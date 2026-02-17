बरेली में दो मुस्लिम सहेलियों ने अपने घर ले जाकर नाबालिग छात्रा का कराया रेप, FIR दर्ज

उत्तर प्रदेश के बरेली में नबाबगंज थाना क्षेत्र में कक्षा 10 की नाबालिग छात्रा के साथ रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोप है कि साथ पढ़ने वाली दो गैर समुदाय की छात्राएं उसे धोखे से घर ले गयीं, जहां उसके भाई ने जबरन उसके साथ रेप किया. यही नहीं इस घटना का वीडियो बनाकर छात्रा को चुप रहने की धमकी दी. परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

मामला दो सम्प्रदायों से जुड़ा होने के कारण इलाके में तनाव है. उधर घटना के बाद पीड़ित और परिवार अभी भी दहशत में है. इस मामले को लेकर अधिकारियों ने सख्त कार्रवाई का दावा किया है.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, पीड़ित छात्रा के पिता उत्तराखंड में नौकरी करते हैं इसलिए वह अपनी मां के साथ गांव में रहती है. शनिवार (14 फरवरी) को स्कूल के वार्षिकोत्सव में शामिल होने गई थी. इस दौरान छोटा भाई वहां कुछ देर रुककर लौटा आया. दोपहर को छुट्टी होने पर उसके साथ पढ़ने वाली नाबालिग दो मुस्लिम बहनों ने रोक लिया. बातचीत के दौरान दोनों ने कहा कि घर पर जरूरी काम है, इसलिए साथ चलो. उससे मना किया तो नशीला खाद्य पदार्थ देकर बेसुध कर दिया. इसी अवस्था में दोनों सहेलियां अपने गांव स्थित अपने घर ले गई जहां उसके साथ अनस vs दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया.

पुलिस ने मामला दर्ज किया

छात्रा की पिता की शिकायत पर नवाबगंज पुलिस ने अनस, उसकी दोनों नाबालिग बहनों व माता, पिता पर मुकदमा दर्ज कर लिया. पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया है कि अनस व उसकी बहनों ने धमकाया कि अगर वह पुलिस के पास गई तो उसका अश्लील वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर दिया जाएगा.

सीओ निलेश मिश्रा ने बताया कि पीड़िता की पिता ने नवाबगंज थाने पर आकर दुष्कर्म की शिकायत की थी. इसी शिकायत पर पुलिस ने आरोपी अनस, उसकी दो नाबालिग बहनें, मां बाप सहित पांच लोगों के खिलाफ अपहरण सहित पॉस्को सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. घटना का मुख्य आरोपी अनस को पुलिस ने हिरासत में लिया है. घटना में अग्रिम कार्रवाई जारी है.