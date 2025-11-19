धोखेबाज प्रेमी से बदला लेने के लिए प्रेमिका का खौफनाक कदम, KISS करते समय काट डाली जीभ
Kanpur News: प्रेमी चंपी अपने प्रेमिका को समझने मनाने पहुंचा तो प्रेमिका ने झूठा दिखावा करते हुए चंपी को माफ कर दिया और एकांत देखते हुए उसको किस करने की इच्छा जताई. और फिर उसकी जीभ काट ली.
उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां के बिल्हौर थाना क्षेत्र के दरियापुर में मंगलवार को चंपी नामक युवक की जीभ उसकी प्रेमिका ने किस करने के दौरान काट ली, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गयी. आनन-फानन में परिजन उसे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में लेकर पहुंचे जहां हालत नाजुक होने के चलते कानपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया.
बताया जा रहा है कि प्रेमिका ने ये कदम चंपी द्वारा खुद को शादीशुदा होते हुए भी कुंवारा बताने से नाराज होने पर उठाया. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
क्या है पूरा मामला ?
मामला थाना बिल्हौर क्षेत्र के दरियापुर का है, जहां चंपी नाम का युवक क्षेत्र की लड़की के साथ प्रेम संबंधों में लिप्त था. चंपी की प्रेमिका भी भविष्य के कई सपने संजोए थी, लेकिन जब उसको पता चला कि उसका प्रेमी शादीशुदा है और उसको धोखे में रखकर उससे संबंध बनाए हुए है तो वो गुस्से में आग बबूला हो गई. प्रेमिका ने अपने प्रेमी चंपी को खूब खरी खोटी सुनाई. लेकिन उसने अपने प्रेमी को धोखेबाजी करने के लिए सबक सिखाने का भी ठान लिया.
मंगलवार को जब प्रेमी चंपी अपने प्रेमिका को समझने मनाने पहुंचा तो प्रेमिका ने झूठा दिखावा करते हुए चंपी को माफ कर दिया और एकांत देखते हुए उसको किस करने की इच्छा जताई. प्रेमी चंपी अपनी प्रेमिका की मंशा से बेखबर उसको किस करने लगा तो प्रेमिका ने किस करते समय अपने दांतों से प्रेमी की जीभ का एक बड़ा हिस्सा काट कर अलग कर दिया.
लहूलुहान प्रेमी दर्द से कराहती अपने घर पहुंचा तो चंपी की पत्नी और परिजन उसको लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भागे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चंपी को कानपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया जहां अभी भी चंपी की हालत स्थिर बनी हुई है.
पत्नी की शिकायत पर प्रेमिका पर दर्ज हुआ मुकदमा
चंपी की पत्नी ने पति की प्रेमिका पर थाना बिल्हौर में मारपीट और जानलेवा हमले में जीभ काटने की शिकायत की. डीसीपी पश्चिम दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि महिला की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है, युवक की हालत अभी स्थिर है, जांच की जा रही है, जल्द ही आरोपी प्रेमिका को गिरफ्तार किया जाएगा.
