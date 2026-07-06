चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर! राजनीतिक दबाव या चोरों को असली सजा की शुरुआत?

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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडAnalysis: चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर! राजनीतिक दबाव का नतीजा या चोरों को असली सजा की शुरुआत?

Analysis: चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर! राजनीतिक दबाव का नतीजा या चोरों को असली सजा की शुरुआत?

Ram Mandir Issue: अगर SIT अपनी 15 जुलाई की रिपोर्ट में ठोस सबूत पेश करेगी और सरकार उस पर अमल करती है, तो यह धार्मिक संस्थानों के इतिहास में नई मिसाल कायम करेगा. वरना यह मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा.

Written By : ज़ाहिद अहमद |  Updated at : 06 Jul 2026 06:54 PM (IST)
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अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का मामला जून 2026 की शुरुआत में सामने आया था. अब तक 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, SIT ने चंपत राय और अनिल मिश्रा समेत 14 लोगों को दोषी माना है. 26 जून को चंपत ने ट्रस्ट के महासचिव और अनिल ने ट्रस्टी के पद से इस्तीफा दे दिया. 6 जुलाई 2026 को ट्रस्ट की अहम बैठक हुई, जिसमें दोनों इस्तीफे मंजूर हो गए. अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये इस्तीफे सिर्फ एक राजनीतिक-धार्मिक दबाव का नतीजा हैं या फिर यह असली सजा की शुरुआत है?

यह एनालिसिस स्टोरी 4 पॉइंट्स पर निर्भर है:

  • क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा बच निकलेंगे?
  • क्या SIT की जांच और गहराई तक जाएगी?
  • क्या कोई और बड़ा नाम सामने आएगा?
  • आखिर में क्या होने वाला है- सजा या लीपापोती?

पहली बात: इस्तीफा 'नैतिक जिम्मेदारी' या 'सियासी दबाव'?

चंपत राय और अनिल मिश्रा ने 26 जून को 'नैतिक जिम्मेदारी' बताते हुए इस्तीफा दे दिया. विश्व हिंदू परिषद (VHP) के संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन ने इसे 'नैतिकता के उच्च मानक' करार दिया. लेकिन असली सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ एक 'बलि का बकरा' बनाने की कोशिश है?

पॉलिटिकल एक्सपर्ट रशीद किदवई के मुताबिक, इस बात की पुष्टि इससे होती है कि चंपत राय या अनिल मिश्रा में से किसी का नाम FIR में नहीं है. यानी कानूनी तौर पर अभी तक उन पर कोई आपराधिक मामला नहीं बना है, फिर भी उन्हें पद छोड़ना पड़ा. यह साफ संकेत है कि जनाक्रोश और संगठनात्मक दबाव ने उन्हें यह कदम उठाने के लिए मजबूर किया.

VHP ने साफ कहा है, 'आरोप साबित होने तक किसी को दोषी नहीं माना जाना चाहिए.' यानी संघ परिवार का रुख साफ है कि इस्तीफा तो मंजूर है, लेकिन कानूनी कार्रवाई से बचाने की कोशिश हो सकती है.

दूसरी बात: SIT की जांच कितनी गहराई तक गई है?

SIT ने 15 जून को जांच शुरू की थी और 23 जून को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंप दी. रिपोर्ट में चंपत राय, अनिल मिश्रा, व्यवस्थापक गोपाल राव और रामशंकर यादव टिन्नू समेत 14 लोगों को दोषी माना गया है. SIT ने ट्रस्ट के पुनर्गठन और CEO की नियुक्ति की सिफारिश भी की है. SIT को अपनी अंतिम रिपोर्ट 15 जुलाई 2026 तक सौंपनी है.

SIT की जांच में क्या-क्या खुलासे हुए हैं?

SIT ने 27 अप्रैल से 5 जून 2026 के बीच के CCTV फुटेज की जांच की. सिर्फ 10 दिनों के फुटेज में 70 मामलों में चोरी होते देखी गई. जांचकर्ताओं का अनुमान है कि रोजाना 6-8 लाख रुपए चढ़ावे से साइफन किए जा रहे थे. चोरी 2025 के महाकुंभ के दौरान चरम पर थी, जब रोजाना 10-12 लाख श्रद्धालु आते थे और दान की रकम आम दिनों के मुकाबले कई गुना ज्यादा बढ़ जाती थी.

SIT को सबूत मिले हैं कि आरोपी चोरी के पैसों से चल-अचल संपत्ति खरीद रहे थे. पुलिस ने 8 आरोपियों में से सात से 79.85 लाख रुपए बरामद किए हैं. SIT ट्रस्ट कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, गिनती कर्मचारी और बैंक अधिकारी समेत 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ करेगी.

SIT ने यह भी पाया है कि सिर्फ 45 दिनों का CCTV फुटेज मौजूद था, जिससे पहले की चोरी का पता नहीं चल पाया. SIT ने CCTV रिकॉर्ड को 180 दिनों तक रखने की सिफारिश की है. SIT ने CCTV कवरेज में कमियां, कमजोर निगरानी, SOP का उल्लंघन और बैंक जमा के मिलान में चूक जैसी खामियां भी पाई हैं.

तीसरी बात: क्या कोई और बड़ा नाम सामने आएगा?

SIT की जांच अब बड़े स्तर पर पहुंच गई है. जांचकर्ता पुलिस वायरलेस और दूरसंचार अधिकारी की भी जांच कर रहे हैं, जो करीब 17 साल से अयोध्या में तैनात है और CCTV सर्विलांस नेटवर्क का रखरखाव करता था. SIT की प्रारंभिक जांच बताती है कि वह प्रशासनिक और परिचालन मामलों में भी शामिल था.

ट्रस्ट के कुछ सदस्यों ने चोरी की गिनती प्रक्रिया में गड़बड़ियां पाईं, लेकिन FIR दर्ज करने से बचा गया, क्योंकि इससे मंदिर की 'बदनामी' होती. यह सवाल उठाता है कि क्या ट्रस्ट के कुछ सदस्य जानबूझकर इस मामले को दबाना चाहते थे?

चौथी बात: इस मामले में आगे क्या हो सकता है?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, राम मंदिर चोरी की जांच में 4 सिनेरियो बनते दिख रहे हैं:

  • गुनहगारों को सजा: अगर SIT अपनी अंतिम रिपोर्ट 15 जुलाई तक पेश करेगी. अगर SIT ठोस सबूत पेश करती है और चंपत राय-अनिल मिश्रा पर आपराधिक मामला दर्ज होता है, तो यह एक ऐतिहासिक मिसाल होगी. RSS ने भी 'दोषियों को कड़ी सजा' की मांग की है. ट्रस्ट ने पहले ही 'अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई' का आश्वासन दिया है.
  • मामले की लीपापोती: अगर सिर्फ चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर कर लिया जाता है और SIT की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, तो यह साफ लीपापोती होगी. VHP का रुख 'आरोप साबित होने तक दोषी नहीं' इसी ओर इशारा करता है. अगर गोपाल राव और रामशंकर यादव टिन्नू जैसे बड़े नाम बच गए, तो यह साबित होगा कि 'छोटी मछलियां फंस गईं, बड़े निकल गए.'
  • सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक जांच: सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट-मॉनिटर की गई जांच की मांग वाली याचिकाएं दायर हो चुकी हैं. अगर SIT की रिपोर्ट से तसल्ली नहीं मिलती, तो सुप्रीम कोर्ट न्यायिक जांच का आदेश दे सकता है, जो पूरे मामले को कानूनी जंग में बदल देगा.
  • नए महासचिव से उम्मीदें: 6 जुलाई को चंपत राय को बैठक में एंट्री नहीं मिली और 3 घंटे की बैठक के बाद चंपत और अनिल का इस्तीफा मंजूर हो गया. चंपत राय की अनुपस्थिति में नए ट्रस्टी रिटायर्ड IFS कृष्ण मोहन को कार्यवाहक महासचिव बनाया गया है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या चंपत को मामला खत्म होने के बाद वापिस बुलाया जाएगा?

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टेलीविजन और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में उन्हें करीब 9 साल का तजुर्बा है. इससे पहले वे 3 बड़े मीडिया संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में सीनियर सब एडिटर रहे. ज़ाहिद आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लीड भी कर चुके हैं. देश-विदेश, सियासत, कारोबार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चुनाव और समाजी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है. आसान लहजे में असरदार और भरोसेमंद एक्सप्लेनर पेश करना उनकी पहचान है.
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Published at : 06 Jul 2026 06:16 PM (IST)
Tags :
SIT   CM Yogi Adityanath RAM MANDIR AYODHYA
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