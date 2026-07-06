चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर! राजनीतिक दबाव या चोरों को असली सजा की शुरुआत?

अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का मामला जून 2026 की शुरुआत में सामने आया था. अब तक 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, SIT ने चंपत राय और अनिल मिश्रा समेत 14 लोगों को दोषी माना है. 26 जून को चंपत ने ट्रस्ट के महासचिव और अनिल ने ट्रस्टी के पद से इस्तीफा दे दिया. 6 जुलाई 2026 को ट्रस्ट की अहम बैठक हुई, जिसमें दोनों इस्तीफे मंजूर हो गए. अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये इस्तीफे सिर्फ एक राजनीतिक-धार्मिक दबाव का नतीजा हैं या फिर यह असली सजा की शुरुआत है?

यह एनालिसिस स्टोरी 4 पॉइंट्स पर निर्भर है:

क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा बच निकलेंगे?

क्या SIT की जांच और गहराई तक जाएगी?

क्या कोई और बड़ा नाम सामने आएगा?

आखिर में क्या होने वाला है- सजा या लीपापोती?

पहली बात: इस्तीफा 'नैतिक जिम्मेदारी' या 'सियासी दबाव'?

चंपत राय और अनिल मिश्रा ने 26 जून को 'नैतिक जिम्मेदारी' बताते हुए इस्तीफा दे दिया. विश्व हिंदू परिषद (VHP) के संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन ने इसे 'नैतिकता के उच्च मानक' करार दिया. लेकिन असली सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ एक 'बलि का बकरा' बनाने की कोशिश है?

पॉलिटिकल एक्सपर्ट रशीद किदवई के मुताबिक, इस बात की पुष्टि इससे होती है कि चंपत राय या अनिल मिश्रा में से किसी का नाम FIR में नहीं है. यानी कानूनी तौर पर अभी तक उन पर कोई आपराधिक मामला नहीं बना है, फिर भी उन्हें पद छोड़ना पड़ा. यह साफ संकेत है कि जनाक्रोश और संगठनात्मक दबाव ने उन्हें यह कदम उठाने के लिए मजबूर किया.

VHP ने साफ कहा है, 'आरोप साबित होने तक किसी को दोषी नहीं माना जाना चाहिए.' यानी संघ परिवार का रुख साफ है कि इस्तीफा तो मंजूर है, लेकिन कानूनी कार्रवाई से बचाने की कोशिश हो सकती है.

दूसरी बात: SIT की जांच कितनी गहराई तक गई है?

SIT ने 15 जून को जांच शुरू की थी और 23 जून को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंप दी. रिपोर्ट में चंपत राय, अनिल मिश्रा, व्यवस्थापक गोपाल राव और रामशंकर यादव टिन्नू समेत 14 लोगों को दोषी माना गया है. SIT ने ट्रस्ट के पुनर्गठन और CEO की नियुक्ति की सिफारिश भी की है. SIT को अपनी अंतिम रिपोर्ट 15 जुलाई 2026 तक सौंपनी है.

SIT की जांच में क्या-क्या खुलासे हुए हैं?

SIT ने 27 अप्रैल से 5 जून 2026 के बीच के CCTV फुटेज की जांच की. सिर्फ 10 दिनों के फुटेज में 70 मामलों में चोरी होते देखी गई. जांचकर्ताओं का अनुमान है कि रोजाना 6-8 लाख रुपए चढ़ावे से साइफन किए जा रहे थे. चोरी 2025 के महाकुंभ के दौरान चरम पर थी, जब रोजाना 10-12 लाख श्रद्धालु आते थे और दान की रकम आम दिनों के मुकाबले कई गुना ज्यादा बढ़ जाती थी.

SIT को सबूत मिले हैं कि आरोपी चोरी के पैसों से चल-अचल संपत्ति खरीद रहे थे. पुलिस ने 8 आरोपियों में से सात से 79.85 लाख रुपए बरामद किए हैं. SIT ट्रस्ट कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, गिनती कर्मचारी और बैंक अधिकारी समेत 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ करेगी.

SIT ने यह भी पाया है कि सिर्फ 45 दिनों का CCTV फुटेज मौजूद था, जिससे पहले की चोरी का पता नहीं चल पाया. SIT ने CCTV रिकॉर्ड को 180 दिनों तक रखने की सिफारिश की है. SIT ने CCTV कवरेज में कमियां, कमजोर निगरानी, SOP का उल्लंघन और बैंक जमा के मिलान में चूक जैसी खामियां भी पाई हैं.

तीसरी बात: क्या कोई और बड़ा नाम सामने आएगा?

SIT की जांच अब बड़े स्तर पर पहुंच गई है. जांचकर्ता पुलिस वायरलेस और दूरसंचार अधिकारी की भी जांच कर रहे हैं, जो करीब 17 साल से अयोध्या में तैनात है और CCTV सर्विलांस नेटवर्क का रखरखाव करता था. SIT की प्रारंभिक जांच बताती है कि वह प्रशासनिक और परिचालन मामलों में भी शामिल था.

ट्रस्ट के कुछ सदस्यों ने चोरी की गिनती प्रक्रिया में गड़बड़ियां पाईं, लेकिन FIR दर्ज करने से बचा गया, क्योंकि इससे मंदिर की 'बदनामी' होती. यह सवाल उठाता है कि क्या ट्रस्ट के कुछ सदस्य जानबूझकर इस मामले को दबाना चाहते थे?

चौथी बात: इस मामले में आगे क्या हो सकता है?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, राम मंदिर चोरी की जांच में 4 सिनेरियो बनते दिख रहे हैं: