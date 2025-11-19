हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'मदरसे-मस्जिद से निकलते हैं आतंकी', CM योगी के मंत्री का विवादित बयान, AMU पर भी उठाए सवाल

'मदरसे-मस्जिद से निकलते हैं आतंकी', CM योगी के मंत्री का विवादित बयान, AMU पर भी उठाए सवाल

Aligarh News: उन्होंने AMU को लेकर कहा है कि इस यूनिवर्सिटी की जांच होनी चाहिए. यहां से भी बुरहान बानी जैसे आतंकवादी निकले हैं. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी आतंकवादियों का अड्डा है.

By : खालिक अंसारी, अलीगढ़ | Updated at : 19 Nov 2025 11:32 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने मदरसे और मस्जिदों को लेकर विवादित बयान दिया है. उन्होंने कहा कि यहां आतंकवादी पनपते हैं. इन्हें तत्काल बंद कर देना चाहिए. यही नहीं, उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) पर भी सवाल उठाए. राज्य मंत्री हाल ही में दिल्ली में हुए धमाकों को लेकर बात कर रहे थे. उनके द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पर कटाक्ष करते हुए जांच करने की बात कही गई है.

रघुराज सिंह के बयान से सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है. रघुराज सिंह पहले भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं. वे अब इस यूनिवर्सिटी को 'आतंकवादियों का पनाहगार' बता रहे हैं.

क्या बोले रघुराज सिंह?

अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले उत्तर प्रदेश के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रघुराज सिंह एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में है. इस बार उन्होंने (एएमयू )अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर कहा है कि इस यूनिवर्सिटी की जांच होनी चाहिए. यहां से भी बुरहान बानी जैसे आतंकवादी निकले हैं. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी आतंकवादियों का अड्डा है. देश में कोई भी अल्पसंख्यक संस्थान नहीं होना चाहिए. यह अल्पसंख्यक के नाम पर अत्याचार बलात्कार जैसी घटनाएं करते हैं. मस्जिद,मदरसों पर ताले लग जाने चाहिए.

मंत्री रघुराज सिंह का दिल्ली बम ब्लास्ट पर कहना है कि जितने भी आतंकवादी निकलते हैं, मदरसे और मस्जिद से निकलते हैं. इसलिए इनको बंद कर देना चाहिए, जिससे कि आतंकवादियों का फन कुचला जा सके. भारत के किसी भी मौलवी व मुल्ला ने दिल्ली बम ब्लास्ट का अभी तक विरोध नहीं किया है. जितना पढ़ा लिखा मुसलमान है, उतना ही बड़ा आतंकवादी है. फारूक अब्दुल्ला के टाइम पर ही आतंकवादी पनपे थे, इस देश का कानून थोड़ा लचीला है, वरना फारूक अब्दुल्ला को फांसी दे देनी चाहिए थी.

नहीं आई कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया

रघुराज सिंह के बयान पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. लेकिन उनका विवादित बयान सुर्ख़ियों में हैं, इसके साथ ही अन्य बीजेपी नेताओं ने भी इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है. वहीं AMU की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं देखने को मिली है.

और पढ़ें
Published at : 19 Nov 2025 11:32 AM (IST)
Tags :
Raghuraj Singh UP NEWS Aligarh News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
आतंकी डॉक्टरों का अड्डा कैसे बनी अल-फलाह यूनिवर्सिटी, कहां से मिली 415 करोड़ की फंडिंग? फाउंडर जवाद सिद्दीकी उगलेंगे राज
आतंकी डॉक्टरों का अड्डा कैसे बनी AFU, कहां से मिले 415 करोड़? जवाद सिद्दीकी उगलेंगे राज
पंजाब
'अनमोल को मिल रही लॉरेंस बिश्नोई का भाई होने की सजा', चचेरे भाई का दावा- उसने नहीं कराई बाबा सिद्दीकी की हत्या
'अनमोल को मिल रही लॉरेंस बिश्नोई का भाई होने की सजा', चचेरे भाई का दावा- उसने नहीं कराई कोई हत्या
क्रिकेट
जसप्रीत बुमराह दूसरे टेस्ट में रच सकते हैं इतिहास, श्रीनाथ का रिकॉर्ड तोड़ दिग्गज गेंदबाजों की लिस्ट में होंगे शामिल
जसप्रीत बुमराह दूसरे टेस्ट में रच सकते हैं इतिहास, श्रीनाथ का रिकॉर्ड तोड़ दिग्गज गेंदबाजों की लिस्ट में होंगे शामिल
बॉलीवुड
15 साल के करियर में इस एक्टर ने दी है सिर्फ 7 हिट फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर हालत रही है खराब
15 साल के करियर में इस एक्टर ने दी है सिर्फ 7 हिट फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर हालत रही है खराब
Advertisement

वीडियोज

अजनबी प्यार का खूनी खतरा !
Bihar Government Formation: अभी तक मंत्रिमंडल का स्वरूप फाइनल नहीं हुआ? | Breaking news
Bihar New Government Formation: ...तो फिर एक बार, नीतीशे कुमार! |
UP Politics: पश्चिम नहीं, पूर्वी UP पर फोकस! Asaduddin Owaisi का नया गेमप्लान क्या? | Bihar | AIMIM
Sandeep Chaudhary: PK की हार, 'दुरुपयोग' बना बहाना! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Bihar Politics
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आतंकी डॉक्टरों का अड्डा कैसे बनी अल-फलाह यूनिवर्सिटी, कहां से मिली 415 करोड़ की फंडिंग? फाउंडर जवाद सिद्दीकी उगलेंगे राज
आतंकी डॉक्टरों का अड्डा कैसे बनी AFU, कहां से मिले 415 करोड़? जवाद सिद्दीकी उगलेंगे राज
पंजाब
'अनमोल को मिल रही लॉरेंस बिश्नोई का भाई होने की सजा', चचेरे भाई का दावा- उसने नहीं कराई बाबा सिद्दीकी की हत्या
'अनमोल को मिल रही लॉरेंस बिश्नोई का भाई होने की सजा', चचेरे भाई का दावा- उसने नहीं कराई कोई हत्या
क्रिकेट
जसप्रीत बुमराह दूसरे टेस्ट में रच सकते हैं इतिहास, श्रीनाथ का रिकॉर्ड तोड़ दिग्गज गेंदबाजों की लिस्ट में होंगे शामिल
जसप्रीत बुमराह दूसरे टेस्ट में रच सकते हैं इतिहास, श्रीनाथ का रिकॉर्ड तोड़ दिग्गज गेंदबाजों की लिस्ट में होंगे शामिल
बॉलीवुड
15 साल के करियर में इस एक्टर ने दी है सिर्फ 7 हिट फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर हालत रही है खराब
15 साल के करियर में इस एक्टर ने दी है सिर्फ 7 हिट फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर हालत रही है खराब
न्यूज़
Explained: दिल्ली धमाके के 10 दिन बाद हालात क्या, कितनी गिरफ्तारियां हुईं और पुलिस कहां चूकी; 7 जरूरी सवालों के जवाब
Explained: दिल्ली धमाके के 10 दिन बाद, कितनी गिरफ्तारियां हुईं और पुलिस कहां चूकी; 7 जरूरी सवालों के जवाब
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
International Men's Day 2025: महिला या पुरुष, किसने दिया था मेंस डे मनाने का आइडिया? चौंका देगा सच
महिला या पुरुष, किसने दिया था मेंस डे मनाने का आइडिया? चौंका देगा सच
हेल्थ
TB Surveillance System: AI ने ढूंढा टीबी को रोकने का नया तरीका, घटेंगे मौत के आंकड़े! जानें कैसे काम करती है यह तकनीक?
AI ने ढूंढा टीबी को रोकने का नया तरीका, घटेंगे मौत के आंकड़े! जानें कैसे काम करती है यह तकनीक?
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget