उत्तराखंड के उधमसिंह नगर में जसपुर कोतवाली क्षेत्र में उस समय हडकंप मच गया, जब यहां पुलिस एक वारंटी को गिरफ्तार करने गयी. आरोपी को छुड़ाने के लिए स्थानीय लोगों ने पुलिस टीम पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया. जिसके बाद पहुंची फ़ोर्स ने मौके से दो महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक नामजद व् छह अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है.

उधर इस घटना में पुलिस टीम पर भी आरोप लगे हैं कि परिवार की महिलाओं से पुलिस ने अभद्रता की है.फ़िलहाल पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं. लेकिन इस घटना ने पुलिस और कानून के प्रति डर को लेकर पोल जरुर खोल दी है.

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क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक आबकारी अधिनियम के मामले में वांछित आरोपी सुखविंदर निवासी भोगपुर के खिलाफ गैर जमानती वारंट था. उसे 16 मई को कोर्ट में पुलिस को हाजिर करना था. जिस पर एक पुलिस टीम जिसमें सब इंस्पेक्टर गोविन्द सिंह मेहता व कांस्टेबल सुभाष डुंगरियाल दबिश देने आरोपी के घर पहुंचे. जिस पर सुखविंदर के परिवार के लोग उसे छुड़ाने के लिए आगे आ गए और लाठी-डंडों से हमला कर दिया. यही नहीं कोर्ट का वारंट भी फाड़ने की कोशिश की. इससे वहां अफरा तफरी भी मच गयी.

मौके पर थाने से पहुंची पुलिस टीम ने स्थिति काबू की, और सुखविंदर की मां शीलो कौर और उसकी पत्नी मंजीत कौर को गिरफ्तार कर लिया. इन सभी के साथ छह अन्य पर भी मुकदमा लिखा गया है.

पुलिस पर अभद्रता के आरोप

दूसरी तरफ इस मामले में आरोपी के परिजनों ने पुलिस टीम पर महिलाओं के साथ अभद्रता के आरोप लगाए हैं. यही नहीं इस पूरी घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसको लेकर लोग पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं.

इस पूरे मामले का संज्ञान उच्च अधिकारियों ने भी लिया है और पुलिस टीम पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है. पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने जानबूझकर पुलिस टीम पर हमला किया है. ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

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