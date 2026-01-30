कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र स्थित रतनपुर चौकी इलाके में एक युवक की कथित आत्महत्या के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया. परिजनों का आरोप है कि युवक पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा था, जिससे वह मानसिक रूप से बेहद परेशान था. इस घटना के बाद आक्रोशित परिवार ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया और स्थानीय पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया.

परिवार के मुताबिक युवक 26 तारीख को अपनी बहन से मिलने लखनऊ जा रहा था, जो वहां पढ़ाई करती है. आरोप है कि चार युवकों ने उसे चारबाग रेलवे स्टेशन पर रोक लिया और उस पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव डाला. किसी तरह वह वहां से वापस लौटा, लेकिन कथित रूप से तनाव में था. घर लौटने के बाद उसने आत्महत्या कर ली. घटना से पहले युवक ने एक वीडियो भी बनाया था, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में वह कथित तौर पर धर्म परिवर्तन के दबाव की बात कर रहा है.

परिवार और स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन

मृतक के परिजनों का कहना है कि उन्होंने पहले भी स्थानीय पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. इसी नाराजगी के चलते परिवार और स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कानपुर पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

घटना की जांच के लिए दो टीम की गठित

पुलिस ने जांच के लिए दो टीमें गठित की गई हैं, एक टीम लखनऊ भेजी गई है जो रेलवे स्टेशन और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है. पुलिस का कहना है कि फुटेज में जो भी संदिग्ध दिखाई देंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

