कानपुर: लिटरेचर कैफे तोड़फोड़ मामले में पुलिस का खुलासा, आरोपी दरोगा के बेटे को भेजा जेल

कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र स्थित एक लिटरेचर कैफे में बीते दिनों दबंगों द्वारा की गई तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. जांच में सामने आया कि कैफे में तोड़फोड़ करने वाला मुख्य आरोपी एक दरोगा का बेटा है.

आरोपी घटना के समय नशे की हालत में था. उसने जमकर उत्पात मचाया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. वीडियो सामने आते ही पुलिस ने पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की. जांच में बड़ा खुलासा करते हुए आरोपी को जेल दिया गया.

पुलिस कमिश्नर ने दिए आरोपियों की गिरफ्तारी के आदेश

मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस कमिश्नर ने तत्काल संज्ञान लेते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के आदेश दिए. इसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत एक अन्य युवक को गिरफ्तार कर लिया. दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.

इस पूरे मामले पर संयुक्त पुलिस आयुक्त आशुतोष कुमार ने बताया कि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई की गई. आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है. उन्होंने यह भी बताया कि मुख्य आरोपी के खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं.

धमकी देकर की थी कैफे में तोड़फोड़

लिटरेचर कैफे में हंगामा करने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया. दरोगा के बेटे ने कैफे में घुसकर धौंस देते हुए तोड़फोड़ शुरू कर दी थी.कैफे मालिक द्वारा पैसे मांगने पर आरोपी ने कहा कि दरोगा का बेटा हूं, मुझसे मांगेगा.

इसके बाद आरोपी ने कैफे मालिक के साथ अभद्रता करते हुए मारपीट शुरू कर दी. शनिवार (3 जनवरी) को आरोपियों द्वारा कैफे में तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया. कैफे संचालक की शिकायत और वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर आरोपियों को गिरफ्तार किया. साथ ही उन्हें जेल दिया गया है.