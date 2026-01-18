नीले ड्रम की तमाम चर्चाओं के बाद झांसी में प्रेमिका की हत्या कर नीले बक्से में जलाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. हत्या की वजह प्रेमिका द्वारा रुपयों की अवैध डिमांड बताई जा रही है. हत्या का आरोप रिटायर्ड रेलकर्मी व उसके बेटे और पत्नी पर लगा है. पुलिस ने मामला दर्ज कर दो लोगों को हिरासत में ले लिया है.



दरअसल, देर रात एक टैक्सी ड्राइवर ने पुलिस को सूचना दी कि कुछ लोगों के कहने पर वह सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के बृम्ह नगर इलाके से एक नीला बक्सा लेकर आया है, जिसमें से बदबू आ रही है और मामला कुछ संदिग्ध है. सूचना पर पुलिस कोतवाली क्षेत्र के रिटायर्ड रेलकर्मी राम सिंह के मकान पर पहुंची और बक्से में लगे ताले को तुड़वाकर खोला तो उसमें कुछ हड्डियां व शव के जले टुकड़े बरामद हुए.

रेलवे से रिटायर्ड है आरोपी

रामसिंह के बेटे नितिन से पूछताछ की गयी तो उसने बताया कि उसके पिता रामसिंह रेलवे से रिटायर्ड हैं और वह सीपरी बाजार के ब्रह्म नगर में किराए से रहते हैं. उनके साथ प्रीति नाम की एक महिला भी कुछ वर्षों से रह रही थी. यह बक्सा वह पिता के मकान से उठाकर लाया है.

एक हफ्ते पहले हत्या कर बक्से में जलाया था शव

बताया गया है कि रेलकर्मी व उसके बेटे ने प्रीति की एक सप्ताह पहले हत्या कर शव को बक्से में रखकर जला दिया, और इसी बीच जले शव की राख को बोरियों में भरकर में ठिकाने लगा दिया. इसके बाद बक्से को अपने दूसरे घर भेजा तो टैक्सी ड्राइवर की सजगता से राज खुल गया.

प्रेमिका से तंग आकर की हत्या

एसपी सिटी प्रीति सिंह के अनुसार आरोपी रेलकर्मी की पत्नी गीता ने पूछताछ में बताया कि वह रामसिंह की दूसरी पत्नी है. रामसिंह कुछ समय से प्रीति नाम की महिला को तीसरी पत्नी के रूप में किराये के मकान में रखे थे. यह महिला पति से रुपयों की नाजायज मांग कर रही थी, इसी से तंग आकर उसके पति ने प्रीति की हत्या कर दी है.



पुलिस ने बक्से में मिली हड्डियों व अवशेष को फॉरेन्सिक जांच के लिए कब्जे में ले लिया है. मृतका प्रीति के पूर्व पति की तहरीर पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गयी है.