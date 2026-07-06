Jammu Kashmir News: स्कूल में रात 8 बजे तक बंद रहा 7वीं का छात्र, 5 टीचर्स किए गए सस्पेंड

जम्मू-कश्मीर के बनिहाल में एक बच्चे के स्कूल में ही रात आठ बजे तक बंद रहने का मामला तूल पकड़ गया है, जिसके बाद चीफ एजुकेशन ऑफिसर (CEO) रामबन ने स्कूल के पूरे स्टाफ को सस्पेंड कर दिया है, अधिकारियों ने घटना की हाई-लेवल जांच के आदेश दिए हैं.



यह घटना एक बड़ी मुसीबत बन सकती थी क्योंकि स्कूल 20 जुलाई को गर्मियों की छुट्टियों के बाद फिर से खुलने वाला था और 4 जुलाई, 6 जुलाई से गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने से पहले आखिरी वर्किंग डे था.

क्या है पूरा मामला ?

मामला बनिहाल के क्रावाह गांव का है, जहां बच्चे के लापता होने की खबर ना ही उसके परिवार को थी और ना ही शिक्षकों को. मामला तब सामने आया जब स्कूल के पास से गुज़र रहे एक व्यक्ति ने स्कूल के अंदर से कुछ आवाज़ सुनी. पहले उसको भी डर लगा लेकिन बाद में हिम्मत करके वो जब स्कूल के पास पहुंचा तो अंदर का नज़ारा देखकर दंग रह गया एक 7वीं क्लास का बच्चा स्कूल के अंदर था और बाहर से दरवाज़े पर ताला लगा था. उस व्यक्ति ने पास के लोगों को बुलाया और स्कूल का ताला खोला और बच्चे को उसके घर के पास दिया.

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वीडियो वायरल होने के बाद पांच टीचर सस्पेंड

लेकिन इस पूरी घटना का वीडियो भी इस व्यक्ति ने बनाया जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. जिसके बाद ही शिक्षा विभाग ने करवाई की और पांच टीचरों को लापरवाही के चलते सस्पेंड किया गया. रामबन के CEO द्वारा जारी एक ऑफिशियल ऑर्डर के अनुसार, यह घटना 4 जुलाई, 2026 को हुई, जब एक स्टूडेंट को स्कूल के समय के काफी बाद, रात करीब 8:00 बजे स्कूल बिल्डिंग के अंदर बंद पाया गया.

ऑर्डर में इस घटना को स्टूडेंट्स की सुरक्षा और सुपरविज़न के लिए ज़िम्मेदार अधिकारियों की ओर से पहली नज़र में बड़ी लापरवाही और ड्यूटी में लापरवाही का मामला बताया गया है. इसमें कहा गया है कि इस तरह की लापरवाही से बच्चे की जान और सुरक्षा को खतरा हो सकता था.

तीन मेंबर की कमेटी करेगी जांच

जांच का नतीजा आने तक, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, क्रावाह, ज़ोन बनिहाल के सभी कर्मचारियों को जम्मू और कश्मीर सिविल सर्विसेज़ (क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील) रूल्स, 1956 के रूल 31 के तहत तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है. सस्पेंशन के समय, कर्मचारी अगले ऑर्डर तक उसी स्कूल से जुड़े रहेंगे. CEO ने तीन मेंबर की जांच कमेटी भी बनाई है, जिसमें प्रिंसिपल, HSS गर्ल्स बनिहाल (चेयरपर्सन), ज़ोनल एजुकेशन ऑफिसर, बनिहाल और हेडमास्टर, हाई स्कूल बैंकूट शामिल हैं.

कमेटी को घटना के कारणों की पूरी और बिना किसी भेदभाव के जांच करने, गलती की ज़िम्मेदारी तय करने और तीन दिनों के अंदर CEO के ऑफिस में अपनी सिफारिशों के साथ एक डिटेल्ड रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया है. यह कदम पूरे ज़िले में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अकाउंटेबिलिटी पक्का करने और स्टूडेंट सेफ्टी को मज़बूत करने के लिए उठाया गया है. इस बीच, स्कूल में पांच रिप्लेसमेंट टीचर, हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन (Hol), दो NYCs और एक PET को पोस्ट किया गया है, जो छुट्टियों के बाद स्कूल जॉइन करेंगे.

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