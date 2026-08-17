Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडनितिन नवीन की टीम में यूपी से कटा इनका पत्ता, देखें पूरी लिस्ट

नितिन नवीन की टीम में यूपी से कटा इनका पत्ता, देखें पूरी लिस्ट

BJP New Team: बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 का खास ध्यान रखा गया है और इसलिए यूपी से अधिक नेताओं को रखा गया है.

Written By : प्रवीण यादव |  Updated at : 17 Aug 2026 06:36 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान हो गया है. बीजेपी की नई टीम में 65 नेताओं को शामिल किया गया है, जिसमें से यूपी से 8 नेताओं को जगह मिली है, जिसमें तीन महिलाओं का नाम है. वहीं यूपी के कई नेता ऐसे भी हैं जो पहले बीजेपी की राष्ट्रीय टीम में शामिल थे लेकिन अब उनका नाम इस लिस्ट में नहीं है. 

नितिन नवीन की नई टीम में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, जिसमें यूपी से रेखा वर्मा और तारिक मंसूर का नाम है. वहीं पिछली टीम में इस पद के लिए 3 चेहरे थे, जिसमें इन दोंनो के अलावा लक्ष्मीकांत वाजपेई भी थे जिन्हें इस बार मौका नहीं मिला है. इसके साथ ही राष्ट्रीय महासचिव 8 बने हैं, इसमें भी यूपी से दो लोग हैं स्मृति ईरानी और हरीश द्विवेदी, पिछली टीम में एक चेहरा राधामोहन दास अग्रवाल का था जिन्हें इस बार टीम में शामिल नहीं किया गया है.

इसके अलावा राष्ट्रीय सचिव के तौर नई टीम में यूपी से दो लोगों को मौका मिला है, जिसमें बीजेपी सांसद भोला सिंह और संगीता यादव का नाम है. पिछली टीम में सुरेंद्र नागर शामिल थे, जिन्हें इस बार टीम में जगह नहीं मिली है. इसके अलावा ओबीसी मोर्चा का अध्यक्ष इस बार यूपी से अमरपाल मौर्य को बनाया गया है और कुंवर बासित अली को BJP अल्पसंख्यक मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष है.

नितिन नवीन की नई टीम में यूपी के इन नेताओं का नाम

प्रो. तारिक मंसूर- राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
रेखा वर्मा- राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
स्मृति ईरानी- राष्ट्रीय महामंत्री
हरीश द्विवेदी- राष्ट्रीय महामंत्री
डॉ. भोला सिंह- राष्ट्रीय मंत्री
संगीता यादव- राष्ट्रीय मंत्री
अमरपाल मौर्य-ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष
कुंवर बासित अली- अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष

बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम में यूपी विधानसभा चुनाव 2027 का खास ध्यान रखा गया है और इसलिए यूपी से अधिक नेताओं को रखा गया है. इसमें मुस्लिम समीकरण को भी साधने की कोशिश की गई है और कुर्मी वोट वैंक और यादव वोट बैंक का भी खास ध्यान रखा गया है.

बीजेपी ने लिख दी 2027 की जीत की स्क्रिप्ट! अखिलेश कैसे भेदेंगे ये चक्रव्यूह?

About the author प्रवीण यादव

पत्रकारिता के क्षेत्र में 21 साल से सक्रिय हैं. साल 2004 में स्टार न्यूज़ से जुड़े और इस समय एबीपी न्यूज़ में इनपुट एडिटर हैं. इन्होंने असाइंमेंट हेड और फॉरवर्ड प्लानिंग के काम को अलग-अलग पदों पर रहने के साथ ही बतौर हेड बख़ूबी अंजाम दिया. साल 2022 में डिजिटल मीडिया से भी नाता जोड़ा. 
Read More
Published at : 17 Aug 2026 06:36 PM (IST)
Tags :
BJP New Team Nitin Nabin BJP UP News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नितिन नवीन की टीम में यूपी से कटा इनका पत्ता, देखें पूरी लिस्ट
नितिन नवीन की टीम में यूपी से कटा इनका पत्ता, देखें पूरी लिस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
स्वतंत्रता दिवस समारोह में मेरठ SSP बोले- क्या हमने शपथ में झूठ बोला?
स्वतंत्रता दिवस समारोह में मेरठ SSP बोले- क्या हमने शपथ में झूठ बोला?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में मूक-बधिरों का प्रदर्शन, 20 सूत्रीय मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव
लखनऊ में मूक-बधिरों का प्रदर्शन, 20 सूत्रीय मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में राशन की व्यवस्था में बड़ा बदलाव, सीएम योगी ने किया बड़ा ऐलान
यूपी में राशन की व्यवस्था में बड़ा बदलाव, सीएम योगी ने किया बड़ा ऐलान
Advertisement

वीडियोज

ChatGPT Viral Video: AI का कमाल! भीड़ में खोई चप्पल, ChatGPT ने ऐसे ढूंढ निकाली, वीडियो चौंका देगा!
Himanshi Khurana का बड़ा खुलासा, Asim Riaz संग रिश्ते में लगा था भगवान को धोखा देने का डर
Lalit Modi ने ठुकराई Bigg Boss 20 में एंट्री की खबर, Salman Khan के शो पर दिया बड़ा बयान
Shah Rukh Khan, Ajay Devgn और Tiger Shroff को Vimal Elaichi Ad पर Maharashtra FDA का नोटिस
Sansani: कैमरे में कैद मर्डर की LIVE पिक्चर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
BJP की नई टीम के गठन पर राजनाथ सिंह से जेपी नड्डा तक…, किसने क्या कहा?
BJP की नई टीम के गठन पर राजनाथ सिंह से जेपी नड्डा तक…, किसने क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बीजेपी ने लिख दी 2027 की जीत की स्क्रिप्ट! अखिलेश कैसे भेदेंगे ये चक्रव्यूह?
बीजेपी ने लिख दी 2027 की जीत की स्क्रिप्ट! अखिलेश कैसे भेदेंगे ये चक्रव्यूह?
क्रिकेट
कौन हैं Sonal Dinusha? भारत के खिलाफ पहले टेस्ट में शतक जड़ लूटी महफिल
कौन हैं Sonal Dinusha? भारत के खिलाफ पहले टेस्ट में शतक जड़ लूटी महफिल
बॉलीवुड
गोविंदा ने पटाया के क्लब में किया डांस, यूजर्स बोले- क्या दिन आ गए
गोविंदा ने पटाया के क्लब में किया डांस, यूजर्स बोले- क्या दिन आ गए
इंडिया
लखीसराय से उज्जैन तक, सावन के तीसरे सोमवार पर हादसों का कहर
लखीसराय से उज्जैन तक, सावन के तीसरे सोमवार पर हादसों का कहर
इंडिया
नितिन नवीन की टीम में कितने मुस्लिम? ये बने अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष
नितिन नवीन की टीम में कितने मुस्लिम? ये बने अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष
शिक्षा
NSP Scholarship 2026: स्कॉलरशिप के लिए NSP पर आवेदन शुरू, 31 अक्टूबर तक करें अप्लाई  
स्कॉलरशिप के लिए NSP पर आवेदन शुरू, 31 अक्टूबर तक करें अप्लाई  
एग्रीकल्चर
Flowers Not Turning into Fruit: फसल में फूल आ रहे हैं लेकिन फल नहीं बन रहे, कहीं ये कमी तो नहीं?
फसल में फूल आ रहे हैं लेकिन फल नहीं बन रहे, कहीं ये कमी तो नहीं?
ENT LIVE
Lalit Modi ने Bigg Boss 20 में एंट्री की खबरों को बताया Fake News, Legal Notice भी भेजा
Lalit Modi ने Bigg Boss 20 में एंट्री की खबरों को बताया Fake News, Legal Notice भी भेजा
ENT LIVE
Deepika Padukone ने Raaka की शूटिंग की पूरी, Pregnancy के चलते पहले पूरे किए अपने सीन्स
Deepika Padukone ने Raaka की शूटिंग की पूरी, Pregnancy के चलते पहले पूरे किए अपने सीन्स
ENT LIVE
Himanshi Khurana का खुलासा, Asim Riaz संग रिश्ते में लगा था ‘भगवान को धोखा’ देने का डर
Himanshi Khurana का खुलासा, Asim Riaz संग रिश्ते में लगा था ‘भगवान को धोखा’ देने का डर
ENT LIVE
Akhil Sachdeva का बड़ा खुलासा, Emraan Hashmi के लिए बनाया खास गाना
Akhil Sachdeva का बड़ा खुलासा, Emraan Hashmi के लिए बनाया खास गाना
ENT LIVE
Sunita Ahuja के ‘Sugar Daddy’ बयान पर Govinda का पलटवार, बोले- ‘हद में रहिए’
Sunita Ahuja के ‘Sugar Daddy’ बयान पर Govinda का पलटवार, बोले- ‘हद में रहिए’
Embed widget