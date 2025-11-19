'मदरसे-मस्जिद से निकलते हैं आतंकी', CM योगी के मंत्री का विवादित बयान, AMU पर भी उठाए सवाल

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने मदरसे और मस्जिदों को लेकर विवादित बयान दिया है. उन्होंने कहा कि यहां आतंकवादी पनपते हैं. इन्हें तत्काल बंद कर देना चाहिए. यही नहीं, उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) पर भी सवाल उठाए. राज्य मंत्री हाल ही में दिल्ली में हुए धमाकों को लेकर बात कर रहे थे. उनके द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पर कटाक्ष करते हुए जांच करने की बात कही गई है.

रघुराज सिंह के बयान से सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है. रघुराज सिंह पहले भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं. वे अब इस यूनिवर्सिटी को 'आतंकवादियों का पनाहगार' बता रहे हैं.

क्या बोले रघुराज सिंह?

अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले उत्तर प्रदेश के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रघुराज सिंह एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में है. इस बार उन्होंने (एएमयू )अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर कहा है कि इस यूनिवर्सिटी की जांच होनी चाहिए. यहां से भी बुरहान बानी जैसे आतंकवादी निकले हैं. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी आतंकवादियों का अड्डा है. देश में कोई भी अल्पसंख्यक संस्थान नहीं होना चाहिए. यह अल्पसंख्यक के नाम पर अत्याचार बलात्कार जैसी घटनाएं करते हैं. मस्जिद,मदरसों पर ताले लग जाने चाहिए.

मंत्री रघुराज सिंह का दिल्ली बम ब्लास्ट पर कहना है कि जितने भी आतंकवादी निकलते हैं, मदरसे और मस्जिद से निकलते हैं. इसलिए इनको बंद कर देना चाहिए, जिससे कि आतंकवादियों का फन कुचला जा सके. भारत के किसी भी मौलवी व मुल्ला ने दिल्ली बम ब्लास्ट का अभी तक विरोध नहीं किया है. जितना पढ़ा लिखा मुसलमान है, उतना ही बड़ा आतंकवादी है. फारूक अब्दुल्ला के टाइम पर ही आतंकवादी पनपे थे, इस देश का कानून थोड़ा लचीला है, वरना फारूक अब्दुल्ला को फांसी दे देनी चाहिए थी.

नहीं आई कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया

रघुराज सिंह के बयान पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. लेकिन उनका विवादित बयान सुर्ख़ियों में हैं, इसके साथ ही अन्य बीजेपी नेताओं ने भी इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है. वहीं AMU की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं देखने को मिली है.