हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगाजियाबाद में बुजुर्ग महिला के घर पर ताज मोहम्मद ने किया कब्जा, डीएम ने 5 दिन में वापस दिलाया मकान

गाजियाबाद में बुजुर्ग महिला के घर पर ताज मोहम्मद ने किया कब्जा, डीएम ने 5 दिन में वापस दिलाया मकान

Ghaziabad News: बुजुर्ग महिला ने 26 मई को डीएम रविंद्र कुमार से मकान वापस दिलाने की गुहार लगाई. डीएम ने इस मामले की जांच के लिए टीम का गठन किया और मात्र पांच दिनों में घर वापस दिला दिया.

By : विपिन तोमर | Edited By: आरती सुमन | Updated at : 02 Jun 2026 02:46 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक विधवा महिला को अपने जानकार ताज मोहम्मद से डेढ़ लाख रुपये लेना इतना महंगा पड़ गया कि आरोपी ने उसके मकान पर ही  कब्जा कर लिया. जिसके बाद महिला दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गई. बुजुर्ग महिला को जब पुलिस से भी सहायता नहीं मिली तो उसने डीएम से गुहार लगाई. जिसके बाद महज़ पाँच दिनों के अंदर डीएम ने महिला को अपने घर का कब्जा वापस मिल गया. 

ये मामला विजयनगर क्षेत्र का है, जहां रहने वाली बुजुर्ग विधवा महिला चंचल ने आरोप लगाया था कि मसूरी इलाके के निवासी ताज मोहम्मद ने धोखाधड़ी कर उनके मकान पर कब्जा कर लिया था और बाद में कथित तौर पर पड़ोस में रहने वाले मोमिन को मकान बेच दिया. जिसके बाद वो किराये पर रहने को मजबूर हो गई.

डीएम ने पाँच दिन में दिलाया मकान पर कब्जा

महिला ने कई जगहों पर अपने घर वापस पाने के लिए गुहार लगाई लेकिन, कहीं से उसे न्याय नहीं मिला, जिसके बाद 26 मई को महिला ने डीएम रविंद्र कुमार से मकान वापस दिलाने की गुहार लगाई. बुजुर्ग महिला की शिकायत पर डीएम ने जांच टीम का गठन किया और मात्र पांच दिनों में बुजुर्ग महिला को उसका मकान वापस दिला दिया.

सोमवार को जिलाधिकारी रविंद्र कुमार स्वयं मौके पर पहुंचे. प्रशासनिक टीम और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में चंचल को उनके मकान का कब्जा वापस दिलाया गया. डीएम ने बताया कि जांच में सामने आया कि ताज मोहम्मद ने चंचल को करीब डेढ़ लाख रुपये उधार दिए थे. जिसके बाद में ब्याज की रकम बढ़ाकर बताई गई.

यूपी बीजेपी की टीम में बड़े फेरबदल की तैयारी तेज, दिल्ली में मंथन जारी, जल्द हो सकता है ऐलान

कर्जा देकर बुजुर्ग के मकान पर किया कब्जा

महिला जब ये रकम नहीं जुटा पाई तो आरोपी ने उसके मकान पर कब्जा कर लिया और किसी दूसरे व्यक्ति को वो बेच दिया. जिलाधिकारी ने कहा कि जांच में मिले तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए महिला को उसका मकान वापस दिलाया गया है.

मकान का कब्जा वापस मिलने के बाद भावुक हुई चंचल ने जिला प्रशासन, गाजियाबाद पुलिस और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया उन्होंने कहा कि लंबे संघर्ष और कई महीनों की परेशानी के बाद उन्हें अपना घर वापस मिला है जिससे उनके परिवार को बड़ी राहत मिली है.

UP Electricity: यूपी में महंगी नहीं होगी बिजली? 10 फीसदी फ्यूल सरचार्ज बढ़ोतरी को बताया गया गलत

Published at : 02 Jun 2026 02:41 PM (IST)
Tags :
Ghaziabad News UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Uttarakhand News: 'मेरी बेटी सकुशल लौट आए', दयारा बुग्याल से लापता बबीता के पिता की अपील, तलाश में एजेंसियां जुटीं
'मेरी बेटी सकुशल लौट आए', दयारा बुग्याल से लापता बबीता के पिता की अपील, तलाश में एजेंसियां जुटीं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गाजियाबाद में बुजुर्ग महिला के घर पर ताज मोहम्मद ने किया कब्जा, डीएम ने 5 दिन में वापस दिलाया मकान
गाजियाबाद में बुजुर्ग महिला के घर पर ताज मोहम्मद ने किया कब्जा, डीएम ने 5 दिन में वापस दिलाया मकान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देवप्रयाग में दर्दनाक हादसा: नदी में गिरी इनोवा, SDRF का सघन रेस्क्यू अभियान जारी, दो शव बरामद
देवप्रयाग में दर्दनाक हादसा: नदी में गिरी इनोवा, SDRF का सघन रेस्क्यू अभियान जारी, दो शव बरामद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आपके वोटर ने 5 दिन में 5 वारदातें कर दीं और मैं चुप रहूं?' अखिलेश यादव के लिए यह क्या बोल गए ओपी राजभर
'आपके वोटर ने 5 दिन में 5 वारदातें कर दीं और मैं चुप रहूं?' अखिलेश यादव के लिए यह क्या बोल गए ओपी राजभर
Advertisement

वीडियोज

Breaking | Attack on Lebanon: Trump की Netanyahu से नाराजगी खुलकर आई सामने | Hormuz | Latest Update
'मां बहन' में दिखेगा Madhuri Dixit का नया अंदाज, बोलीं- किरदार देखकर हो जाएंगे हैरान
2026 Royal Enfield Guerrilla 450 Apex Review | Auto Live #royalenfield
'हस्तिनापुर के वीर' में भीष्म पितामह का नया रूप दिखाएंगे Manish Wadhwa, बोले- ऐसा किरदार ठुकराना मुश्किल था
Twisha Sharma Death Murder Case: कोर्ट में आज आमने-सामने होंगे गिरिबाला और समर्थ | CBI | Giribala Singh |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Ro Khanna: अमेरिका में हिंदुओं पर हमले, नफरत बर्दाश्त नहीं! US संसद में लाया गया प्रस्ताव, इकट्ठे हो गए 32 MP
अमेरिका में हिंदुओं पर हमले, नफरत बर्दाश्त नहीं! US संसद में लाया गया प्रस्ताव, इकट्ठे हो गए 32 MP
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हम क्यों फाजिल कहें', CM योगी ने बदल दिया यूपी के फाजिलनगर का नाम, अब यह कहा जाएगा
'हम क्यों फाजिल कहें', CM योगी ने बदल दिया यूपी के फाजिलनगर का नाम, अब यह कहा जाएगा
इंडिया
'तृणमूलाइजेशन नहीं...', बंगाल BJP चीफ ने ममता के बागियों को दिखाया रेड फ्लैग, एंट्री का दरवाजा बंद!
'तृणमूलाइजेशन नहीं...', बंगाल BJP चीफ ने ममता के बागियों को दिखाया रेड फ्लैग, एंट्री का दरवाजा बंद!
स्पोर्ट्स
पीवी सिंधु का दावा उनकी वजह से आरसीबी टीम की हुई जीत, फैंस को कहा- जरा हिसाब लगाइए
पीवी सिंधु का दावा उनकी वजह से आरसीबी टीम की हुई जीत, फैंस को कहा- जरा हिसाब लगाइए
बॉलीवुड
100 करोड़ की मालकिन हैं सुष्मिता सेन, एक्टिंग नहीं…हीरों के बिजनेस से भी करती हैं करोड़ों की कमाई
100 करोड़ की मालकिन हैं सुष्मिता, एक्टिंग नहीं…हीरों के बिजनेस से कमाती हैं करोड़ों
इंडिया
Explained: गांधी की आग, नेहरू का गुलाब और विजय का सूट... पढ़िए नेताओं के कुर्ते-पायजामे में छिपी 105 साल पुरानी सियासी दास्तान
गांधी की आग, नेहरू का गुलाब और विजय का सूट! नेताओं के कुर्ते-पायजामे की पुरानी सियासी दास्तान
विश्व
'...तो तुम जेल में होते', ट्रंप की फटकार के बाद नेतन्याहू ने पीछे खींचे कदम, लेबनान पर हमला नहीं करेगा इजरायल
'...तो तुम जेल में होते', ट्रंप की फटकार के बाद नेतन्याहू ने पीछे खींचे कदम, लेबनान पर रोके हमले
टेक्नोलॉजी
ChatGPT को भूल जाइए, OpenAI का नया AI महामारियों से लड़ने की करेगा तैयारी
ChatGPT को भूल जाइए, OpenAI का नया AI महामारियों से लड़ने की करेगा तैयारी
ENT LIVE
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
Embed widget