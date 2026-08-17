नितिन नवीन की टीम में यूपी से कटा इनका पत्ता, देखें पूरी लिस्ट

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान हो गया है. बीजेपी की नई टीम में 65 नेताओं को शामिल किया गया है, जिसमें से यूपी से 8 नेताओं को जगह मिली है, जिसमें तीन महिलाओं का नाम है. वहीं यूपी के कई नेता ऐसे भी हैं जो पहले बीजेपी की राष्ट्रीय टीम में शामिल थे लेकिन अब उनका नाम इस लिस्ट में नहीं है.

नितिन नवीन की नई टीम में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, जिसमें यूपी से रेखा वर्मा और तारिक मंसूर का नाम है. वहीं पिछली टीम में इस पद के लिए 3 चेहरे थे, जिसमें इन दोंनो के अलावा लक्ष्मीकांत वाजपेई भी थे जिन्हें इस बार मौका नहीं मिला है. इसके साथ ही राष्ट्रीय महासचिव 8 बने हैं, इसमें भी यूपी से दो लोग हैं स्मृति ईरानी और हरीश द्विवेदी, पिछली टीम में एक चेहरा राधामोहन दास अग्रवाल का था जिन्हें इस बार टीम में शामिल नहीं किया गया है.

इसके अलावा राष्ट्रीय सचिव के तौर नई टीम में यूपी से दो लोगों को मौका मिला है, जिसमें बीजेपी सांसद भोला सिंह और संगीता यादव का नाम है. पिछली टीम में सुरेंद्र नागर शामिल थे, जिन्हें इस बार टीम में जगह नहीं मिली है. इसके अलावा ओबीसी मोर्चा का अध्यक्ष इस बार यूपी से अमरपाल मौर्य को बनाया गया है और कुंवर बासित अली को BJP अल्पसंख्यक मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष है.

नितिन नवीन की नई टीम में यूपी के इन नेताओं का नाम

प्रो. तारिक मंसूर- राष्ट्रीय उपाध्यक्ष

रेखा वर्मा- राष्ट्रीय उपाध्यक्ष

स्मृति ईरानी- राष्ट्रीय महामंत्री

हरीश द्विवेदी- राष्ट्रीय महामंत्री

डॉ. भोला सिंह- राष्ट्रीय मंत्री

संगीता यादव- राष्ट्रीय मंत्री

अमरपाल मौर्य-ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष

कुंवर बासित अली- अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष

बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम में यूपी विधानसभा चुनाव 2027 का खास ध्यान रखा गया है और इसलिए यूपी से अधिक नेताओं को रखा गया है. इसमें मुस्लिम समीकरण को भी साधने की कोशिश की गई है और कुर्मी वोट वैंक और यादव वोट बैंक का भी खास ध्यान रखा गया है.

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