बार जैसा भी रहा हमें उम्मीद है इस बार क्लियर बहुमत होगा इंडिया गठबंधन का. हालांकि वह भी एक गठबंधन है लेकिन अब दौर ही चाहे देश की राजनीति हो यह गठबंधनों का दौर है, इससे बीजेपी भी अछूती नहीं है. उनके भी एनडीए में कई सारे घटक दल हैं तो उसी तर्ज पर देश की राजनीति चल रही है और हमें उम्मीद है कि इस बार हमारी सरकार बिहार में बनेगी.

महंगाई ने सबकी कमर तोड़ी हुई है- इकरा हसन

वहीं मुद्दों पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा मुद्दा यही है युवा बेरोजगार है, महंगाई ने सबकी कमर तोड़ी हुई है जो डेवलपमेंट में बिहार होना चाहिए था नहीं है, सरकार बदलने की जरूरत है. उन्होंने कहा हमारे बिहारी भाई देश के अलग-अलग प्रदेशों में रहते हैं, उन्हें जरूरत है कि उन्हें उन्हीं के राज्य में रोजगार मिल सके.

