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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअमित मालवीय को BJP ने हटाया तो सपा ने कसा तंज, 'झूठ का प्रचार करने वालों...'

अमित मालवीय को BJP ने हटाया तो सपा ने कसा तंज, 'झूठ का प्रचार करने वालों...'

UP Politics: सपा प्रवक्ता ने कहा कि झूठ का प्रचार प्रसार करने वाले अमित मालवीय की छुट्टी बीजेपी से हो गई है. पार्टी नेता बोले ऐसा लगता है जंतर मंतर पर सही से झूठ नहीं परोसने के कारण छुटी हो गई है.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 17 Aug 2026 08:23 PM (IST)
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भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को अपनी नई राष्ट्रीय कार्यकारणी का ऐलान कर दिया, वहीं इसमें बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय को हटा दिया गया है, उनकी जगह छत्तीसगढ़ से दीपक म्हस्के को नया हेड बनाया गया है. इसको लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने तीखा तंज कसा है.

सपा प्रवक्ता ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, "झूठ का प्रचार प्रसार करने वाले अमित मालवीय की छुट्टी भाजपा से हो गई है. ऐसा लगता है दिल्ली जंतर मंतर पर सही से झूठ नहीं परोसने के कारण छुटी हो गई है." सपा प्रवक्ता ने एक तरह से अमित मालवीय पर सीधा निशाना साधा है, उनका सीधा आरोप है कि बीजेपी आईटी सेल के हेड झूठ फैलाते हैं. यही नहीं कई बार विपक्ष ने अमित मालवीय को सोशल मीडिया पर झूठ के लिए जिम्मेदार ठहराया है.

यह भी पढ़ें: 'पार्टी की मंशा के अनुरूप काम...', BJP ने दी बड़ी जिम्मेदारी तो बोले तारिक मंसूर

बीजेपी की नई कार्यकारिणी 

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोमवार दोपहर को नई कार्यकारणी का ऐलान किया. जिसमें एक ओर स्मृति ईरानी और राम माधव की वापसी ने चौंकाया. लेकिन अमित मालवीय की आईटी सेल से छुट्टी हो जाएगी. इसका अंदेशा किसी को नहीं था. बीते कुछ वक्त से सोशल मीडिया पर बीजेपी को कई बार बैकफुट पर जाना पड़ा था. जंतर-मंतर पर छात्रों के आंदोलन में बीजेपी आईटी सेल युवाओं का मुकाबला नहीं कर पाई थी.जिसके चलते युवाओं के दवाब के आगे सरकार को झुकना पड़ा था.

कौन हैं दीपक म्हस्के ?

दीपक मूलरूप से छत्तीसगढ़ से हैं और केमिस्ट्री के प्रोफेसर रहे हैं और पार्टी संगठन के काम करने का भी अनुभव उनके पास है. उन्हें चुनावी डेटा और राजनीतिक रणनीति में विशेषज्ञता हासिल है. इसलिए अब नई राष्ट्रीय टीम में उनकी भूमिका काफी अहम् मानी जा रही है.लेकिन अमित मालवीय को जिस तरह हटाकर उन्हें लाया गया है, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं.

यह भी पढ़ें: नितिन नवीन की टीम में यूपी से कटा इनका पत्ता, देखें पूरी लिस्ट

About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश एक अनुभवी हिंदी पत्रकार, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और सामाजिक-राजनीतिक विषयों के गहन विश्लेषक हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 20 वर्षों के अनुभव के साथ उन्होंने प्रिंट, टीवी और डिजिटल मीडिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. उत्तर प्रदेश की राजनीति, प्रशासन, अपराध, सामाजिक मुद्दों और जनसरोकार से जुड़ी खबरों पर उनकी मजबूत पकड़ है. समाचार लेखन, स्टोरीटेलिंग, वीडियो स्क्रिप्ट, SEO आधारित कंटेंट और डिजिटल मीडिया रणनीति उनकी प्रमुख विशेषज्ञताएं हैं. निष्पक्ष, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता के माध्यम से वे समाज तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने और जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
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Published at : 17 Aug 2026 08:22 PM (IST)
Tags :
Amit Malviya UP NEWS Fakhrul Hasan Chand
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