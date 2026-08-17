हिंदू लड़कियों के बुर्के में डांस करने पर बवाल, BSA ने दिए जांच के आदेश

उत्तर प्रदेश के गोंडा में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम पर हिन्दू लड़कियों के बुर्का पहनाकर डांस कराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद बवाल मच गया है. मामले के तूल पकड़ने के बाद स्कूल प्रबंधन की ओर से माफी मांग ली गई है लेकिन, नाराज़ लोगों ने ज़िम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है. वहीं बेसिक शिक्षा अधिकारी अमित कुमार सिंह ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं.

ये मामला खोंडारे थाना क्षेत्र के औसनी बुजुर्ग स्थित नॉलेज बीम एकेडमी का बताया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक, शनिवार दोपहर करीब दो बजे स्कूल में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था. इस कार्यक्रम में छात्राओं ने अलग-अलग थीम पर प्रस्तुतियां दीं. इसी दौरान चार-पांच हिंदू छात्राओं ने बुर्का और नकाब पहनकर मंच पर डांस किया.

बुर्का पहनाकर हिन्दू छात्रों से डांस

इन दौरान इन छात्राओं ने भोजपुरी गाने 'लगाई दिही चोलिया के हुक' और 'गुलाब जइसन खिलल बाड़ू' जैसे गानों पर डांस किया. इसी दौरान कार्यक्रम में शामिल किसी शख्स ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया. रविवार को ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसे लेकर लोगों ने तीखी प्रतिक्रियाएं दीं. कई मुस्लिम संगठनों ने डांस के दौरान बुर्के के इस्तेमाल पर भी कड़ी आपत्ति जताई और स्कूल प्रबंधन से जवाब मांगते हुए कार्रवाई की मांग की.

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वहीं हिन्दू पक्ष की ओर से इसका कड़ा विरोध किया जा रहा है. विवाद बढ़ने के बाद स्कूल प्रशासन की ओर से सफ़ाई आई है. स्कूल के मैनेजर राम सुरेश ने वीडियो जारी कर सफाई दी. उन्होंने कहा कि बुर्का और नकाब पहनकर प्रस्तुति देने वाली छात्राएं हिंदू हैं. कार्यक्रम का उद्देश्य केवल मनोरंजन और सांस्कृतिक प्रस्तुति था. यदि किसी व्यक्ति या समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं तो वह इसके लिए क्षमा मांगते हैं.

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बीएसए ने दिया जांच के आदेश

इस मामले पर विवाद बढ़ने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमित कुमार सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं. BSA ने कहा कि यदि विद्यालय में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है तो पूरे मामले की जांच कराई जाएगी. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

बीएसए ने भरोसा दिया कि दोषी पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी. प्रशासनिक जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि कार्यक्रम के आयोजन में किसी नियम या निर्देश का उल्लंघन हुआ था या नहीं.

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