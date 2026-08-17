अमित मालवीय को BJP ने हटाया तो सपा ने कसा तंज, 'झूठ का प्रचार करने वालों...'

भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को अपनी नई राष्ट्रीय कार्यकारणी का ऐलान कर दिया, वहीं इसमें बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय को हटा दिया गया है, उनकी जगह छत्तीसगढ़ से दीपक म्हस्के को नया हेड बनाया गया है. इसको लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने तीखा तंज कसा है.

सपा प्रवक्ता ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, "झूठ का प्रचार प्रसार करने वाले अमित मालवीय की छुट्टी भाजपा से हो गई है. ऐसा लगता है दिल्ली जंतर मंतर पर सही से झूठ नहीं परोसने के कारण छुटी हो गई है." सपा प्रवक्ता ने एक तरह से अमित मालवीय पर सीधा निशाना साधा है, उनका सीधा आरोप है कि बीजेपी आईटी सेल के हेड झूठ फैलाते हैं. यही नहीं कई बार विपक्ष ने अमित मालवीय को सोशल मीडिया पर झूठ के लिए जिम्मेदार ठहराया है.

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बीजेपी की नई कार्यकारिणी

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोमवार दोपहर को नई कार्यकारणी का ऐलान किया. जिसमें एक ओर स्मृति ईरानी और राम माधव की वापसी ने चौंकाया. लेकिन अमित मालवीय की आईटी सेल से छुट्टी हो जाएगी. इसका अंदेशा किसी को नहीं था. बीते कुछ वक्त से सोशल मीडिया पर बीजेपी को कई बार बैकफुट पर जाना पड़ा था. जंतर-मंतर पर छात्रों के आंदोलन में बीजेपी आईटी सेल युवाओं का मुकाबला नहीं कर पाई थी.जिसके चलते युवाओं के दवाब के आगे सरकार को झुकना पड़ा था.

कौन हैं दीपक म्हस्के ?

दीपक मूलरूप से छत्तीसगढ़ से हैं और केमिस्ट्री के प्रोफेसर रहे हैं और पार्टी संगठन के काम करने का भी अनुभव उनके पास है. उन्हें चुनावी डेटा और राजनीतिक रणनीति में विशेषज्ञता हासिल है. इसलिए अब नई राष्ट्रीय टीम में उनकी भूमिका काफी अहम् मानी जा रही है.लेकिन अमित मालवीय को जिस तरह हटाकर उन्हें लाया गया है, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं.

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