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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकानपुर: 16 रुपये की सेल से मची थी भगदड़, अब 2 गिरफ्तार

कानपुर: 16 रुपये की सेल से मची थी भगदड़, अब 2 गिरफ्तार

Kanpur News In Hindi: कानपुर के आलम मार्ट में जन्मदिन पर 16 मिनट के लिए 16 रुपये में सामान देने का ऑफर वायरल हुआ. आधी रात को उमड़ी हजारों की भीड़ के बाद 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं.

Written By : अशोक सिंह, कानपुर |  Updated at : 17 Aug 2026 09:28 PM (IST)
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सोशल मीडिया के इस दौर में पब्लिसिटी स्टंट और वायरल ऑफर कभी-कभी कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, इसका जीता-जागता उदाहरण उत्तर प्रदेश के कानपुर में देखने को मिला है. शहर के अनवरगंज थाना क्षेत्र स्थित बेकनगंज इलाके के 'आलम मार्केट' में एक कपड़ा व्यापारी ने अपने जन्मदिन के मौके पर एक ऐसा अजीबोगरीब ऑफर निकाला, जिससे आधी रात को शहर की कानून-व्यवस्था खतरे में पड़ गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है और मुकदमा दर्ज कर मार्ट के दो संचालकों को गिरफ्तार कर लिया है.

जानकारी के अनुसार, 'आलम मार्ट' के संचालक ने अपना जन्मदिन मनाने के लिए सोशल मीडिया पर एक विशेष ऑफर का मैसेज वायरल किया था. मैसेज में दावा किया गया था कि शनिवार रात 11:59 बजे से केवल 16 मिनट के लिए मार्ट का कोई भी सामान मात्र ₹16 में बेचा जाएगा. यह लुभावना मैसेज सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर आग की तरह फैल गया. कौड़ियों के भाव सामान मिलने की खबर सुनकर शनिवार देर रात हजारों की संख्या में ग्राहक 'आलम मार्केट' के बाहर जमा हो गए.

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बेकाबू हुई भीड़, मच गई अफरा-तफरी

आधी रात को इतनी भारी तादाद में लोगों के जुटने से वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया और भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई. अनियंत्रित भीड़ के कारण सड़क पर जाम लग गया और हालात बेकाबू होने लगे. घटना की सूचना मिलते ही अनवरगंज पुलिस भारी बल के साथ मौके पर पहुंची. स्थानीय चश्मदीदों और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, बेकाबू भीड़ को तितर-बितर करने और स्थिति संभालने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग (लाठीचार्ज) भी करना पड़ा.

पुलिस कमिश्नरेट का बयान और संचालकों की गिरफ्तारी

हालांकि, कानपुर नगर पुलिस कमिश्नरेट ने लाठीचार्ज की बात से इनकार किया है. पुलिस ने आधिकारिक 'एक्स' (ट्वीट) हैंडल और सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) अनवरगंज, मंजय सिंह के माध्यम से स्पष्ट किया कि, "देर रात सूचना मिली थी कि आलम मार्केट में भारी भीड़ जुटी है. पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर लोगों को समझा-बुझाकर वहां से हटा दिया. मौके पर किसी भी प्रकार का बल प्रयोग नहीं किया गया है और फिलहाल कानून-व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है."

बिना प्रशासन की अनुमति के हजारों की भीड़ जुटाने और कानून-व्यवस्था को खतरे में डालने के आरोप में पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है. इस प्रकरण में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मुख्य आरोपी सलमान आलम और रईस आलम को गिरफ्तार कर लिया गया है. बताया जा रहा है कि बवाल बढ़ने के बाद आरोपी आलम ने रात में ही एक वीडियो जारी कर लोगों से हुड़दंग न करने की अपील की थी, लेकिन तब तक स्थिति हाथ से निकल चुकी थी.

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About the author अशोक सिंह, कानपुर

अशोक सिंह 25 सालों से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. कानपुर की राजनीतिक, सामाजिक और क्राइम की खबरों पर नजर रखते हैं. दो जुड़वा बहनों की कहानी दिखाते हुए उन्होंने 3 दिन तक लाइव में अहम भूमिका निभाई थी. इसके लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया. 
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Published at : 17 Aug 2026 09:26 PM (IST)
Tags :
Kanpur News UP NEWS UP Police
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