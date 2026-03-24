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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसंसद में खामेनेई का जिक्र कर इकरा हसन बोलीं, 'कभी 56 इंच की छाती का दावा नहीं किया बल्कि...'

संसद में खामेनेई का जिक्र कर इकरा हसन बोलीं, 'कभी 56 इंच की छाती का दावा नहीं किया बल्कि...'

Iqra Hasan News: कैराना सांसद इकरा हसन ने कहा कि लचर विदेश नीति ने देश को संकट की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है. उन्होंने अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर भी निशाना साधा.

By : सनातन कुमार | Updated at : 24 Mar 2026 09:13 PM (IST)
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यूपी की कैराना सीट से समाजवादी पार्टी की लोकसभा सांसद इकरा हसन ने मंगलवार (24 मार्च) को सदन की चर्चा में भाग लिया. उन्होंने सरकार की विदेश नीति पर निशाना साधते हुए कहा कि लचर विदेश नीति ने देश को महंगाई और आपूर्ति के संकट की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है. सरकार कहती है कि भंडार पर्याप्त है तो कीमतें लगातार क्यों बढ़ती जा रही हैं? उन्होंने कहा कि विदेश नीति साहस और स्पष्टता से ही चलती है. इसको ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने अपनी शहादत से साबित किया. कभी 56 इंच की छाती का दावा नहीं किया बल्कि जब जरूरत पड़ी तो अमेरिका के सामने झुकने की बजाय शहादत को गले लगाना पसंद किया. 

हाल के दिनों में सरकार ने किए दो ब्लंडर- इकरा हसन

इकरा हसन ने दावा किया कि हाल के दिनों में सरकार ने दो बड़े ब्लंडर किए हैं, जिसका बोझ आम जनता को उठाना पड़ रहा है. यूएस के साथ ट्रेड डील और अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण किया. उन्होंने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में कभी भारत का रुख स्वतंत्र और संतुलित था लेकिन आज हमें दूसरों के संघर्ष में उलझकर नुकसान उठाना पड़ रहा है.

'एशिया में सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाला देश बना भारत'

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ईरान, अमेरिका-इजरायल विवाद में भारत एशिया का सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाला देश बना है. चीन सस्ता तेल लेकर अपने नागरिकों को राहत दे रहा है लेकिन हमारे यहां एलपीजी और पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं. ईरान जैसे पुराने मित्र के कठिन समय में हम खुलकर समर्थन नहीं कर सके और आज गैस आपूर्ति के लिए बार-बार अनुरोध करना पड़ रहा है.

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'देश के किसानों के अमेरिका के अमीर किसानों के हाथों बेचा'

अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर उन्होंने कहा कि इस डील ने देश के किसानों को अमेरिका के अमीर किसानों के हाथों बेच दिया है. अगर ट्रेड डील करनी ही थी तो देश के किसानों को अमेरिका के किसानों की तरह भारी सब्सिडी देते और उन्हें तैयार करते. ये तो ऐसा है जैसे दौड़ में किसी के हाथ-पैर को जंजीर से बांध दिए गए और फिर कहा जाए कि अब दौड़कर दिखाओ. 

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About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं.  9 सालों के अनुभव के साथ टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 24 Mar 2026 08:02 PM (IST)
Tags :
Ayatollah Ali Khamenei Iqra Hasan ISRAEL ISRAEL IRAN WAR IRAN
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