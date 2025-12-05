बीड़ी पीने के लिए घरवालों ने नहीं दी माचिस, युवक ने 'जय बजरंग बली' बोलकर लगा दी कुएं में छलांग

उत्तर प्रदेश के झांसी जनपद में सदर बाजार थाना क्षेत्र में गुरुवार रात उस समय चीख-पुकार मच गयी. जब यहां के गणेश मड़िया कैंट में एक युवक ने शराब के नशे में धुत होकर “जय बजरंग बली” का नारा लगाते हुए कुएं में छलांग लगा दी. फौरन ही पुलिस को सूचना दी गयी. जब तक रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया तब तक डूबने से उसकी मौत हो चुकी थी.

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. शराब पीने को लेकर उसकी घरवालों से किसी बात पर बहस हो गयी थी, जिसके बाद उसने एकाएक ऐसा आत्मघाती फैसला लिया.

क्या है पूरा मामला ?

गणेश मड़िया कैंट क्षेत्र में 37 वर्षीय मोहन सिंह उर्फ मोनू रोज शराब पीता था. गुरूवार रात भी वह नशे में था, रात करीब 10:30 बजे उसने मां से माचिस मांगी कि बीड़ी पीनी है. मां के मना करने पर वह गैस चूल्हे से बीड़ी जलाने लगा. इसी दौरान बड़े भाई ने टोक दिया, जिस पर मोनू नाराज हो गया. घर के मेन गेट की बाहर से कुंडी लगाई और गुस्से में निकल गया.

कुछ देर बाद मोहल्ले के लोगों ने आकर बताया कि मोनू ‘जय बजरंग बली’ कहते हुए कुएं में कूद गया है. जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया. पुलिस को सूचना दी गयी. और पुलिस ने रेसक्यु शरू किया.

डेढ़ घंटे बाद निकाला शव

मौके पर पहुंची पुलिस ने मोनू को निकालने के लिए रस्सा डालकर जवान को भेजा. लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. तक़रीबन डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया.

सीओ सिटी झांसी लक्ष्मीकांत गौतम ने बताया कि मृतक युवक नशे में था और घर में किसी से मामूली कहासुनी हो गयी. जिसके बाद उसने ऐसा कदम उठाया. फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. परिजनों से पूछताछ की जा रही है.