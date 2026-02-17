झांसी: शादी से 5 दिन पहले दुल्हे ने की आत्महत्या, पत्थर पर लिखा- दोस्त ने मंगेतर से बनाए संबंध

झांसी में शादी से महज 5 दिन पहले दुल्हे के सुसाइड करने से परिवार में हड़कंप मच गया. दुल्हा पंकज कुशवाहा (22 वर्षीय) की लाश एक पेड़ पर लटकी मिली. इसके पास एक पत्थर पर नोट लिखा है कि "दोस्त ने मंगेतर से 10 दिन पहले संबंध बनाए. दूसरा दोस्त उसे पूरी जानकारी देता है." यह लिखकर जान देने से मामला पेचीदा हो गया है. पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है.

समथर थाना क्षेत्र के साकिन गांव के निवासी मृतक पंकज की शादी एक साल पहले तय हुई थी. वह दोस्त को लेकर मंगेतर से मिलने जाता था. बताया गया है कि इस बीच दोस्त और मंगेतर की जान-पहचान व दोस्ती हो गई. शादी से पहले पंकज को दोनों के फोन पर बात करने व कुछ संबंधों के बारे में पता चला तो वह परेशान हो गया. सोमवार सुबह गांव के लोगों ने लाश लटकी देखी तो घटना का पता चला.

21 फरवरी को होनी थी शादी

मृतक के चचेरे भाई चंद्रकांत कुशवाहा ने बताया कि लगभग एक साल पहले उसकी शादी मध्य प्रदेश के भांड़ेर की एक लड़की से तय की थी और गोद भराई कर दी थी. 21 फरवरी को बारात जानी थी और शादी होनी थी. 20 फरवरी को पूरे गांव और रिश्तेदारों का खाना था. शादी की पूरी तैयारी हो चुकी थी. रविवार को पंकज चिरगांव में अपनी शादी के कार्ड बांटने के बाद घर आया था.

सोमवार सुबह मिली लाश

सोमवार सुबह मां जगी तो कमरे में पंकज नहीं था. घर की कुंडी भी बाहर से बंद थी. मां की सूचना पर घरवाले आ गए और पंकज की तलाश शुरू कर दी. इस दौरान ग्रामीणों ने घर से कुछ दूर अंजनी माता मंदिर के पास पीपल के पेड़ पर पंकज को लटका देखा. सूचना पर परिजन रोते-बिलखते हुए पहुंच गए. पूरा गांव आ गया. इसके बाद पुलिस को सूचना दी.

पत्थर पर लिखा संदेश

मरने से पहले पंकज कुशवाहा ने एक पत्थर पर लिखा- "आबिद खान ने सुमन (बदला हुआ नाम) से 10 दिन पहले संबंध बनाए थे. दीपक पूरी खबर देता था." सुमन वही युवती है, जिससे पंकज की शादी होनी वाली थी. पत्थर पर तीन फोन नंबर भी लिखे हैं, जिनमें पंकज के दोस्त आबिद का भी नंबर है. पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुट गई है और सभी पहलुओं की जांच कर रही है.