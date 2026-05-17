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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडNoida: मिडिल ईस्ट संकट से भारत में बढ़ी महंगाई की चिंता, पेट्रोल-डीजल महंगा; कई जगह फुल टैंक बंद

Noida: मिडिल ईस्ट संकट से भारत में बढ़ी महंगाई की चिंता, पेट्रोल-डीजल महंगा; कई जगह फुल टैंक बंद

Petrol Crisis In Noida: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के चलते देश में पेट्रोल, डीजल और CNG के दामों में इजाफा हुआ है.अब सीमित मात्रा में पेट्रोल-डीजल दिया जा रहा है.

By : रविन्द्र जयंत | Updated at : 17 May 2026 07:55 AM (IST)
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मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और युद्ध जैसे हालात का असर अब भारत में भी दिखाई देने लगा है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के चलते देश में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दामों में इजाफा हुआ है. बढ़ती कीमतों का सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ रहा है और महंगाई लगातार बढ़ती नजर आ रही है. नोएडा में भी पेट्रोल पम्प पर अब सीमित मात्रा में पेट्रोल-डीजल दिया जा रहा है.

हाल ही में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब ₹3 प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की गई है, जबकि सीएनजी के दाम भी लगभग ₹2 से अधिक बढ़ाए गए हैं. कीमतों में इस वृद्धि के बाद परिवहन लागत बढ़ने की आशंका है, जिसका असर रोजमर्रा की वस्तुओं पर भी पड़ सकता है.

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पेट्रोल सीमित मात्रा में दिया जा रहा 

गौरतलब है कि बढ़ती मांग और आपूर्ति को लेकर बनी आशंकाओं के बीच कुछ पेट्रोल पंपों पर वाहनों में सीमित मात्रा में पेट्रोल-डीजल दिया जा रहा है. कई स्थानों पर वाहन चालकों को फुल टैंक सुविधा नहीं मिल पा रही है. पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि उपलब्ध स्टॉक को देखते हुए सभी ग्राहकों तक ईंधन पहुंचाने के लिए कटौती करनी पड़ रही है, ताकि किसी को परेशानी का सामना न करना पड़े. हालांकि कुछ पेट्रोल पंपों पर सामान्य रूप से फुल टैंक सुविधा जारी है.

वहीं इसी बीच प्रधानमंत्री द्वारा भी जनता से ईंधन की बचत करने की अपील की गई थी. उन्होंने लोगों से अधिक से अधिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करने, कार पूलिंग अपनाने, निजी वाहनों का कम इस्तेमाल करने और जहां संभव हो वहां वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दी थी. इसके अलावा विदेशी यात्राओं को सीमित करने और अनावश्यक खर्च से बचने की भी अपील की गई थी.

वाहनों को कम करने की पहल 

जानकारी के अनुसार कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री और जनप्रतिनिधि भी ईंधन बचत को लेकर कदम उठा रहे हैं. कई नेताओं ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम की है, जबकि कुछ जनप्रतिनिधि सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं. इससे यह संकेत मिल रहा है कि सरकार ईंधन संकट और बढ़ती महंगाई को लेकर गंभीर है. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हालात इसी तरह बने रहे तो आने वाले दिनों में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में और बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे आम लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

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Published at : 17 May 2026 07:55 AM (IST)
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